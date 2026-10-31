Karol Nawrocki wydał oświadczenie ws. TK. Po angielsku. Fot. Kancelaria Prezydenta RP

Karol Nawrocki przenosi spór o TK na arenę międzynarodową. Prezydent opublikował angielską wersję swojego oświadczenia, kierując przekaz do zagranicznych odbiorców. W komunikacie powtarza zarzuty dotyczące naruszenia porządku konstytucyjnego i wzywa do podjęcia konkretnych działań. Nie jest to pierwszy sygnał zmiany strategii komunikacyjnej Pałacu Prezydenckiego. Podobny kierunek obiera Marcin Przydacz, który coraz częściej kieruje swoje wpisy do międzynarodowej publiczności.

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Karol Nawrocki zdecydował się na udostępnienie swojego oświadczenia dotyczącego sytuacji wokół Trybunału Konstytucyjnego w języku angielskim. Jest to niemal identyczna wersja, co oświadczenie po polsku, z kilkoma kosmetycznymi różnicami.

Prezydent w oświadczeniu tłumaczy, że w Polsce "naruszono porządek konstytucyjny Rzeczypospolitej Polskiej, a jeden z konstytucyjnych organów państwa został przejęty siłą". Podnosi też kwestię poparcia dla jego spostrzeżeń przez Zbigniewa Kapińskiego, a także wzywa do przywrócenia porządku prawnego i wycofania z terenu Trybunału funkcjonariuszy policji.

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Jednocześnie prezydent informuje o konsultacjach z przedstawicielami ugrupowań parlamentarnych, których celem jest "ustabilizowanie sytuacji politycznej i przywrócenie porządku konstytucyjnego". W jednym z takich spotkań wziął udział Władysław Kosiniak-Kamysz wraz z Piotrem Zgorzelskim. Jednocześnie Lewica zapowiedziała, że nie zasiądzie do wspólnego stołu z Karolem Nawrockim.