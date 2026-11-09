Kaczyński krytykuje działania policji w Krakowie. Jest reakcja MSWiA. Fot. TomaszKudala/shutterstock

Jarosław Kaczyński skrytykował policję po ataku na Rynku Głównym w Krakowie. Zakwestionował liczbę funkcjonariuszy na Rynku Głównym i poparł relację Tomasza Sakiewicza z TV Republika. Na zarzuty prezesa PiS odpowiedziała rzeczniczka MSWiA.

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Jarosław Kaczyński zabrał głos w sprawie tragicznych wydarzeń w Krakowie za pośrednictwem mediów społecznościowych.

Polityk zarzucił Marcinowi Kierwińskiemu, że zbyt wcześnie wypowiadał się na temat poglądów napastnika. W sobotę szef MSWiA informował, że sprawca zamachu w Krakowie miał mieć bardzo radykalne poglądy i fascynować się ideologiami skrajnie prawicowymi.

Kaczyński krytykuje działania policji w Krakowie i staje w obronie Sakiewicza

"Dramatyczne wydarzenia z Krakowa poruszyły nas wszystkich. Tak strasznej zbrodni mógł dopuścić się tylko człowiek niewątpliwie zaburzony. Bez znaczenia jest to, jakie miał poglądy polityczne. A mimo to minister Kierwiński jako jedną z pierwszych informacji, jeszcze zanim służby weszły do mieszkania sprawcy, podał, iż zamachowiec fascynował się ideologiami prawicowymi. Okazało się to ordynarnym kłamstwem" – czytamy.

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Prezes PiS zakwestionował również obecność policjantów na Rynku Głównym w Krakowie w chwili ataku. Zwrócił uwagę, że mimo obowiązującego stopnia alarmowego BRAVO w miejscu zdarzenia miało być niewielu funkcjonariuszy wyposażonych w długą broń. "Będziemy domagać się odpowiedzi na pytanie, czy Kraków był odpowiednio zabezpieczony" – zapowiedział.

Prezes PiS odniósł się również do relacji Tomasza Sakiewicza z Telewizji Republika. Podczas transmisji dziennikarz zwracał uwagę na niewielką liczbę policjantów widocznych na miejscu strzelaniny w centrum Krakowa. Kaczyński poparł jego obserwacje: "Redaktor T. Sakiewicz pokazywał to, co widział na miejscu. Poza jednym funkcjonariuszem w niestandardowym umundurowaniu ewidentnie brakowało tam policji. I trwało to dość długo. Widzieli to również telewidzowie, wśród nich ja".

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Jednocześnie podziękował dwóm rannym policjantom w Krakowie, którzy ruszyli w pościg za uzbrojonym napastnikiem i doprowadzili do jego obezwładnienia. Podkreślił ich odwagę oraz ryzyko, jakie podjęli podczas interwencji.

"Pamiętajmy o nich w modlitwie i życzmy im szybkiego powrotu do zdrowia. Dali przykład prawdziwej służby, odwagi i, jak jestem osobiście przekonany, także patriotyzmu" – przekazał.

Rzeczniczka MSWiA odpowiada prezesowi PiS

Na wpis Jarosława Kaczyńskiego zareagowała rzeczniczka MSWiA Karolina Gałecka. "Jeśli informacje o tragedii w Krakowie czerpie Pan z Telewizji Republika zamiast z komunikatów policji i służb, to nic dziwnego, że opowiada Pan takie bzdury" - czytamy.

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Dalej Gałecka przedstawiła informacje ws. przebiegu interwencji. "Pierwszy patrol interweniował trzy minuty po zgłoszeniu, do akcji skierowano 30 załóg. Może następnym razem, zanim zacznie Pan pouczać innych o kłamstwach, warto najpierw sprawdzić fakty? Telewizor z kłamliwą stacją to jednak nie jest najlepsze źródło informacji" – napisała Gałecka.

Przypomnijmy, że Polska Policja opublikowała w mediach społecznościowych grafikę, przedstawiającą przebieg wydarzeń na Rynku Głównym minuta po minucie. Jak czytamy:

godz. 15:00:15 – wpływają pierwsze zgłoszenia do Wojewódzkiego Centrum Powiadamiania Ratunkowego. Łącznie odnotowano blisko 40 zgłoszeń. 2. minuta – na miejscu są już strażnicy miejscy. 3. minuta – policjanci podejmują interwencję . Dochodzi do wymiany ognia z napastnikiem. Funkcjonariusze ruszają za nim w pościg. Dołączają inne patrole, skierowane na miejsce przez dyżurnego. 4. minuta – na miejscu pojawiają się zespoły ratownictwa medycznego. 6. minuta – docierają pierwsze zastępy Państwowej Straży Pożarnej.