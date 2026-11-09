Wpłynęła skarga do KRRiT na TV Republika. Fot. TV Republika (screen)

Do Krajowej Rady Radiofonii i Telewizji wpłynęło ponad 5 tysięcy skarg na TV Republika. Wszystko to w związku z bulwersującą relacją Tomasza Sakiewicza po zamachu w Krakowie. Procedura ruszyła i działania wyjaśniające uruchomiła przewodnicząca KRRiT Agnieszka Glapiak.

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O szczegółach poinformowano w oświadczeniu na profilu KRRiT na platformie X. Skargi na TV Republikę, które wpłynęły po tragicznych wydarzeniach w Krakowie, będą teraz rozpatrywane pod względem formalnym i rozpoczyna się procedura wyjaśniająca.

KRRiT zajmuje się sprawą skarg na TV Republika

"Do nadawcy zostanie skierowane oficjalne pismo z prośbą o wyjaśnienia odnoszące się do zarzutów widzów oraz przesłanie zapisu nagrania (...) Nadawca ma obowiązek przechowywać audycje, reklamy lub inne przekazy na nośnikach przez 28 dni od daty ich rozpowszechnienia. KRRiT ma prawo wystąpić do nadawcy z prośbą o udostępnienie danego materiału źródłowego" – wyjaśniono.

Dalej poinformowano, że KRRiT ma rok na nałożenie kary na telewizję. "Po otrzymaniu materiałów od nadawcy przeprowadzona będzie szczegółowa analiza pod kątem przepisów ustawy o radiofonii i telewizji, a następnie podjęta zostanie decyzja. Ustawa o radiofonii i telewizji określa ramy czasowe, w jakich KRRiT może podejmować działania. Przewodniczący KRRiT ma określony czas na nałożenie kar finansowych na nadawcę. W przypadku audycji radiowych i telewizyjnych jest to 1 rok od dnia naruszenia" – dodano.

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Poruszenie po tym, co zrobił Sakiewicz

O złożeniu skargi do KRRiT na Telewizję Republika informowała między innymi ministra kultury Marta Cienkowska. "Właśnie wysłałam skargę do KRRiT, dotyczącą relacji Telewizji Republika z Krakowa: podawania niezweryfikowanych informacji, oskarżeń wobec policji i przekazu mogącego potęgować panikę. Tragedia to nie paliwo do politycznej propagandy. KRRiT musi to zbadać. Za naruszenia muszą być wyciągnięte konsekwencje" – napisała szefowa resortu kultury we wpisie opublikowanym w niedzielę w serwisie X. Sprawa wybrzmiewa tym mocniej, że właśnie rusza akcja "Media Przeciw Dezinformacji" – fałszywe informacje zalewają sieć.

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Stanowisko zajęła również Rada Polskich Mediów. W jej ocenie "wypowiedź Tomasza Sakiewicza rażąco narusza standardy, które powinny obowiązywać każdego, kto uważa się i kto występuje publicznie w roli dziennikarza", a szef TV Republika "po raz kolejny udowodnił, że nim nie jest".

Do "zaprzestania nadawania treści, które mogą sprzyjać zachowaniom zagrażającym zdrowiu lub bezpieczeństwu" wezwał Telewizję Republika także członek Krajowej Rady Radiofonii i Telewizji, profesor Uniwersytetu Warszawskiego Tadeusz Kowalski. Zupełnie inaczej sprawę widzi prezes PiS: Kaczyński wierzy Sakiewiczowi, nie policji, a MSWiA punktuje go jednym wpisem.

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Bulwersująca relacja Sakiewicza

Przypomnijmy, że sprawa dotyczy relacji Tomasza Sakiewicza. Naczelny TV Republika, który był niedaleko miejsca tragedii w Krakowie, patrzył prosto w obiektyw i z grobową miną pytał: "Gdzie jest policja?". A potem z pełnym przekonaniem brnął w narrację, że na miejscu nie ma ani jednego mundurowego, ponieważ "wszystkie rezerwy policji zostały wywiezione do Warszawy".

Przechodzący obok mężczyzna nie wytrzymał tyrady Sakiewicza, rzucając prosto w kadr: "Co za bzdury pan gadasz!". Szef TV Republika, niewzruszony tym faktem, skwitował to słowami: "Nie widać ani jednego policjanta, widać za to bardzo agresywnych ludzi". Więcej w naTemat.pl piszemy o tym w artykule: "Wczoraj nie pisaliśmy, bo nie wypadało. Ale akcji Sakiewicza w Krakowie przemilczeć nie można".