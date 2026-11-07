Gen. Roman Polko o zamachu w Krakowie Fot. Prezydent.pl / Tło wygenerowane przez AI

Zamach w Krakowie, do którego doszło w sobotę po południu, wstrząsnął całą Polską. W ataku przeprowadzonym bronią palną zginęło 6 osób, a 16 zostało rannych. Sprawca – Michał O. – został zatrzymany przez policję. O komentarz naTemat poprosił generała Romana Polko, byłego dowódcę Wojskowej Formacji Specjalnej GROM.

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Z generałem Romanem Polko rozmawialiśmy tuż po godzinie 17:00, kiedy nie było jeszcze dokładniejszych informacji o tym, kim jest sprawca zamachu oraz jak naprawdę wyglądał przebieg zdarzenia.

W rozmowie z Anną Dryjańską wojskowy podkreślał, że warto zbadać, czy i co wiedziało otoczenie terrorysty, dlaczego nikt go nie powstrzymał. – Jak to się stało, że taki człowiek mógł to wszystko przygotować i właściwie nikt na to nie zwrócił uwagi? – zastanawia się rozmówca naTemat.

"Z kim walczy, mordując niewinnych ludzi?"

Według rozmówcy naTemat paramilitarny strój, który miał mieć na sobie zamachowiec z Krakowa, nie musi świadczyć o tym, że to osoba obracająca się w kręgach wojskowych. Gen. Polko tłumaczy, że sprawca może pozować za Rambo, który walczy w miejskiej dżungli. – Tylko właściwie z kim walczy, mordując niewinnych ludzi? – pyta retorycznie gen. Roman Polko.

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Przypomnijmy, że sprawca ataku w Krakowie to 24-letni Michał O. Te informacje potwierdziła dla "Faktu" prokuratura. Wcześniej rzeczniczka MSWiA informowała, że chodzi o polskiego obywatela. Miał jechać samochodem zarejestrowanym na swojego ojca, mieszkańca województwa świętokrzyskiego.

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Gen. Polko dał krótką instrukcję, jak należy zachować się w podobnych sytuacjach. – Przeciętny Kowalski powinien w takiej sytuacji zejść z pola widzenia dla potencjalnego napastnika, czyli zorientować się, skąd padają strzały i udać się w odwrotnym kierunku, a jeżeli to się dzieje bardzo blisko, natychmiast rzucić się na ziemię. Czyli krótko mówiąc, komenda "padnij" i odczołgać się do jakiegoś ukrycia. W postawie leżącej trudniej kogoś brać na celownik z jakiejkolwiek broni. Jeśli ktoś zaczyna uciekać, staje się bardzo łatwym celem – tłumaczył.

"Mamy prawo wiedzieć, co tak naprawdę się stało"

Jednocześnie generał nie ma wątpliwości, że po dramatycznych wydarzeniach w Krakowie Polacy muszą dostać dokładne szczegóły o przebiegu tragedii.

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– Jako obywatele mamy prawo wiedzieć, co tak naprawdę się stało. I myślę, że taki komunikat będzie analizą tej sytuacji, co powinniśmy poprawić, jak postępować, jak się zachować. To powinno przełożyć się na konkretny model szkolenia dla lokalnych społeczności, po to, żeby ludzie w tego typu sytuacjach, mając na uwadze to, co się teraz stało w Krakowie, po prostu działali mądrzej – ocenił.