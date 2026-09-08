Emerytura do pewnej kwoty zwalnia z obowiązku płacenia za abonament RTV. Wielu seniorów nie zdaje sobie z tego sprawy Fot. Shutterstock.com / vivooo

Nie wszyscy zdają sobie z tego sprawę, ale naprawdę spora grupa Polaków jest zwolniona z obowiązkowych opłat za abonament RTV. Wynika to wprost z ustawy i dotyczy m.in. emerytów. Przepisy skrywają jednak pewien kruczek, związany z finansami.

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W ostatnim czasie wielokrotnie pojawiały się dyskusje o ewentualnej likwidacji lub poważnej reformie abonamentu RTV. Mimo tych zapowiedzi, system nadal ma się dobrze i wymaga regularnego uiszczania opłat. Co więcej, w tym roku Krajowa Rada Radiofonii i Telewizji wdrożyła podwyżki dotychczasowych stawek, a także zatwierdziła już nowe, wyższe cenniki, które wejdą w życie w 2027 roku. Okazuje się jednak, że wielu obywateli nie musi przejmować się tymi kosztami. Z mocy prawa są oni całkowicie zwolnieni z tego obowiązku.

Kto nie płaci abonamentu RTV w 2026 roku? Lista uprawnionych

Grupy zwolnione z wnoszenia opłat za używanie radia i telewizora są precyzyjnie wskazane w ustawie o opłatach abonamentowych oraz w odpowiednich rozporządzeniach KRRiT. Ustawodawca chroni w ten sposób przede wszystkim osoby starsze, zmagające się z problemami zdrowotnymi oraz obywateli w trudniejszej sytuacji materialnej.

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Zgodnie z aktualnie obowiązującym prawem, abonamentu RTV nie muszą opłacać:

Emeryci powyżej 60. roku życia, którzy spełniają określony warunek finansowy. Seniorzy, którzy w danym roku kalendarzowym ukończyli 75 lat. Osoby legitymujące się prawomocnym orzeczeniem o znacznym stopniu niepełnosprawności. Obywatele pobierający rentę socjalną lub państwowe świadczenia pielęgnacyjne. Osoby niesłyszące oraz niewidome z dużym ubytkiem wzroku. Zarejestrowani bezrobotni oraz osoby otrzymujące wybrane zasiłki przedemerytalne. Inwalidzi wojenni i wojskowi oraz poszkodowani weterani.

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Zwolnienie z opłat dla emerytów ma limit. Tyle wynosi próg dochodowy

Część seniorów tkwi w błędnym przekonaniu, że samo przejście na świadczenie emerytalne automatycznie zdejmuje z nich obowiązek płacenia abonamentu. Osoby po 60. roku życia muszą jednak spełnić konkretne kryterium finansowe. Niezbędne jest także złożenie odpowiedniego oświadczenia w placówce pocztowej, aby móc "legalnie" przestać płacić.

Sprawę wyjaśniła Poczta Polska w informacji przekazanej portalowi Interia: "W 2026 roku ze zwolnienia z opłat abonamentowych mogą skorzystać osoby, które ukończyły 60 lat oraz mają prawo do emerytury, a ich miesięczna emerytura nie przekracza kwoty 4 451,78 zł brutto (50 proc. kwoty 8 903,56 zł, tj. przeciętnego miesięcznego wynagrodzenia w gospodarce narodowej w 2025 roku)".

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Wynika z tego jasno, że jeśli senior otrzymuje z ZUS wyższą kwotę, nadal ma obowiązek regulowania abonamentu. Taki stan rzeczy utrzymuje się do 75. roku życia. Po osiągnięciu tego wieku kryterium dochodowe przestaje obowiązywać, a zwolnienie przysługuje każdemu bez względu na wysokość emerytury.

Obecne stawki, kontrolerzy i nowe podwyżki na 2027 rok

Polacy, którym nie przysługują żadne ulgi, rozliczają się według cenników obowiązujących w 2026 roku. Koszt używania samego radia wynosi teraz 9,50 zł miesięcznie. Posiadacze telewizorów i odbiorników radiowych płacą natomiast 30,50 zł każdego miesiąca. Trzeba też pamiętać, że opłacanie pakietów telewizji kablowej, satelitarnej czy platform VOD nie zwalnia z obowiązku wnoszenia państwowej opłaty.

Każdy zakupiony odbiornik trzeba też zarejestrować – stacjonarnie na poczcie lub przez internet. Do weryfikacji tego obowiązku uprawnieni są pracownicy Poczty Polskiej, którzy podczas kontroli muszą okazać legitymację i upoważnienie. Ujawnienie niezarejestrowanego sprzętu skutkuje karą w wysokości 30-krotności miesięcznej opłaty. W przypadku telewizora daje to grzywnę na poziomie nawet 915 zł.

Pamiętajmy też, żeby przygotować się na nadchodzące zmiany. Krajowa Rada Radiofonii i Telewizji zatwierdziła już podwyżki, które zaczną obowiązywać od 1 stycznia 2027 roku. Zgodnie z rozporządzeniem z 13 maja, stawki za abonament RTV wyniosą:

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