Latarnia zgasła, załoga przepadła. Wyjaśniamy tajemnicę Flannan. fot. naTemat

Gdy statek zaopatrzeniowy dotarł na Eilean Mòr, nikt nie czekał przy przystani. W latarni panował porządek, lampa była przygotowana do pracy, ale trzej mężczyźni zniknęli. Ich ciał nigdy nie odnaleziono. W "Biurze Tajemnic" Bartosz Migas przygląda się zagadce, którą przez dekady obudowywano przerażającymi opowieściami.

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W grudniu 1900 roku na szkockiej wyspie Eilean Mòr służbę pełnili James Ducat, Thomas Marshall i Donald MacArthur. Od najbliższej zamieszkanej wyspy dzieliły ich około 32 kilometry oceanu. Znali sztormy i samotność. Mieli dbać o światło ostrzegające statki przed niebezpiecznym wybrzeżem. W połowie miesiąca latarnia przestała jednak świecić.

Nikt nie odpowiedział na syrenę

Statek Hesperus miał przywieźć zaopatrzenie i zmiennika 20 grudnia. Sztormy opóźniły podróż o sześć dni. Kiedy jednostka wreszcie dotarła na miejsce, na maszcie nie było flagi, a przy platformie przeładunkowej nie stał żaden z latarników. Syrena i race sygnałowe pozostały bez odpowiedzi.

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Na ląd wysłano Josepha Moore’a, który miał przejąć służbę. W środku zastał pościelone łóżka i uporządkowane pomieszczenia. Ogień wygasł, zegary zatrzymały się. Nie było śladów walki. Lampa została wyczyszczona, a zapas parafiny uzupełniony. Wyglądało to tak, jakby zwykły dzień pracy nagle się urwał.

Uwagę zwróciła odzież ochronna. Brakowało wodoodpornych płaszczy Ducata i Marshalla, ale płaszcz MacArthura pozostał w budynku. Czy wybiegł w pośpiechu, żeby pomóc kolegom? Ten szczegół stał się jedną z najważniejszych wskazówek.

Dziennik grozy i kolacja, której nie było

Z czasem historia zaczęła obrastać w sensacyjne dodatki. Krążyły rzekome zapiski z dziennika latarni: o potężnej burzy, wspólnych modlitwach i płaczącym MacArthurze, uchodzącym za człowieka o twardym charakterze. Miały sugerować, że doświadczeni mężczyźni zetknęli się z czymś wyjątkowo przerażającym.

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Jak wyjaśnia Migas, nie ma dowodów na autentyczność tych wpisów. Ich emocjonalny charakter nie pasuje do technicznych, służbowych dzienników. Wątpliwości budzi także zgodność opisów z warunkami pogodowymi.

Podobnie jest z niedokończonym posiłkiem i przewróconym krzesłem. Ten sugestywny obraz miał dowodzić, że latarnicy nagle zerwali się od stołu i wybiegli na zewnątrz. Tymczasem pochodzi z wiersza Wilfreda Gibsona, opublikowanego w 1912 roku. Raporty wskazywały na uporządkowaną kuchnię i umyte naczynia. Literacka scena zaczęła funkcjonować jako fakt.

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Ocean zostawił ślady. Ale nie wszystkie odpowiedzi

Najważniejsze materialne wskazówki znajdowały się przy zachodniej platformie przeładunkowej. Zniknęła skrzynia na liny, poręcze zostały połamane, a ciężki kamienny blok przesunięty. Zniszczenia świadczyły o ogromnej sile fal.

Nadinspektor Robert Muirhead, który znał zaginionych i przeprowadził dochodzenie, uznał, że mężczyźni zostali porwani do morza. Według przedstawionego w podcaście prawdopodobnego scenariusza Ducat i Marshall zeszli zabezpieczyć sprzęt. MacArthur mógł zobaczyć zagrożenie i ruszyć im na pomoc bez płaszcza. Wtedy również jego dosięgła fala.

Nie da się jednak odtworzyć ostatnich chwil załogi z pewnością. Migas zwraca uwagę, że nie wiadomo dokładnie, kiedy powstały zniszczenia przy platformie. Mogły pochodzić ze sztormu, który nastąpił już po zaginięciu. Nie przekreśla to hipotezy o fali, lecz ogranicza siłę tego dowodu.

Najbardziej prawdopodobne wyjaśnienie pozostaje tragiczne: trzech ludzi zginęło podczas wykonywania obowiązków lub próby ratowania kolegów. Brak świadków i ciał zostawił miejsce na domysły. Kolejne opowieści wypełniły je potworami, duchami i szpiegami. Zagadka pozostała, ale wiele jej najbardziej niezwykłych elementów dopisano dopiero później.