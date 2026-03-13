Prezydent Karol Nawrocki ma już odpowiedź ws. likwidacji CBA.
Prezydent Karol Nawrocki ma już odpowiedź ws. likwidacji CBA. Fot. Shutterstock. Montaż: naTemat.pl

Sejm przegłosował ustawę o likwidacji CBA. Funkcje Centralnego Biura Antykorupcyjnego przejmie policja (na czele z nowym organem CBZK), ABW i KAS. Kontrowersyjna ustawa budzi silny opór opozycji, który stawia pod znakiem zapytania ewentualny podpis prezydenta.

Ustaw naTemat jako preferowane medium w Google
REKLAMA

Poparcie wobec rządowego projektu ustawy o likwidacji znanego z licznych afer CBA wnieśli posłowie rządzącej koalicji. "Za" głosowali przede wszystkim posłowie KO, PSL, Lewicy, Polski 2050 i Centrum. Sprzeciw wobec przyjęcia ustawy wykazali posłowie PiS i partii Razem. Od głosowania wstrzymali się posłowie Konfederacji i Korony.

Likwidacja CBA jest zawarta w umowie koalicyjnej rządzących partii. Jej celem jest zmiana sposobu funkcjonowania służb antykorupcyjnych. Jeśli ustawa zostanie podpisana przez prezydenta, zmienią się procedury i struktura zarządzania poszczególnymi sprawami korupcyjnymi w zależności od ich charakteru.

Nowa struktura funkcjonowania służb antykorupcyjnych ma być silniej związana z rządem. Do pewnego stopnia ogranicza to ich niezależność, ale jednocześnie zapobiega rozproszeniu odpowiedzialności w przypadku nieprawidłowych działań.

Likwidacja CBA jako organizacji nie oznacza zwolnienia personelu związanego z biurem. Większość zostanie przeniesiona do nowej jednostki policji – CBZK. Dodatkowo nowy twór zostanie zasilony personelem z innych jednostek policji. Część pracowników CBA zostanie przeniesiona do ABW (180 etatów) i do KAS (145 etatów).

Likwidacja CBA nie będzie taka prosta – widmo prezydenckiego weta jest bardzo realne

CBA zostało powołane w 2006 roku ustawą z dnia 9 czerwca 2006 r. o Centralnym Biurze Antykorupcyjnym. Działa więc od niemal 20 lat. Jego odwołanie wymaga podpisu prezydenta pod wnoszącą o to ustawą, a w przypadku weta odrzucenie go większością 3/5 głosów w Sejmie.

Idea tego typu projektu pojawiała się już wcześniej, jednak szanse na jego przyjęcie były bardzo niewielkie, co spowolniło prace legislacyjne. Pierwotny projekt ustawy o koordynacji działań antykorupcyjnych oraz likwidacji CBA przyjęty został jeszcze w 2024 roku. Urzędujący wówczas prezydent Andrzej Duda wyraźnie zapowiedział, że pod ustawą się nie podpisze.

Zobacz także

logo
"Antek, świrze!". Sikorski nie wytrzymał krzyków Macierewicza w Sejmie
logo
Tusk ws. SAFE nie ustąpi ani na krok. Mocne słowa i plan ogrania Nawrockiego
logo
Dwie twarze Czarnka. Jego znajomi: Prywatnie jest zupełnie inny niż w telewizji
logo
Mentzen rzucił posłom PiS jedno zdanie. Prawicowa arytmetyka zaczyna ich boleć
logo
Tusk ws. SAFE nie ustąpi ani na krok. Mocne słowa i plan ogrania Nawrockiego
logo
Sikorski z wymownym komentarzem ws. SAFE. Wystarczyły 2 słowa i zdjęcie z Rosji

Do analogicznej sytuacji może dojść teraz. Urzędujący Karol Nawrocki ustami szefa Kancelarii Prezydenta Zbigniewa Boguckiego również odrzuca możliwość likwidacji CBA:

– Nie znam drugiego takiego rządu w demokratycznej Europie, który chciałby likwidować instytucję, która walczy z korupcją – takie słowa padły ze strony szefa Kancelarii bezpośrednio przed głosowaniem.

Likwidacja CBA była waszym marzeniem, ale już dzisiaj mogę wam powiedzieć, że to marzenie będzie płonne. Nic z tego nie będzie – deklarował Zbigniew Bogucki.

Deklaracje te nie są bezpodstawne. W praktyce rządząca koalicja nie miałaby szans na odrzucenie weta prezydenckiego. Przekonanie do swojej racji posłów Konfederacji i Korony również by nie wystarczyło.

Aktualnie ustawa będzie procedowana w Senacie, gdzie mogą zostać do niej wprowadzone poprawki. Teoretycznie projekt może zostać również odrzucony, jednak urzędująca koalicja dysponuje w Senacie przytłaczającą przewagą – 63 senatorów wobec 34 senatorów opozycji.