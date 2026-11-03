Zwolnienie z abonamentu RTV trzeba zgłosić na poczcie Fot. Katarzyna Ledwon / Shutterstock

Skończone 60 lat i emerytura to za mało, żeby przestać płacić za radio i telewizor. O zwolnieniu z abonamentu RTV decyduje kwota 4451,78 zł brutto, a w 2027 roku granica ma pójść w górę o kilkaset złotych. Ulga nie włącza się jednak sama, a kto o tym nie wie, oddaje poczcie nawet 30,50 zł miesięcznie.

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Warunki są trzy. Trzeba mieć ukończone 60 lat, prawo do emerytury i świadczenie, które nie przekracza ustawowego progu. Do tego dochodzi formalność na poczcie, której nikt już za seniora nie załatwi. Przy okazji warto wiedzieć, że stawki abonamentu na 2027 rok są już znane, więc zwłoka z przesłaniem pisma będzie kosztować jeszcze więcej.

Ile może wynosić emerytura, żeby nie płacić abonamentu RTV?

Granicę wyznacza ustawa o opłatach abonamentowych. Zwolnienie przysługuje, gdy emerytura nie przekracza 50 proc. przeciętnego wynagrodzenia z poprzedniego roku. GUS podał dla 2025 roku 8903,56 zł, więc połowa to 4451,78 zł.

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Poczta Polska przekazała Interii, że "ze zwolnienia z opłat abonamentowych mogą skorzystać osoby, które ukończyły 60 lat oraz mają prawo do emerytury, a ich miesięczna emerytura nie przekracza kwoty 4 451,78 zł brutto".

Liczy się kwota brutto, czyli przed odjęciem podatku i składki zdrowotnej. Przekroczenie progu choćby o złotówkę oznacza brak zwolnienia.

Po ukończeniu 75 lat zasady są łagodniejsze. Zwolnienie przysługuje niezależnie od wysokości emerytury, od pierwszego dnia miesiąca następującego po miesiącu urodzin, pod warunkiem, że odbiornik jest zarejestrowany.

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Jaki będzie próg w 2027 roku?

Granica rośnie razem z płacami, a emerytury rosną raz w roku, przy marcowej waloryzacji. Według projektu budżetu na 2027 rok przeciętne wynagrodzenie ma w 2026 roku wzrosnąć o 6,4 proc. To oznaczałoby próg na poziomie około 4,7 tys. zł brutto. To jednak szacunek, bo oficjalną kwotę poda dopiero GUS na początku 2027 roku.

Tymczasem waloryzacja emerytur w 2027 roku może wynieść około 3,96 proc., a ostateczny wskaźnik zostanie ustalony w lutym. Jeśli podwyżka okaże się niższa niż wzrost płac, część seniorów, którzy dziś są tuż nad granicą, w 2027 roku może się pod nią zmieścić. Warto wtedy sprawdzić swoje świadczenie ponownie, bo podwyżki emerytur nie dla wszystkich będą takie same.

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Zwolnienie z abonamentu RTV nie włącza się samo

ZUS nie przekazuje poczcie informacji o wysokości świadczeń, więc zwolnienie trzeba załatwić samemu na poczcie. Do okienka warto zabrać:

Dowód osobisty – do potwierdzenia tożsamości i wieku. Decyzję ZUS o przyznaniu emerytury – albo ostatni odcinek emerytury z kwotą brutto. Pisemne oświadczenie – o tym, że spełnia się warunki zwolnienia, wypełnisz je na miejscu.

Zwolnienie działa od pierwszego dnia miesiąca następującego po złożeniu dokumentów, a wstecz nikt pieniędzy nie zwraca. Każdy miesiąc zwłoki to więc stracone 30,50 zł za telewizor albo 9,50 zł za radio.

Zwolnienie dotyczy tylko zarejestrowanych odbiorników. Kto ma telewizor, ale nigdy go nie zgłosił, najpierw musi to zrobić, a Poczta informuje, że na rejestrację jest 14 dni od nabycia sprzętu.

Stawki abonamentu i kara za niezarejestrowany telewizor

Kara za niezarejestrowany odbiornik to 30-krotność miesięcznej opłaty. W 2026 roku wynosi to 915 zł za telewizor i 285 zł za radio. Od stycznia 2027 roku stawki wzrosną do 34,50 zł i 10,80 zł, a kara za telewizor sięgnie 1035 zł.

Kontrolerzy muszą mieć upoważnienie i legitymację, więc przed wpuszczeniem do domu warto je zobaczyć. Kablówka i streaming nie zwalniają z opłaty, bo liczy się sam odbiornik.

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