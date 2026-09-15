Tajemniczym pośrednikiem, który w zamian za miliony złotych miał obiecywać szefowi giełdy Zondacrypto ułaskawienie u prezydenta Karola Nawrockiego, ma być Tomasz Sakiewicz. Dziennikarskie śledztwo Wirtualnej Polski i TVN24 odsłania kulisy finansowania Telewizji Republika przez upadłą giełdę kryptowalut.
Zeznania małego świadka koronnego Przemysława Krala wstrząsnęły polską sceną polityczną. Sprawdzamy, jak szef giełdy Zondacrypto próbował kupić bezkarność i jak w tej układance pojawił się Tomasz Sakiewicz.
Donald Tusk cytował w Sejmie fragmenty protokołów przesłuchań, nie podając nazwisk. Dziś dziennikarskie ustalenia raczej nie pozostawiają wątpliwości: za obietnicami załatwienia aktu łaski u Karola Nawrockiego miał stać szef i współwłaściciel TV Republika.
Miliony za obietnicę ułaskawienia. Sakiewicz w centrum afery Zondacrypto
Podczas wrześniowego przemówienia w Sejmie premier Donald Tusk zacytował fragmenty protokołu przesłuchania głównego świadka w sprawie afery Zondacrypto. Z zeznań wynikało, że tajemniczy "Pan X" obiecywał szefowi giełdy Przemysławowi Kralowi ułaskawienie przez prezydenta Karola Nawrockiego w zamian za opłacanie serii konferencji oraz reklam.
Wspólne śledztwo dziennikarzy Wirtualnej Polski i TVN24 ujawniło tożsamość opisanego pośrednika. Z ich ustaleń wynika, że "panem X" ma być Tomasz Sakiewicz, współwłaściciel, prezes i redaktor naczelny Telewizji Republika.
Dla porządku warto przypomnieć, jak rozległa jest cała sprawa. Zondacrypto i tajemnice Krala to dziś wątki obejmujące ukradzione miliony klientów, wielką politykę, a nawet zaginięcie założyciela giełdy.
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Milionowe przepływy. Jak Zondacrypto finansowała TV Republika
Z materiałów zabezpieczonych przez prokuraturę oraz relacji współpracowników giełdy wynika, że Przemysław Kral traktował obietnice Sakiewicza wyjątkowo poważnie. Szef giełdy – poszukujący ochrony w związku ze śledztwem dotyczącym próby przekupstwa dziennikarza – pompował w biznes Sakiewicza ogromne kwoty.
Z ustaleń dziennikarzy wynika, że relacje obu panów wykroczyły daleko poza zwykły sponsoring:
Jak opisał Onet, Kral latał za Nawrockim po Waszyngtonie, ale ze szczytu Polish-American Strategic Industries Summit wyszedł z niczym – prezydent nie znalazł się nawet na liście panelistów, a Kancelaria Prezydenta stanowczo dementowała jego udział w wydarzeniu.
W tle wciąż pozostaje pytanie o materiały, które mogą trafić do akt. Dziennikarze ustalili, że taśmy Zondacrypto rzeczywiście istnieją, choć według ich informacji nagrania uderzają nie w polityków prawicy, lecz w służby.
Odpowiedzi stron i reakcja Pałacu Prezydenckiego
Do sprawy odniósł się prezydent Karol Nawrocki, apelując we wpisie w mediach społecznościowych, by nie wierzyć jakimkolwiek pośrednikom oferującym akt łaski: "Jeżeli Pan X albo nawet Pan Y zaproponują Panu ułaskawienie, to proszę nie wierzyć i od razu zgłosić takich oszustów do prokuratury. To tak nie działa".
Prezydencka prerogatywa bywa jednak źródłem kontrowersji także bez udziału pośredników. W sierpniu Karol Nawrocki ułaskawił 3 osoby, w tym Adama Borowskiego skazanego za zniesławienie Romana Giertycha oraz kibicowskiego lidera Piotra "Starucha" Staruchowicza.
Tomasz Sakiewicz nie odpowiedział na pytania dziennikarzy, przesyłając jedynie karty pokładowe z lotu do Nicei. Dyrekcja stacji oraz jej wydawcy określają materiały śledcze i pytania prasowe mianem "prowokacji autorytarnego państwa" oraz "efektu działań małego świadka koronnego sterowanego przez Romana Giertycha".
Ten sam zarzut politycy PiS podnosili już wcześniej w parlamencie. Gdy zapytali ministra o Giertycha, Krala i upolitycznienie, usłyszeli riposty, których woleliby uniknąć – resort odpowiedział wyliczeniem spraw prowadzonych wobec ludzi poprzedniej władzy.
Prokuratura Krajowa kontynuuje weryfikację wątków dotyczących nielegalnego finansowania mediów i obietnic płatnej protekcji.