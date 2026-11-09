Michał O., sprawca ataku na krakowskim Rynku, zmarł dziś (9 listopada) o 4:30 w szpitalu. Prokuratura zapewnia, że śledztwo toczy się dalej, ale część czynności już odpada. Co dokładnie zmienia jego śmierć?
Wojewoda małopolski Krzysztof Klęczar przekazał, że zamachowiec z Krakowa zmarł o 4:30 w krakowskim szpitalu, do którego trafił w sobotę (7 listopada) po wymianie ognia z policjantami.
Prokuratura Krajowa podkreśla, że śmierć nie wstrzymuje śledztwa. Odpadają tylko czynności wymierzone bezpośrednio w sprawcę, czyli zarzuty i środki zapobiegawcze (jak areszt), ale cała reszta zostaje.
Co śmierć sprawcy zmienia w śledztwie ws. zamachu w Krakowie?
Jak podał Polsat News, prok. Eryk Stasielak z Prokuratury Krajowej zapowiedział, że śledczy przesłuchają wszystkich wytypowanych świadków i dalej będą analizować materiał dowodowy, także ten dotyczący motywów sprawcy zamachu w Krakowie oraz jego ewentualnych powiązań.
– W pozostałym zakresie postępowanie będzie się toczyć, bo jesteśmy na wczesnym etapie. Postępowanie toczy się w tym momencie niecałe 24 godziny, a do przeanalizowania jest bardzo dużo dowodów – zaznaczył prok. Stasielak.
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Zarzuty i tymczasowy areszt dla Michała O. już nieaktualne
Jak wynika z relacji TVN24, jeszcze przed zgonem sprawcy masakry w Krakowie prokuratura zapowiadała analizę materiału pod kątem zarzutów i wniosku o tymczasowy areszt. To już jednak nieaktualne.
Śledztwo prowadzi małopolski wydział zamiejscowy Prokuratury Krajowej, która wszczęła je w niedzielę (8 listopada) i zakwalifikowała zamach w Krakowie jako czyn o charakterze terrorystycznym. Obejmuje ono atak na Rynku Głównym i zabójstwo rodziców oraz siostry sprawcy w Ostrowcu Świętokrzyskim, które według śledczych popełniła ta sama osoba.
Co Żurek mówił o dowodach w sprawie zamachu w Krakowie?
O dowodach mówił już w niedzielę wieczorem w TVP minister sprawiedliwości i prokurator generalny Waldemar Żurek. Według relacji PAP nie chciał zdradzać szczegółów.
– Nie chcę ujawniać materiałów z postępowania, ale mamy pewne dowody, które rzucają głębsze światło na cały ten dramat – mówił Żurek.
Dodał wtedy, że nie wiadomo, czy motywem były problemy rodzinne, czy podłoże było inne, oraz że jeśli sprawca przeżyje, grozi mu dożywocie. Dowody, o których mówił minister, zostają w śledztwie, ale o karze dla Michała O. nie ma już mowy.
Sekcje zwłok ofiar zamachu w Krakowie i w Ostrowcu Świętokrzyskim
Polsat News dodaje, że sekcje zwłok sześciu ofiar zamachu w Krakowie oraz trzech osób zamordowanych w Ostrowcu Świętokrzyskim mają ruszyć dziś rano. Badania mogą potrwać dwa dni, bo rany postrzałowe mają skomplikowany charakter. Śmierć sprawcy nie zmienia planów prokuratury w tej sprawie.
Według wojewody małopolskiego Krzysztofa Klęczara w Krakowie zginęły trzy Polki w wieku 61, 47 i 53 lat, 32-letni Brytyjczyk, 51-letnia Austriaczka oraz około 50-letni Polak. W Ostrowcu mundurowi znaleźli ciała 53-letniego ojca, 52-letniej matki i 21-letniej siostry sprawcy. Kiedy dokładnie zginęły te trzy osoby, śledczy muszą jeszcze ustalić.