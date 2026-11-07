Strzelanina w centrum Krakowa. Fot. zrzut ekranu, TVP Info / youtube.com/@tvpinfo

W sobotę w okolicach Rynku Głównego w Krakowie padły strzały. Bilans strzelaniny obejmuje ofiary śmiertelne i osoby ranne. Służby apelują do mieszkańców i turystów o zachowanie szczególnej ostrożności i schronienie się w bezpiecznych miejscach. Premier Donald Tusk, odnosząc się do sytuacji, użył słowa "zamach".

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"Na Rynku Głównym oddano strzały. Na miejscu są już służby ratunkowe. Policja prowadzi też akcję na ul. Dietla. Czekamy na oficjalne potwierdzenie skali zdarzenia, w tym informacji o liczbie osób poszkodowanych" – przekazał profil Krakowa na Facebooku.

"Około godziny 15 mężczyzna z samochodu, którym wjechał do rynku, zaczął oddawać strzały do przypadkowych osób. Sprawca został zatrzymany. Są ranne osoby w tym policjanci" – przekazała Małopolska Policja.

Strzelanina w Krakowie: 5 osób nie żyje

– Są ofiary śmiertelne i osoby ranne – potwierdził rzecznik małopolskiego komendanta wojewódzkiego Państwowej Straży Pożarnej w rozmowie z Wirtualną Polską.

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"W zdarzeniu w Rynku Głównym śmierć poniosło 5 osób, kilkanaście jest rannych. Sprawca został postrzelony przez policjantów, jest obecnie transportowany do szpitala" – czytamy w najnowszym komunikacie Małopolskiej Policji. Z filmów udostępnianych w mediach społecznościowych wynika, że do postrzelenia sprawcy doszło na ul. Dietla.

"Jestem na bieżąco informowany przez ministra spraw wewnętrznych o sytuacji w Krakowie po tragicznej strzelaninie. Policja bada tło i wszystkie okoliczności zamachu" – poinformował Donald Tusk.

W akcję ratunkową został zaangażowany helikopter LPR. W trakcie zdarzenia uszkodzony został tramwaj linii numer 1. "W związku z wydarzeniami, które rozegrały się dzisiaj na Rynku Głównym, otrzymaliśmy informację od naszego motorniczego, że o godz. 15.05 na Pl. Wszystkich Świętych został ostrzelany tramwaj linii nr 1, przez osobę z samochodu osobowego. W efekcie rozbita została szyba w kabinie prowadzącego. Z informacji, które posiadamy, wynika, że nikt z pasażerów i motorniczy nie odnieśli obrażeń" – przekazało MPK S.A. w Krakowie.

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Politycy reagują na sytuację w Krakowie

Jak podaje TVN24, w drodze na miejsce jest szef MSWiA. W tej chwili nie jest znana tożsamość sprawcy. W jego samochodzie zabezpieczono wiele różnych rodzajów broni, w tym broń długą i amunicję. Sprawca działał w pojedynkę.

"Sprawca został ranny i zatrzymany. Na miejscu zdarzenia pracują już prokuratorzy, policja oraz wszystkie służby, które zabezpieczają ślady i wyjaśniają okoliczności ataku" – poinformował minister sprawiedliwości Waldemar Żurek na X. "Państwo działa. Apelujemy o zachowanie spokoju i nieutrudnianie pracy służbom. Doprowadzimy do surowego rozliczenia sprawcy tej zbrodni" – dodał.

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