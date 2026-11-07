Donald Tusk ujawnił nazwiska rannych policjantów w Krakowie Fot. Shutterstock / Zdjęcie poglądowe

Premier Donald Tusk ujawnił nazwiska dwóch policjantów, którzy podczas tragicznych wydarzeń w Krakowie wykazali się niezwykłą odwagą. Obaj zostali poważnie ranni, a ich postawa prawdopodobnie uratowała życie wielu osób.

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"Starszy posterunkowy Jakub Kulik i starszy posterunkowy Artur Morański to prawdziwi bohaterowie. Uratowali prawdopodobnie wiele ludzkich istnień, nie zważając na ryzyko utraty życia. Ich stan jest poważny, ale są pod bardzo dobrą opieką" – napisał Donald Tusk na platformie X. Jak dodał szef rządu, "Cała Polska trzyma za Was kciuki".

Tusk ujawnił nazwiska rannych policjantów w Krakowie

Głos zabrał również minister spraw wewnętrznych i administracji. Marcin Kierwiński podkreślił bohaterską postawę policjantów. "Wzorowo spełnili obowiązek wobec obywateli i Ojczyzny. Jeden z nich walczy o życie. Kolejny jest ranny" – napisał.

Szef MSWiA zaapelował do wszystkich "o szacunek dla ich poświęcenia. O szacunek dla ludzi w mundurach".

Jak pisaliśmy w naTemat, w sobotę 7 listopada po godz. 15 na Rynku Głównym w Krakowie doszło do strzelaniny. Napastnik miał na sobie strój wojskowy. Samochodem wjechał na rynek, po czym otworzył ogień do przypadkowych osób. Policjanci go postrzelili, obezwładnili i zatrzymali.

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Za sobotni atak odpowiada Michał O. z Ostrowca Świętokrzyskiego. Wcześniej rzeczniczka MSWiA potwierdziła, że podejrzany jest obywatelem Polski. W chwili zdarzenia poruszał się samochodem zarejestrowanym na jego ojca, mieszkańca województwa świętokrzyskiego.

W wyniku tragedii zginęły cztery kobiety i dwóch mężczyzn. Wśród ofiar są trzy Polki oraz obywatel Wielkiej Brytanii. Tożsamość dwóch pozostałych osób nie została jeszcze ustalona. Rannych zostało 16 osób, w tym dwóch policjantów oraz sprawca zdarzenia. Jedenaście osób to obywatele Polski, a pięć to cudzoziemcy.

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3 ciała w domu Michała O.

Premier poinformował, że w domu sprawcy zamachu znaleziono trzy martwe osoby. – Dwie kobiety i mężczyzna znalezieni martwi w domu sprawcy. Tragedia rzeczywiście wyjątkowa. Wiele na to wskazuje, że to członkowie najbliższej rodziny – mówił Donald Tusk.

Wcześniej szef MSWiA udzielił więcej informacji o sprawcy. – Dementujemy informacje o tym, że sprawców tej strasznej masakry było więcej. Wydaje się, że sprawca był jeden. Wszystko wskazuje na to, że miał bardzo radykalne poglądy. W samochodzie, którym jechał, znaleziono wiele sztuk broni, ale trwają czynności związane z zabezpieczeniem tego samochodu – mówił Marcin Kierwiński.

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