Flaga Gadsdena wisiała w pokoju zamachowca z Krakowa. Fot. Facebook.com / Wikimedia.org. (public domain)

Prokuratorzy spędzili kilkanaście godzin w pokoju zamachowca z Krakowa, przeszukując i zabezpieczając różne przedmioty. Rzecznik PK prok. Przemysław Nowak ujawnił, że znajdowała się tam m.in. żółta flaga z wężem. To tak zwana flaga Gadsdena.

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– Jeden z prokuratorów spędził w jego pokoju 13 godzin. Nie ma danych, dowodów na kategoryczne określenie motywacji, nie mamy prawdopodobieństwa na tyle, aby to publicznie powiedzieć, wobec tego nie mówimy. Nie znamy motywacji, nie znamy inspiracji. Mogę przekazać jedynie, że symbolika, jaka była tym pokoju, to na ścianie wisiała taka żółta flaga z wężem tzw. flaga Gadsdena – zdradził prok. Nowak na konferencji prasowej w poniedziałek 9 listopada.

Flaga Gadsdena w mieszkaniu zamachowca

– To flaga historyczna z XVIII wieku ze Stanów Zjednoczonych. Jest na niej wizerunek grzechotnika na żółtym tle. Flaga ta czy symbolika ma różne znaczenia: wolnościowe, buntu przeciwko władzy. Natomiast w różnych grupach, ta flaga niekoniecznie ma negatywne konotacje. Nie było tam symboliki, którą kojarzymy z jakimś nurtem skrajnie prawicowym, czy skrajnie lewicowym. Ta flaga nie jest powszechnie znana (...) jest używana do różnych celów. Między innymi znalazła się na okładce jednej z płyt Metalliki – dodał.

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Fot. public domain

– Widziałem zdjęcie, ona była w centralnym punkcie pokoju, więc jakąś uwagę do niej przywiązywał (zamachowiec – przyp. red.) – wskazał prokurator. Flaga Gadsdena powstała w 1775 roku, w okresie amerykańskiej walki o niepodległość (była używana przez Kontynentalną Piechotę Morską w czasie wojny o niepodległość USA). Zaprojektował ją amerykański generał i polityk Christopher Gadsden.

Na żółtym tle narysowany jest, gotowy do ataku, zwinięty w kłębek grzechotnik pospolity. Pod wężem umieszczono napis "DON'T TREAD ON ME", czyli "Nie nastąp na mnie". Historyczna flaga Gadsdena używana była jako symbol deklarowanego patriotyzmu, oporu przed rządem i walki o wolności obywatelskie.

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Z biegiem lat znaczenie flagi zmieniało się. Współcześnie wykorzystują ją między innymi środowiska libertariańskie, zwolennicy prawa do posiadania broni oraz przeciwnicy nadmiernej ingerencji państwa w życie obywateli. W styczniu 2021 roku używali jej niektórzy z tych, którzy szturmowali Kapitol Stanów Zjednoczonych. A w 2022 roku umieszczano ją także na ukraińskich flagach, podczas demonstracji przeciwko inwazji Rosji na Ukrainę.

Ponadto motyw węża z flagi Gadsdena został umieszczony przez zespół Metallica na okładce piątego albumu, noszącego tę samą nazwę co zespół. W 1991 roku Metallica wydała "Black Album", na którym na ścieżce 6. znalazł się utwór zatytułowany "Don’t Tread On Me".

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Zamach w Krakowie. Śledczy sprawdzą, co znajdowało się w telefonach Michała Oksińskiego

Przypomnijmy, że do tragicznych wydarzeń – strzelaniny w centrum Krakowa – doszło w sobotę, 7 listopada po godz. 15:00. Michał Oksiński wjechał samochodem na Rynek Główny w Krakowie i zaczął strzelać. Zginęło 6 osób, a kilkanaście zostało rannych, w tym dwóch policjantów.

W momencie interwencji mundurowych nastąpiła wymiana ognia między nimi a napastnikiem. Zamachowiec również został postrzelony i zatrzymany. W stanie ciężkim trafił do szpitala. O tym, że nie żyje, dowiedzieliśmy się w poniedziałek 9 listopada rano. W weekend rodzice i siostra zamachowca zostali odnalezieni martwi w mieszkaniu w Ostrowcu Świętokrzyskim.