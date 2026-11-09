Co znaleźli śledczy w mieszkaniu sprawcy z Krakowa? Prokuratura dementuje plotki. Fot. naTemat

W mieszkaniu rodziny Michała O. w Ostrowcu Świętokrzyskim śledczy znaleźli broń, amunicję, twarde dyski i prywatne notatki. Łącznie zabezpieczyli 11 sztuk broni. Prokuratura podała też pierwsze ustalenia dotyczące śmierci rodziców i siostry 24-latka.

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24-letni Michał O., który w sobotę 7 listopada przeprowadził atak na Rynku Głównym w Krakowie, zmarł w szpitalu. Mężczyzna został postrzelony i obezwładniony przez policjanta podczas interwencji. Od początku jego stan określano jako krytyczny. Śmierć Michała O. nie oznacza końca śledztwa ws. zamachu w Krakowie.

– Śmierć sprawcy sobotniego ataku na Rynku Głównym w Krakowie nie wpływa na zaplanowane czynności prokuratury. Śledczy będą nadal badać m.in. motywy działania napastnika i jego ewentualne powiązania – poinformował prok. Eryk Stasielak z Prokuratury Krajowej.

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Jak wyjaśnił, śmierć mężczyzny oznacza natomiast rezygnację z czynności procesowych ukierunkowanych bezpośrednio na niego, w tym przedstawienia mu zarzutów i zastosowania ewentualnych środków zapobiegawczych.

Policja znalazła 11 sztuk broni w mieszkaniu Michała O.

Tymczasem w Ostrowcu Świętokrzyskim przy ulicy Tylnej policjanci znaleźli arsenał broni w mieszkaniu zamachowca z Krakowa obok ciał rodziców i siostry 24-latka: siedem jednostek broni palnej.

– Po uwzględnieniu broni zabezpieczonej w Krakowie łączny bilans wynosi 11 sztuk broni, co pokrywa się z liczbą wydanych pozwoleń – przekazał PAP Daniel Prokopowicz, rzecznik Prokuratury Okręgowej w Kielcach.

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Jak wyjaśnił, Michał O. miał pozwolenie na dwie jednostki, a jego ojciec na dziewięć. Śledczy muszą jeszcze przeprowadzić ekspertyzy balistyczne, które pozwolą ustalić, czy wszystkie zabezpieczone egzemplarze odpowiadają tym ujętym w dokumentacji. W mieszkaniu znaleziono też duże ilości amunicji.

Podczas przeszukania policjanci zabezpieczyli również monitoring, twarde dyski i prywatne zapiski. Przesłuchano pierwszych świadków z otoczenia rodziny. Śledczy analizują zgromadzone materiały, by odtworzyć przebieg wydarzeń.

Trwa ustalanie okoliczności śmierci rodziny Michała O. Śledczy zabezpieczyli broń i elektronikę w mieszkaniu

W mieszkaniu w Ostrowcu Świętokrzyskim znaleziono ciała 53-letniego ojca, 52-letniej matki i 21-letniej siostry Michała O. Zwłoki przewieziono do Zakładu Medycyny Sądowej w Krakowie. W poniedziałek rano mają rozpocząć się sekcje zwłok sześciu ofiar strzelaniny oraz trzech członków rodziny 24-latka.

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Prokurator Eryk Stasielak przekazał PAP, że badania mogą potrwać dwa dni. – Sekcje dotyczące ran postrzałowych są dość skomplikowane i czasochłonne, a chcemy to zrobić dobrze. Tutaj pośpiechu nie ma i pośpiech nie byłby dobrym rozwiązaniem – wyjaśnił prokurator.

Według wstępnych ustaleń członkowie rodziny mogli zginąć w sobotę. Dokładny czas ich śmierci nie jest jednak jeszcze znany.

– Bardzo wstępnie, w oparciu o nasze ustalenia z oględzin i informacje biegłego z zakresu medycyny sądowej, możemy powiedzieć, że do śmierci tych osób doszło poprzedniego dnia (w sobotę - przyp.). Czy to będzie godzina 7 rano, czy też wcześniejsza, czy noc z piątku na sobotę – to pozwolą nam ustalić inne dowody – przekazał Daniel Prokopowicz.

Prokuratura zdementowała też doniesienia o rzekomym wcześniejszym zabójstwie w Waśniowie, którego miał dopuścić się Michał O. Śledczy nie znaleźli też w mieszkaniu rysunków z planem ataku na szkołę. Śledczy przekazali, że na obecnym etapie nie mają informacji o wcześniejszych konfliktach ani przypadkach łamania prawa w rodzinie. Sąsiedzi zamachowca w szoku powtarzali, że rodzina była spokojna.

Jak pisaliśmy w naTemat, do ataku doszło w sobotę 7 listopada około godz. 15. 24-latek wjechał czarnym subaru na Rynek Główny w Krakowie, a następnie w pobliżu Sukiennic zaczął strzelać do przypadkowych osób. Zginęło sześć osób, a 16 zostało rannych.

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