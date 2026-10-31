Prezydent Nawrocki musiał wpychać się do TK. Fot. kadr z YouTube.com / Republika

W piątek prezes TK Bogdan Święczkowski został odsunięty ze swojego dotychczasowego stanowiska, a w odpowiedzi na to Karol Nawrocki przerwał podróż do Senegalu i zawrócił samolot do Polski. Zaraz po wylądowaniu spotkał się w Pałacu Prezydenckim z pierwszym prezesem Sądu Najwyższego Zbigniewem Kapińskim na pilnej naradzie. Teraz jednak nadszedł moment, na który wszyscy czekali, czyli wizyta prezydenta w budynku TK, która nie obyła się jednak bez szarpaniny na wejściu.

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W piątek 30 października Komenda Stołecznej Policji poinformowała o realizowaniu przez funkcjonariuszy "czynności ustawowych na terenie siedziby Trybunału Konstytucyjnego w Warszawie". Wskazano, że działania te są prowadzone w związku z "informacją przekazaną przez sędziego Trybunału Konstytucyjnego, w której wskazana została możliwość wystąpienia zagrożeń dla życia lub zdrowia sędziów i pracowników Trybunału Konstytucyjnego, a także ryzyko zakłóceń porządku publicznego".

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Karol Nawrocki przyjechał do budynku Trybunału Konstytucyjnego. Maciej Berek pokazał szarpaninę na wejściu

Jak relacjonują media, Karol Nawrocki po północy w sobotę 31 października opuścił Pałac Prezydencki i udał się do Trybunału Konstytucyjnego. Tam czeka na niego sędzia Anna Korwin-Piotrowska. – W Trybunale panuje ład, porządek, spokój. Jestem teraz na wielkiej sali Trybunału Konstytucyjnego – mówiła wcześniej w rozmowie z TVN24 sędzia. Dodała, że znajduje się w budynku wraz z sześciorgiem innych sędziów.

Korwin-Piotrowska potwierdziła również stacji, że jeżeli tylko będzie to możliwe ze względów bezpieczeństwa, to Karol Nawrocki jest zaproszony do rozmów w gmachu TK. – Jeżeli przyjazd pana prezydenta ma uspokoić emocje, które są przed budynkiem, a zakładamy, że taki jest cel wizyty pana prezydenta, to jeżeli jego służby uznają, że jego wjazd jest możliwy i bezpieczny nie tylko dla pana prezydenta, ale również dla protestujących i dla nas to jesteśmy skłonni zaprosić prezydenta do rozmów – mówiła. Jak jednak zastrzegła, "dla bezpieczeństwa zapraszamy wyłącznie osobę pana prezydenta".

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Przybycie Karola Nawrockiego do siedziby TK potwierdził w serwisie X szef Gabinetu Prezydenta RP Paweł Szefernaker. "Prezydent Karol Nawrocki w towarzystwie Pierwszego Prezesa Sądu Najwyższego Zbigniewa Kapińskiego wszedł do budynku Trybunału Konstytucyjnego" – oznajmił.

Wejście do budynku TK nie odbyło się jednak w warunkach pokojowych. Na nagraniach zamieszczonych w serwisie X przez Macieja Berka można zauważyć, jak Karol Nawrocki przepycha się w drzwiach z innymi sędziami Trybunału.

"Prezydent nie wszedł do budynku Trybunału. Prezydent zaatakował fizycznie STK A. Korwin-Piotrowską i pozostałych STK" – napisał Berek w serwisie X.

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Nagrania Berka skomentował w serwisie X rzecznik prezydenta Rafał Leśkiewicz: "Maciej Berek właśnie udokumentował popełnienie przestępstwa, gdy uzurpatorzy próbowali uniemożliwić wejście do Trybunału Konstytucyjnego Prezydentowi RP i naruszyli jego nietykalność".