Ostatnie przesłuchania na nowego Jamesa Bonda. W grze pozostało tylko czterech kandydatów Fot. materiał prasowy

Zaraz poznamy nowego Jamesa Bonda. Już w przyszłym tygodniu mają zakończyć się ostatnie zdjęcia próbne. To one wyłonią następcę Daniela Craiga. W grze, w której stawką jest tytuł agenta 007, pozostało czterech kandydatów, w tym jeden sekretny. Deadline nie wspomina ani o Jacobie Elordim, ani o Aaronie Taylorze-Johnsonie.

Daj napiwek autorowi Daj napiwek autorowi

REKLAMA

Daniel Craig przejął pałeczkę po Piercie Brosnanie w 2006 roku, pierwszy raz wcielając się w Jamesa Bonda w filmie "Casino Royale" Martina Campbella. Od tamtej pory brytyjski aktor zagrał kultowego protagonistę z prozy Iana Fleminga jeszcze w czterech szpiegowskich produkcjach – ostatnią z nich był hit "Nie czas umierać" Cary'ego Fukunagi z 2021 roku.

W lutym 2025 roku franczyzę poświęconą agentowi 007 przejęło Amazon MGM Studios, które wybrało na reżysera kolejnego filmu kanadyjskiego reżysera Denisa Villeneuve'a, twórcę widowiskowej "Diuny" i sequela "Łowcy androidów" ("Blade Runnera 2049"). Swego czasu producentka Amy Pascal zasugerowała na łamach Deadline, że tożsamość szpiega MI6 poznamy jeszcze w 2026 roku. Portal branżowy ustalił w czwartek (22 października), że do końca przyszłego tygodnia mają odbyć się zdjęcia próbne, będące finałową częścią przesłuchań. Kto powalczy o wygraną w ostatniej rundzie castingów?

REKLAMA

Finałowa runda przesłuchań na nowego Jamesa Bonda. W grze pozostało czterech aktorów

Jak podaje Deadline, Amazon MGM Studios znajduje się na ostatniej prostej, jeśli chodzi ustalenie, kto będzie nowym Jamesem Bondem. Do końca przyszłego tygodnia finałowa grupa pretendentów na agenta 007 ma wziąć udział w zdjęciach próbnych. Nieoficjalne źródła portalu wskazują, że faza ta rozegra się między co najmniej czterema aktorami. Trzech z nich wprost wymieniono z nazwiska.

Dalsza część artykułu poniżej.

Sporą szansę na zostanie miłośnikiem martini "wstrząśniętego, nie mieszanego" mają: Josh O'Connor, odtwórca młodego księcia Karola w serialu "The Crown" i gwiazdor sportowego romansu "The Challengers" Luki Guadagnina, Callum Turner, którego mogliśmy oglądać w komedii o życiu po śmierci, czyli "Eternity. Wybieram ciebie", i serialu wojennym "Władcy przestworzy", oraz Jack Lowden, szkocki aktor znany z "Dunkierki" Christophera Nolana i adaptacji "Kulawych koni" Micka Herrona.

REKLAMA

Przypomnijmy, że w bukmacherskich zakładach dotyczących faworytów na Jamesa Bonda przewijali się m.in. Harris Dickinson ("Bracia ze stali", "W trójkącie"), Aaron Taylor-Johnson ("Nosferatu", "Werwulf"), Jacob Elordi ("Euforia", "Frankenstein"), Henry Ashton ("Moja lady Jane", "Rycerz Siedmiu Królestw"), Patrick Gibson ("Dexter: Grzech pierworodny", gra 007 First Light) i Louis Partridge ("Enola Holmes", "Ród Guinnessów").

Dalsza część artykułu poniżej.

QUIZ: Czy rozpoznasz film o Jamesie Bondzie po kadrze?

Quiz 1 / 12 Jak nazywa się ten film o agencie 007? Fot. materiał prasowy Skyfall 007 Quantum of Solace Casino Royale