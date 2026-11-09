Rzecznik prokuratury Przemysław NowakProkuratura o zamachu w Krakowie. Nie wyklucza współudziału innych osób
Prokuratura o zamachu w Krakowie. Nie wyklucza współudziału innych osób Fot. zrzut ekranu/TVP Info

Rzecznik Prokuratury Krajowej Przemysław Nowak przekazał nowe informacje o zamachu w Krakowie. Służby nie wykluczają współpracy zamchowca Michała Oksińskiego z innymi osobami.

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Śledczy zabezpieczyli co najmniej cztery telefony należące do zamachowca. Urządzenia znaleziono przy mężczyźnie oraz w jego samochodzie. Jak wyjaśnił prokurator, ich analiza może dostarczyć ważnych informacji na temat przebiegu przygotowań do ataku i ewentualnego udziału innych osób.

Służby nie wykluczają współpracy zamchowca Michała Oksińskiego z innymi osobami

Nie wykluczamy jakiejś formy współudziału. Nie mówimy o tym samym strzelaniu, natomiast nie mamy danych, by to kategorycznie wykluczyć – przekazał Przemysław Nowak. Dodał, że prokuratura nie dysponuje też dowodami, które potwierdzałyby taki scenariusz.

W ramach śledztwa ws. zamachu w Krakowie prokuratura bada również okoliczności związane z bronią, którą posiadał Michał Oksiński, oraz wydanym mu pozwoleniem. Jak przekazał Przemysław Nowak, od marca tego roku mężczyzna miał pozwolenie na jeden karabin i jeden pistolet.

– Chodził do strzelnicy. Taka wstępna informacja jest, że było to strzelanie tylko statyczne. Na razie nie mamy danych, gdzie się uczył w takich okolicznościach – powiedział rzecznik prokuratury.

Przemysław Nowak przekazał również, że w pokoju Michała Oksińskiego wisiała żółta flaga z wizerunkiem grzechotnika. Chodzi o tzw. flagę Gadsdena

– Flaga historyczna, z XVIII wieku z USA. To jest wizerunek grzechotnika na żółtym tle. Symbolika ta ma różne znaczenia, wolnościowe, buntu przeciwko władzy – mówił prokurator.

Nowak podkreślił też, że flaga nie jest jednoznacznie związana z ekstremizmem. Wizerunek grzechotnika na żółtym tle można znaleźć m.in. na jednej z płyt zespołu Metallica. Prokurator zwrócił jednak uwagę, że flaga wisiała w centralnym punkcie pokoju, co może wskazywać, że Oksiński przywiązywał do niej znaczenie.

Podczas konferencji prasowej Przemysław Nowak poinformował również, co śledczy znaleźli przy sprawcy zamachu w Krakowie i w jego samochodzie. Zabezpieczono łącznie cztery sztuki broni: dwa karabiny AR-15 oraz dwa pistolety. Policjanci znaleźli też około 500 sztuk amunicji, która mogła zostać wykorzystana podczas ataku.

– Zabezpieczyliśmy bardzo dużą ilość łusek. Łącznie w Krakowie zostało oddanych co najmniej kilkadziesiąt strzałów, być może nawet kilkaset. Dokładna liczba będzie znana po przeanalizowaniu tej dokumentacji, którą przez weekend prokuratorzy i policjanci zbierali – przekazał.

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Michał Oksiński nie żyje

W poniedziałek rano małopolska policja poinformowała, że Michał O. nie żyje. Zamachowiec z Krakowa zmarł 9 listopada o godz. 4:30.

W sobotę 7 listopada 24-letni Michał Oksiński wjechał czarnym Subaru na płytę Rynku Głównego i otworzył ogień do przypadkowych przechodniów. Zginęło sześć osób: cztery kobiety i dwóch mężczyzn. Kilkanaście kolejnych zostało rannych.

W ataku zginęło sześć osób: trzy Polki w wieku 47, 53 i 61 lat, 32-letni Brytyjczyk, 51-letnia cudzoziemka i około 50-letni mężczyzna. Rannych zostało 16 osób, w tym 11 Polaków i pięciu obcokrajowców. Podczas interwencji postrzelono również dwóch policjantów: Jakuba Kulika i Artura Morańskiego.

W mieszkaniu zamachowca w Ostrowcu Świętokrzyskim znaleziono ciała jego rodziców i 21-letniej siostry.