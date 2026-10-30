Nawrocki wraca z podróży do Senegalu. Fot. Flightradar24; Shutterstock

"W takim momencie Prezydent musi być w Polsce. Przerywam lot do Senegalu. Wracam" – przekazał Karol Nawrocki w piątek wieczorem. To pokłosie wydarzeń w stolicy. Pod Trybunałem Konstytucyjnym zaczęły się protesty i zamieszki, a na stronie informacja o zarządzeniu przerwy w czynnościach służbowych prezesa Bogdana Święczkowskiego.

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"W związku z wydarzeniami w Trybunale Konstytucyjnym Prezydent Rzeczypospolitej Polskiej Karol Nawrocki podjął decyzję o przerwaniu podróży do Republiki Senegalu i powrocie do kraju" – podała Kancelaria Prezydenta, a sam Nawrocki dodał też o tym wpis na platformie X.

Przypomnijmy, że w piątek wieczorem policjanci weszli do Trybunału Konstytucyjnego w Warszawie. Komenda Główna Policji poinformowała, że funkcjonariusze "realizują czynności ustawowe na terenie siedziby TK".

W oświadczeniu zaznaczono, że działania podjęto m.in. ze względu na pismo Anny Korwin-Piotrowskiej, sędzi TK, w którym informowano o "możliwości wystąpienia zagrożenia dla życia i zdrowia sędziów i pracowników Trybunału" oraz "ryzyku zakłóceń porządku publicznego".

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Policja zapewniła, że działa w granicach swoich kompetencji, z poszanowaniem niezależności TK, a prowadzone czynności nie stanowią ingerencji w działalność instytucji.

Przed budynkiem pojawił się też prezes PiS Jarosław Kaczyński i grzmiał o zamachu. Wezwał nawet Karola Nawrockiego. – Ale jest też wielki apel do pana prezydenta. Powinien w tym momencie zrobić wszystko, co jest w granicach jego uprawnień, w granicach prawa, a jednak te uprawnienia ma niemałe, by doprowadzić do tego, by ten stan, który dzisiaj trwa i ciągle posuwa się do przodu, żeby to zostało zatrzymane, a my musimy go w tym poprzeć – apelował.

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Z kolei na stronie internetowej Trybunału Konstytucyjnego pojawiła się informacja o zarządzeniu przerwy w czynnościach służbowych prezesa Bogdana Święczkowskiego oraz wiceprezesa Bartłomieja Sochańskiego. Wydała je najdłuższa stażem sędzia Anna Korwin-Piotrowska.

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