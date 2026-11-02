O kim będzie nowa książka z serii "Igrzyska śmierci"? Mam pewne przypuszczenia Fot. materiał prasowy. Montaż: naTemat

Zbliżająca się premiera filmu "Igrzyska śmierci: Wschód słońca w dniu dożynek" robi pytania o to, kto będzie bohaterem (lub antybohaterem) kolejnej książki pióra Suzanne Collins. Reżyser Francis Lawrence i producentka Nina Jacobson wskazali, jaki spin-off byłby spełnieniem ich marzeń. Czytelnicy też liczą, że autorka dystopijnej serii napisze właśnie taką powieść. W grze są dwie opcje.

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Po oryginalnej trylogii, czyli książkach "Igrzyska śmierci", "W pierścieniu ognia" i "Kosogłos", Suzanne Collins wydała dwa prequele osadzone w świecie kontrolowanym przez Kapitol. Pierwszy z nich – "Ballada ptaków i węży" – skupiał się na młodości Coriolanusa Snowa, przyszłego prezydenta Panem, którego rodzina ledwo wiązała koniec z końcem po Mrocznych Dniach. Chłopak ze stolicy w ramach 10. Głodowych Igrzysk, będących karą za bunt dystryktów przeciwko władzy, został mentorem trybutki z górniczego Dystryktu 12, Lucy Gray Baird, licząc, że jej kosztem wzbije się na sam szczyt.

Drugi prequel, zatytułowany "Wschód słońca w dniu dożynek", przenosi nas cztery dekady do przodu, pochylając się nad organizacją 50. Głodowych Igrzysk (II Ćwierćwiecza Poskromienia), podczas których liczba trybutów była dwa razy większa. Haymitch Abernathy w dniu swoich 16. urodzin zostaje podstępem wrobiony w udział w grze na śmierć i życie. Ruch oporu widzi w chłopaku ogromny potencjał. Hay był iskrą, która dała początek dziewczynie igrającej z ogniem.

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O kim będą kolejne "Igrzyska śmierci" po Haymitchu Abernathym? Tylko dwie opcje mają sens

Miłośnicy prozy Suzanne Collins spekulują, że pisarka tworzy dla nich kolejną, wyniszczającą emocjonalnie powieść z dystopicznego uniwersum. Większość z nich, choć oczywiście chciałaby bliżej poznać swoich faworytów przedstawionych w tomie "W pierścieniu ognia", uważa, że szanse na prequele o Finnicku Odairze z Dystryktu 4 i Johannie Mason z Dystryktu 7 są minimalne. O kim w takim razie autorka mogłaby napisać?

Jednym z kandydatów na swój własny prequel jest nie kto inny, jak Plutarch Heavensbee, organizator III Ćwierćwiecza Poskromienia, który – odkąd był kamerzystą tworzącym propagity dla Kapitolu – próbował budować podziemną sieć rebeliantów. Enigmatyczny członek jednej z najbardziej wpływowych kapitolińskich rodzin dostrzegł w nastoletnim Haymitchu promyk nadziei na zmianę. Opowiadał się po stronie rewolucji, aczkolwiek jego charakter był raczej moralnie niejednoznaczny. W oryginalnej trylogii zagrał go Philip Seymour Hoffman ("Mistrz"), a później Jesse Plemons ("Bugonia").

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Dla wielu osób (w tym mnie) powieść poświęcona Heavensbee’emu byłaby naturalnym krokiem dla dalszego rozwoju uniwersum "Igrzysk śmierci", biorąc pod uwagę, że odegrał on znaczącą rolę we "Wschodzie słońca w dniu dożynek". Podobnie sądzą zresztą reżyser Francis Lawrence i jego prawa ręka. – Plutarch od 25 lat ogrywał dwie strony konfliktu. Jak udało mu się to zrobić, nie dając się złapać? – powiedziała producentka Nina Jacobson na czerwonym dywanie.