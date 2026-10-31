Dziubka pokazał, co się wyprawiało w środku TK. Fot. x.com / KamilDziubka

Zarówno przed, jak i wewnątrz budynku Trybunału Konstytucyjnego odbywały się w nocy z piątku na sobotę dantejskie sceny. Karol Nawrocki po przerwaniu lotu do Senegalu udał się na pilną naradę do Pałacu Prezydenckiego, a następnie skierował się już do budynku TK. Wizyta prezydenta nie obyła się jednak bez szarpaniny na wejściu, a teraz dziennikarze relacjonują kolejne sceny z wnętrza gmachu.

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Reakcja prezydenta nadeszła ekspresowo. Karol Nawrocki oznajmił za pośrednictwem mediów społecznościowych, że zawraca samolot, którym leciał na wizytę do Senegalu. "W takim momencie Prezydent musi być w Polsce. Przerywam lot do Senegalu. Wracam" – napisała głowa państwa w serwisie X w piątek wieczorem.

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O godzinie 22:10 szef Gabinetu Prezydenta RP Paweł Szefernaker poinformował za pośrednictwem serwisu X, że Karol Nawrocki wylądował już w Warszawie. Prezydent zaraz po powrocie do Polski spotkał się z Pierwszym Prezesem Sądu Najwyższego Zbigniewem Kapińskim, a następnie udał się już bezpośrednio do budynku TK, gdzie musiał wpychać się do TK, a Maciej Berek pokazał nagranie.

Karol Nawrocki do sędziów TK: "Nie jesteście sędziami"

Dziennikarz Onet Kamil Dziubka zamieścił w sobotę w nocy za pośrednictwem serwisu X nagranie z wnętrza budynku Trybunału Konstytucyjnego. Widać na nim, jak Karol Nawrocki w towarzystwie funkcjonariuszy SOP oraz szefa Kancelarii Prezydenta Zbigniewa Boguckiego zwraca się podniesionym głosem do zgromadzonych w TK sędziów słowami: "Państwo nie jesteście sędziami Trybunału Konstytucyjnego". Następnie odchodzi schodami w górę.

Przybycie Karola Nawrockiego do siedziby TK potwierdził wcześniej w serwisie X szef Gabinetu Prezydenta RP Paweł Szefernaker. "Prezydent Karol Nawrocki w towarzystwie Pierwszego Prezesa Sądu Najwyższego Zbigniewa Kapińskiego wszedł do budynku Trybunału Konstytucyjnego" – oznajmił.

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Wejście do budynku TK nie odbyło się jednak w warunkach pokojowych. Na nagraniach zamieszczonych w serwisie X przez Macieja Berka można zauważyć, jak Karol Nawrocki przepycha się w drzwiach z innymi sędziami Trybunału.

"Prezydent nie wszedł do budynku Trybunału. Prezydent zaatakował fizycznie STK A. Korwin-Piotrowską i pozostałych STK" – napisał Berek w serwisie X.

Nagrania Berka skomentował w serwisie X rzecznik prezydenta Rafał Leśkiewicz: "Maciej Berek właśnie udokumentował popełnienie przestępstwa, gdy uzurpatorzy próbowali uniemożliwić wejście do Trybunału Konstytucyjnego Prezydentowi RP i naruszyli jego nietykalność".

Następnie Maciej Berek dalej relacjonował w serwisie X wydarzenia z wnętrza budynku Trybunału Konstytucyjnego. Jak opisywał, osoby przedstawiające się jako "pracownicy Kancelarii Prezydenta" miały próbować przejąć klucze do pomieszczeń w TK.

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Anna Korwin-Piotrowska: "J esteśmy skłonni zaprosić prezydenta do rozmów"

– W Trybunale panuje ład, porządek, spokój. Jestem teraz na wielkiej sali Trybunału Konstytucyjnego – mówiła wcześniej w piątek wieczorem w rozmowie z TVN24 sędzia Anna Korwin-Piotrowska. Dodała, że znajduje się w budynku wraz z sześciorgiem innych sędziów.

Korwin-Piotrowska potwierdziła również stacji, że jeżeli tylko będzie to możliwe ze względów bezpieczeństwa, to Karol Nawrocki jest zaproszony do rozmów w gmachu TK.