Funkcjonariusz CBŚP w magazynie z zatrzymanym mężczyzną, a obok gotówka i hulajnoga zabezpieczone w akcji służb. Fot. KAS

Ok. 57 tys. hulajnóg elektrycznych zostało skonfiskowanych po akcji CBŚP i Krajowej Administracji Skarbowej (KAS). Zatrzymano 16 osób, a straty Skarbu Państwa mają sięgać ponad 160 mln zł. Śledczy zapowiadają, że na tym może się nie skończyć.

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Hulajnogi elektryczne kojarzą się głównie z kukiriarzami i wypadkami. Według danych policji i Instytutu Transportu Samochodowego, które przytacza INNPoland, w 2025 roku doszło do 1158 wypadków z udziałem hulajnóg elektrycznych, a zginęło 11 osób. Sprawa z Mazowsza pokazuje jednak, że to także rynek, na którym kręcą się wielkie pieniądze. Nie zawsze legalnie.

Przekręt na hulajnogach elektrycznych. Na czym polegał?

Jak czytamy w komunikacie CBŚP i KAS z 4 listopada, śledztwo prowadzą funkcjonariusze CBŚP z Białegostoku razem ze Służbą Celno-Skarbową, a nadzoruje je Prokuratura Regionalna w Lublinie.

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Grupa miała w latach 2024-2026 sprzedawać hulajnogi na dużą skalę przez internetową platformę handlową i nie odprowadzać VAT-u. Należny podatek mógł wynieść co najmniej 162 mln zł.

Na początku października ponad 150 funkcjonariuszy ruszyło do akcji na Mazowszu. Zatrzymano 16 osób, w tym dziewięciu Polaków, sześciu obywateli Chin i jednego obywatela Białorusi, a przeszukano pięć magazynów.

Służby zabezpieczyły ponad 57 tys. hulajnóg o wartości ok. 156 mln zł. "Skala przedsięwzięcia robi wrażenie" – czytamy w komunikacie, w którym wyliczono też, że transport takiej liczby urządzeń wymagałby niemal 170 naczep ciągników siodłowych.

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Walizka z gotówką i zarzuty dla grupy przestępczej

Z komunikatu wynika, że część pieniędzy leżała w walizce na strychu jednej z posesji podejrzanych. Było tam ponad 700 tys. zł i 300 tys. euro (ok. 1,3 mln zł), a znalazła je Hera, służbowy pies podlaskiej KAS wyszkolony do wykrywania gotówki.

Prokurator zablokował też na rachunkach ponad 5 mln zł, a służby zajęły m.in. sześć samochodów osobowych i dwa ciągniki siodłowe. Zabezpieczono również baterie i elektronikę do instalacji fotowoltaicznych wartą ponad 6,5 mln zł.

Podejrzani usłyszeli w Prokuraturze Regionalnej w Lublinie zarzuty m.in. udziału w zorganizowanej grupie przestępczej, prania pieniędzy i przestępstw skarbowych. Sąd tymczasowo aresztował ośmiu z nich, a wobec pozostałych zastosował środki bez aresztu. Śledztwo ma charakter rozwojowy i kolejne zatrzymania nie są wykluczone.

Podkręcanie hulajnóg. Serwisy odblokują prędkość nawet dla dziecka

Przekręty podatkowe to jedno, ale jest jeszcze inna nielegalna procedura. W reportażu naTemat Aleksandra Tchórzewska opisała, jak łatwo podkręcić hulajnogę elektryczną, czyli zdjąć blokadę, która nie pozwala przekroczyć 20 km/h (dozwolony limit w przepisach).

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Po takim zabiegu niektóre modele mogą pędzić nawet 90 km/h, a według policji modyfikacja jest niezgodna z prawem, bo pojazd przestaje spełniać warunki techniczne. Reportaż ukazał się w ramach akcji "Zwolnij, masz przed sobą życie".

Reporterka podała się za matkę 15-latka i napisała do kilkudziesięciu serwisów w całej Polsce. Większość nie widziała problemu, a najczęstszą przeszkodą był model hulajnogi, a nie wiek dziecka.

Jedna z odpowiedzi brzmiała po prostu "Zrobimy, odblokujemy". Za zdjęcie blokady w jednym z modeli serwis policzył 350 zł i obiecał, że potrwa to maksymalnie dwa dni. Tylko nieliczne firmy odmówiły.

Czemu nikt nie ściga takich serwisów z tuningiem hulajnóg? Radczyni prawna Małgorzata Połubińska tłumaczy, że trudno wskazać przepis, który łamie sama usługa serwisowa.