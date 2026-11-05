Wojciech Król został zatrzymany. Fot. YouTube / TVP3

Decyzją Sądu Okręgowego w Katowicach poseł Koalicji Obywatelskiej Wojciech Król został w czwartek zatrzymany. Polityk jest podejrzany o korupcję. Policja aresztowała go już na sali sądowej.

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5 listopada w katowickim sądzie rozpatrzono zażalenie Prokuratury Europejskiej. Chodziło o decyzję, którą wydał wcześniej Sąd Rejonowy, a mianowicie odmówił zastosowania najsurowszego środka zapobiegawczego wobec posła KO. PE się z tym nie zgodziła.

Poseł KO aresztowany na 88 dni. W tle zarzuty o korupcję

Polityk już w połowie września został zatrzymany, po tym, jak Sejm zgodził się na odebranie mu immunitetu i aresztowanie. Niedługo później usłyszał w sumie cztery zarzuty dotyczące między innymi korupcji przy modernizacji infrastruktury tramwajowej w Górnośląsko-Zagłębiowskiej Metropolii. Wtedy też prokuratura po przesłuchaniu posła wnioskowała o trzymiesięczny areszt.

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Sąd Rejonowy Katowice-Wschód wydał decyzję odmowną. W uzasadnieniu tłumaczono, że "tymczasowego aresztowania nie stosuje się, jeśli wystarczający jest inny środek zapobiegawczy". Prokuratura Europejska złożyła zażalenie na tę decyzję. I tak w czwartek 5 listopada sąd wyższej instancji przychylił się do stanowiska PE.

Teraz Wojciech Król spędzi za kratami 88 dni. Polityk uczestniczył w czwartkowym posiedzeniu i po ogłoszeniu decyzji policjanci już na sali rozpraw założyli mu kajdanki. Teraz poseł KO zostanie doprowadzony do aresztu.

Sejm 17 września głosował ws. Wojciecha Króla

Przypomnijmy, że 17 września w Sejmie odbyło się głosowanie w sprawie Wojciecha Króla. Członkowie izby ostatecznie wyrazili zgodę na zatrzymanie i aresztowanie posła Koalicji Obywatelskiej.

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Za głosowało 422 posłów z 430 obecnych na sali. Przeciw było trzech: Szymon Hołownia (Polska 2050), Paweł Śliz (Polska 2050) i Przemysław Wipler (Konfederacja). Wstrzymali się posłowie Konfederacji Korony Polskiej – Roman Fritz, Włodzimierz Skalik i Sławomir Zawiślak, poseł Konfederacji Michał Połuboczek i niezrzeszony Tomasz Zimoch.

Stanowisko w sprawie zatrzymania Wojciecha Króla zajął również Waldemar Żurek. "Po południu decyzja Sejmu, wieczorem działanie służb. Tak działa państwo prawa, w którym legitymacja poselska i barwy partyjne nie dają żadnego immunitetu od odpowiedzialności karnej. Nie ma świętych krów!" – czytaliśmy we wpisie ministra sprawiedliwości (a zarazem prokuratora generalnego) na X.

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Zarzuty PE wobec Wojciecha Króla

Czego dotyczą zarzuty wobec Wojciecha Króla? Europejska Prokuratura Generalna wnioskowała o uchylenie immunitetu posłowi w związku ze śledztwem, w którym podejrzewany jest o popełnienie przestępstw płatnej protekcji. Na tym się jednak nie kończy. "W toku trwającego śledztwa, związanego z finansowaną przez Unię Europejską, modernizacją infrastruktury tramwajowej w Górnośląsko-Zagłębiowskiej Metropolii i innymi przestępstwami, pojawiły się kolejne podejrzenia związane z działaniami czynnego posła" – podawała w komunikacie PE.

"Nowe okoliczności dotyczą zarzutów związanych z podejrzeniem płatnej protekcji i przyjmowania korzyści majątkowych w zamian za zapewnienie korzystnych warunków dla poszczególnych spółek" – informowali śledczy. Poseł wielokrotnie publicznie temu zaprzeczał.

Król był wiceprzewodniczącym klubu parlamentarnego KO

Wojciech Król uzyskał mandat poselski jako kandydat komitetu wyborczego Koalicja Obywatelska (będąc członkiem partii politycznej Platforma Obywatelska). Startował z okręgu wyborczego numer 31, który obejmuje m.in. powiat bieruńsko-lędziński: Bieruń, Imielin, Lędziny oraz gminy Bojszowy i Chełm Śląski.

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Kandydował również w 2024 roku w wyborach do Parlamentu Europejskiego z okręgu numer 11 (obejmującego całe województwo śląskie). Ale wtedy nie udało mu się wejść do Parlamentu.