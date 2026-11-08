Na "Pokucie" widzowie od lat wylewają łzy Fot. Kadr z filmu "Pokuta"

Po niektórych filmach ociera się łzy i szybko wraca do życia. Po "Pokucie" Joego Wrighta siedzi się w ciszy, aż skończą się napisy. Historyczny melodramat z Keirą Knightley, Jamesem McAvoyem i Saoirse Ronan to jedna z najlepszych (i najbardziej druzgoczących) filmowych opowieści o miłości z wojną w tle. Podpowiadamy, gdzie ją obejrzeć.

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Melodramat ma złą prasę. Kojarzy się z podniosłą muzyką, wielkimi gestami i łzami wyciskanymi na siłę. "Pamiętnik", "Szkoła uczuć", "List w butelce", "Love Story" wzruszają, ale balansują na granicy taniego sentymentalizmu i kiczu. Ale kiedy melodramat jest zrobiony dobrze, potrafi powiedzieć o miłości, stracie i winie więcej niż niejeden "poważny dramat". Widz szczególnie ukochał sobie melodramaty historyczne, w których zakochani walczą nie tylko z przeciwnościami losu, ale epoką, w której przyszło im żyć. W tej kategorii "Pokuta" z 2007 roku nie ma sobie równych.

O czym jest "Pokuta"? Melodramat z Keirą Knightley, Saoirse Ronan i Jamesem McAvoyem wciąż wzrusza

Anglia, najgorętszy dzień lata 1935 roku. W posiadłości zamożnych Tallisów 13-letnia Briony (Saoirse Ronan), dziewczynka z pisarskimi ambicjami, widzi przez okno scenę między parą zakochanych: starszą siostrą Cecilią (Keira Knightley) a Robbiem Turnerem (James McAvoy), synem gospodyni. Nie rozumie, co zobaczyła. Kilka godzin później dochodzi do napaści na jej kuzynkę, a Briony wskazuje sprawcę. Kłamie.

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To jedno oskarżenie niszczy życie trojga ludzi. Robbie trafia do więzienia, a potem na front II wojny światowej, Cecilia zrywa z rodziną i zostaje pielęgniarką, a dorosła Briony (Romola Garai, a później Vanessa Redgrave) całe życie próbuje odpokutować winę. Zakończenie to emocjonalna miazga.

Fot. Kadr z "Pokuty"

Powieść Iana McEwana z 2001 roku uchodzi za jedną z najważniejszych brytyjskich książek przełomu wieków, a film wiernie oddaje jej nietypową konstrukcję: niektóre sceny oglądamy z kilku perspektyw. To opowieść o tym, jak dziecięca wyobraźnia zderza się z dorosłym światem i jak jedno słowo może zniszczyć i miłość, i życie.

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Scenariusz napisał Christopher Hampton ("Niebezpieczne związki"), a film wyreżyserował Joe Wright, autor "Dumy i uprzedzenia" i "Anny Kareniny". Każdy kadr wygląda tu jak obraz, a zielona suknia Cecilii do dziś uchodzi za jeden z najbardziej ikonicznych strojów w historii kina. Spektakularna jest też scena ewakuacji pod Dunkierką: ponad pięć minut bez jednego cięcia – i to dekadę przed filmem Nolana.

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Keira Knightley, przed laty jedna z największych gwiazd kina, która właśnie powróciła w drugim sezonu "Black Doves" Netfliksa, gra tu jedną z najlepszych ról w karierze. Podobnie zresztą jak McAvoy, gwiazdor "X-Menów" i "Split". Film kradnie jednak 13-letnia wówczas Saoirse Ronan. Jej Briony jest jednocześnie niewinna, słodka i przerażająca, a rola przyniosła Irlandce pierwszą nominację do Oscara. Dziś Ronan to czołówka najlepszych aktorek, która na koncie ma już cztery oscarowe nominacje, w tym za "Małe kobietki". Ciekawostka: prywatnie jest żoną Jacka Lowdena, jednego z głównych kandydatów do roli Jamesa Bonda.

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"Pokuta" to mała perełka. Oscarowej muzyki można słuchać na okrągło

"Pokuta" zdobyła siedem nominacji do Oscara, w tym za najlepszy film, i wygrała w kategorii muzyka (stukot maszyny do pisania w ścieżce dźwiękowej Dario Marianellego to prawdziwy majstersztyk). Do tego Złote Globy za najlepszy dramat i muzykę oraz BAFTA dla najlepszego filmu. Przy budżecie 30 mln dolarów zarobiła ponad 130 mln. Na Rotten Tomatoes ma dziś 83 procent pozytywnych ocen i przez wielu jest uważana za jeden najlepszych melodramatów w historii, choć sprawnie łączy również elementy filmu wojennego, dramatu psychologicznego i romansu.