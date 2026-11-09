Krakowianie zapalają znicze po zamachu na Rynku Głównym. Śledztwo trwa. Fot. Michał Panek / naTemat

Michał O., sprawca ataku na krakowskim Rynku, zmarł dziś (9 listopada) o 4:30 w szpitalu. Prokuratura zapewnia, że śledztwo toczy się dalej, ale część czynności już odpada. Co dokładnie zmienia jego śmierć?

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Prokuratura Krajowa podkreśla, że śmierć nie wstrzymuje śledztwa. Odpadają tylko czynności wymierzone bezpośrednio w sprawcę, czyli zarzuty i środki zapobiegawcze (jak areszt), ale cała reszta zostaje.

Co śmierć sprawcy zmienia w śledztwie ws. zamachu w Krakowie?

Jak podał Polsat News, prok. Eryk Stasielak z Prokuratury Krajowej zapowiedział, że śledczy przesłuchają wszystkich wytypowanych świadków i dalej będą analizować materiał dowodowy, także ten dotyczący motywów sprawcy zamachu w Krakowie oraz jego ewentualnych powiązań.

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– W pozostałym zakresie postępowanie będzie się toczyć, bo jesteśmy na wczesnym etapie. Postępowanie toczy się w tym momencie niecałe 24 godziny, a do przeanalizowania jest bardzo dużo dowodów – zaznaczył prok. Stasielak.

Zarzuty i tymczasowy areszt dla Michała O. już nieaktualne

Jak wynika z relacji TVN24, jeszcze przed zgonem sprawcy masakry w Krakowie prokuratura zapowiadała analizę materiału pod kątem zarzutów i wniosku o tymczasowy areszt. To już jednak nieaktualne.

Śledztwo prowadzi małopolski wydział zamiejscowy Prokuratury Krajowej, która wszczęła je w niedzielę (8 listopada) i zakwalifikowała zamach w Krakowie jako czyn o charakterze terrorystycznym. Obejmuje ono atak na Rynku Głównym i zabójstwo rodziców oraz siostry sprawcy w Ostrowcu Świętokrzyskim, które według śledczych popełniła ta sama osoba.

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Co Żurek mówił o dowodach w sprawie zamachu w Krakowie?

O dowodach mówił już w niedzielę wieczorem w TVP minister sprawiedliwości i prokurator generalny Waldemar Żurek. Według relacji PAP nie chciał zdradzać szczegółów.

– Nie chcę ujawniać materiałów z postępowania, ale mamy pewne dowody, które rzucają głębsze światło na cały ten dramat – mówił Żurek.

Dodał wtedy, że nie wiadomo, czy motywem były problemy rodzinne, czy podłoże było inne, oraz że jeśli sprawca przeżyje, grozi mu dożywocie. Dowody, o których mówił minister, zostają w śledztwie, ale o karze dla Michała O. nie ma już mowy.

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Sekcje zwłok ofiar zamachu w Krakowie i w Ostrowcu Świętokrzyskim

Polsat News dodaje, że sekcje zwłok sześciu ofiar zamachu w Krakowie oraz trzech osób zamordowanych w Ostrowcu Świętokrzyskim mają ruszyć dziś rano. Badania mogą potrwać dwa dni, bo rany postrzałowe mają skomplikowany charakter. Śmierć sprawcy nie zmienia planów prokuratury w tej sprawie.