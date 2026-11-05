Jeśli rząd Donalda Tuska nie ulegnie pokusie populizmu, może wyjść z kryzysu wokół TK wzmocniony – pisze "Sueddeutsche Zeitung”. Fot. EUS-Nachrichten/shutterstock

Jeśli rząd Donalda Tuska nie ulegnie pokusie populizmu, może wyjść z kryzysu wokół TK wzmocniony – pisze "Sueddeutsche Zeitung”.

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"To, co dzieje się w Polsce wokół Trybunału Konstytucyjnego i co w miniony weekend przerodziło się w sceny całkowicie niegodne powagi państwa, wygląda na chaos. Można się obawiać, że kryzys konstytucyjny może przerodzić się również w kryzys zaufania” – ocenia niemiecki dziennik "Sueddeutsche Zeitung" ("SZ").

Autorka komentarza Viktoria Grossmann zauważa, że rząd Donalda Tuska, "który stara się przy użyciu środków zgodnych z prawem przywrócić niezależność Trybunału, sam jest bacznie obserwowany przez wyborców ze środowisk proeuropejskich i prodemokratycznych".

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Jej zdaniem Tusk i jego gabinet już stracili część swojego kredytu zaufania – choćby w wyniku "świadomego lekceważenia prawa do azylu na granicy z Białorusią, a także odwlekaniem legalizacji aborcji", co było jedną z głównych obietnic wyborczych.

Odpowiedzialność PiS i Nawrockiego

"W sporze o Trybunał Konstytucyjny odpowiedzialność spoczywa jednak jednoznacznie na poprzednim rządzie PiS i prezydencie Karolu Nawrockim" – ocenia Grossmann. Jak pisze, od 2015 roku rząd kierowany przez PiS stopniowo sprowadzał Trybunał Konstytucyjny do roli własnego narzędzia wykonawczego.

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"Rząd Tuska nie wybrał jednak kursu na konfrontację. Czekał na wygaśnięcie kadencji sędziów, a następnie wyłonił ich następców w procedurze przewidzianej przez konstytucję. Nowo wybrani sędziowie byli jednak blokowani przez Nawrockiego oraz prezesa Trybunału" – tłumaczy warszawska korespondentka "SZ". To dlatego – dodaje – nowi sędziowie weszli do siedziby TK po godzinach pracy tylnym wejściem, korzystając z nieobecności prezesa. On sam oraz jego zastępca zostali zawieszeni. "Policja strzeże siedziby Trybunału, zachowując przy tym całkowicie defensywną postawę" – zaznacza autorka.

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Konsekwentne i pokojowe działania

Jej zdaniem "jest oczywiste, że rząd za wszelką cenę chce uniknąć użycia siły. Koalicja Tuska ma do czynienia z ludźmi lekceważącymi prawo. Trudno sobie wyobrazić, by w takich warunkach możliwe było nowe otwarcie w wymiarze sprawiedliwości".

"Zachowanie spokoju oraz konsekwentne i pokojowe działanie pozostają dotąd strategią rządu. Za to zasługuje on na zaufanie. Jeśli teraz nie ulegnie pokusie populizmu i przedstawi sposób wyjścia z kryzysu, może nawet wyjść z niego wzmocniony" – konkluduje Viktoria Grossmann.

FAZ: Chodzi o kierunek, w jakim pójdzie Polska

Dziennik "Frankfurter Allgemeine Zeitung" relacjonuje w wydaniu internetowym m.in. protesty przed Pałacem Prezydenckim w Warszawie oraz przed siedzibą TK. Obie grupy demonstrują w obronie Trybunału Konstytucyjnego, ale reprezentują inne obozy – zauważa korespondent gazety Stefan Locke. "Jedni to sympatycy raczej liberalnego skrzydła, którzy popierają rząd premiera Donalda Tuska, a drudzy to zwolennicy narodowo-konserwatywnych partii, takich jak PiS, oraz prezydenta Nawrockiego. Obie strony protestują przeciwko temu, że – jak im się wydaje – druga strona przejęła kontrolę nad Trybunałem Konstytucyjnym" – relacjonuje Locke.