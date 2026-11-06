Co robić w weekend? Spędzić czas z popkulturą oczywiście Fot. Netflix / naTemat

Co robić w weekend? Mamy dla was 9 propozycji na długie listopadowe wieczory: od serialowego hitu, o którym mówi cała Polska, przez dokument, który podbił Amerykę, po kultowy film o marzeniach. Do tego przytulna gra, melancholijna płyta i reportaż o zbrodni, która do dziś mrozi krew w żyłach.

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Wolny weekend to dobry moment na nadrobienie popkultury. Polecamy 3 seriale, 3 filmy, 1 grę, 1 muzyczny album oraz 1 książkę, z którymi warto spędzić najbliższą sobotę i niedzielę.

3 seriale na weekend

Nie ma nic lepszego w listopadowy weekend niż dobry serial.

1. Znieczulenie (2026)

Pierwszy polski serial medyczny Netfliksa w jeden dzień wskoczył na szczyt TOP 10 w Polsce. Leszek Lichota gra Dawida Łazarza, genialnego, ale aroganckiego neurochirurga, który po nieudanej operacji ląduje w szpitalu w Suwałkach. Łamie zasady, by ratować pacjentów, i wchodzi w konflikt ze wszystkimi wokół. Trochę polski "Dr House", trochę polskie "The Pitt", a trochę dramat o prowincjonalnej służbie zdrowia, który stoi pewnie na własnych nogach. "Znieczulenie" to solidna telewizja i osiem odcinków, które łatwo połknąć w jeden weekend.

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Netflix

2. Zmora (2026)

Na HBO Max trafił finał "Zmory", więc można już obejrzeć całość za jednym zamachem. Magdalena Cielecka gra kontrowersyjną dziennikarkę Kamę Kossowską, która wraca do rodzinnego Torunia. Jej przyjazd sprawia, że policja ponownie otwiera sprawę zaginięcia jej przyjaciela z dzieciństwa. Akcja toczy się współcześnie oraz w latach 80. i 90. To solidny kryminał na podstawie powieści Roberta Małeckiego, a Cielecka jest w nim świetna. W obsadzie są też m.in. Piotr Żurawski, Piotr Głowacki i Łukasz Simlat.

HBO Max

3. Black Doves (2024-)

Keira Knightley i Ben Whishaw wrócili – drugi sezon "Black Doves" właśnie trafił na Netfliksa. Helen nadal prowadzi podwójne życie: jest żoną polityka, a po cichu przekazuje tajne informacje organizacji Black Doves. Tym razem jej mąż szykuje się do objęcia stanowiska premiera, a stawka jest wyższa niż kiedykolwiek. Szpiegowski, trochę pulpowy, bardzo przystępny serial, który ogląda się z przyjemnością. Warto dla samej znakomitej obsady i Londynu.

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Netflix

Fot. Kadr ze "Zmory"

3 filmy na weekend

Wolicie filmy? W kinach i streamingu naprawdę jest w czym wybierać.

1. Zobaczysz wszystko (2026)

Fenomen tej jesieni wreszcie w polskich kinach. Nathan Fielder i Lance Oppenheim wpuścili kamery do domu Elizabeth Holmes, oszustki z Theranosu, tuż przed tym, jak trafiła do więzienia. W USA ten prawie trzygodzinny dokument zarobił blisko 65 mln dolarów przy budżecie 7 mln, ma 99 proc. pozytywnych recenzji na Rotten Tomatoes i może zostać pierwszym dokumentem w historii z nominacją do Oscara za najlepszy film. Co zobaczycie? Nie zdradzimy. Spoilery to w przypadku "Zobaczysz wszystko" prawdziwa zbrodnia.

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kino

2. Godzilla Minus Zero (2026)

"Godzilla Minus One" zdobyła Oscara za efekty specjalne, udowodniła, że Japończycy robią najlepsze filmy o Godzilli i pokazała, że film o potworze może łamać serce. Takashi Yamazaki wraca z kontynuacją. Akcja toczy się dwa lata po wydarzeniach z pierwszej części. Starzy bohaterowie powracają, Japonia próbuje się podnieść, a Godzilla powraca jeszcze potężniejsza – tym razem musi zmierzyć się z innym gigantycznym stworem, Królem Ghidorą. Mimo że ludzka historia poruszała bardziej w kameralnej jedynce, która góruje nad sequelem, to "Godzilla Minus Zero" jest realizacyjnym majstersztykiem. Drugą połowę ogląda się na krawędzi fotelu. Dodatkowo mała Akiko rozdziera serce.

kino

3. Billy Elliot (2000)

Jeśli potrzebujecie filmu, który podnosi na duchu, a przy okazji trochę wzrusza, kultowy "Billy Elliot" sprawdzi się idealnie. Jest rok 1984, w górniczym miasteczku na północy Anglii trwa wielki strajk. Jedenastoletni Billy (Jamie Bell) miał chodzić na boks, ale trafia na zajęcia baletu i odkrywa, że taniec to jego żywioł. Problem w tym, że ojciec i brat, górnicy, którzy walczą o przetrwanie na pikietach, nie chcą o tym słyszeć. Na szczęście jest jeszcze pani Wilkinson (wspaniała Julie Walters), nauczycielka, która wierzy w niego bardziej niż on sam. Słodko-gorzki, zabawny i poruszający film o marzeniach, rodzinie i odwadze, żeby być sobą. Miał trzy nominacje do Oscara, a dziś jest klasykiem.

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CANAL+

Fot. Kadr z "Zobaczysz wszystko"

Dalsza część artykułu poniżej.

1 gra na weekend

Coś dla fanów cozy gamingu.

Winter Burrow (2025)

Za oknem coraz zimniej, więc pora na grę, która rozgrzewa. W "Winter Burrow" wcielamy się w mysz, która wraca do zaśnieżonego lasu, by odbudować norkę z dzieciństwa i odnaleźć zaginioną ciocię. To survival, ale w wersji przytulnej: zbieramy drewno, robimy na drutach ciepłe ubrania, gotujemy i grzejemy się przy ogniu. Kojąca, piękna i idealna na długie wieczory pod kocem, mimo że do zimy zostało jeszcze trochę czasu.

PC, Xbox Series X/S, Xbox One, Nintendo Switch

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Fot. materiały prasowe

1 album na weekend

Pink Moon, Nick Drake (1972)

Jeśli istnieje idealna płyta na listopad, to jest nią "Pink Moon". Nick Drake nagrał ją praktycznie sam, z gitarą akustyczną i fortepianem, w zaledwie dwie nocne sesje. Całość trwa niecałe pół godziny, ale ta krótka, melancholijna i przejmująco intymna płyta zostaje w głowie na długo. Najlepiej słuchać jej po zmroku (a o ten jesienią nietrudno).

1 książka na weekend

Jeśli weekend wolicie spędzić na czytaniu, mamy coś dla was.

Nie oświadczam się, Wiesław Łuka (1981)