Komentarze po akcji Tomasza Sakiewicza na krakowskim rynku Fot. TV Republika (screen)

"Niewiarygodne szmaciarstwo", "skrajna patologia", "obrzydlistwo" – to najbardziej pieszczotliwe określenia, jakie znalazłem po akcji Tomasza Sakiewicza na krakowskim rynku. To był jego solowy popis: zasłaniając własnym ciałem policjantów, opowiadał, że na miejscu nie ma policji, opowiadał bajki o "grupie cudzoziemców", która strzelała, i szczuł na służby. Wstyd mi za tego człowieka. Szkoda, że on tego pojęcia nie zna.

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Czasem mam wrażenie, że w polskim krajobrazie medialnym istnieje kategoria moralnego upadku, zarezerwowana wyłącznie dla jednego człowieka. Kiedy myślisz, że Tomasz Sakiewicz dotarł już do absolutnego dna i wygodnie się na nim umościł, on puka od spodu i wchodzi z kamerą, by udowodnić, że w poszukiwaniu politycznego zysku można się z lubością nurzać w każdym dramacie, bez cienia żenady łżeć i szczuć.

Sakiewicz na Rynku Głównym w Krakowie: "Gdzie jest policja?"

Centrum jednego z najtragiczniejszych wydarzeń w powojennej historii Polski. Wokół Sukiennic trwa walka o ludzkie życie. Ratownicy medyczni prowadzą segregację rannych. Funkcjonariusze ryzykują wszystko, by obezwładnić uzbrojonego mordercę. Czego w takiej chwili oczekujemy od dziennikarza obecnego na miejscu? Rzetelności, powagi, szacunku dla dramatu i przekazywania sprawdzonych faktów.

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Co robi Tomasz Sakiewicz? Stawia w centrum wydarzeń swoją własną, niezastąpioną osobę i odpala protokół, który opanował do perfekcji: zaczyna szczuć. Stojąc niedaleko miejsca tragedii, Sakiewicz patrzy prosto w obiektyw i z grobową miną pyta: "Gdzie jest policja?". A potem z pełnym przekonaniem brnie w narrację, że na miejscu nie ma ani jednego mundurowego, ponieważ "wszystkie rezerwy policji zostały wywiezione do Warszawy".

Rozumiecie? Redaktor naczelny stacji informacyjnej stoi w strefie, w której przed chwilą policjanci strzelali się z zamachowcem. I na żywo na całą Polskę ogłasza, że państwo nie działa, a policji nie ma. Trudno oprzeć się wrażeniu, że dla Sakiewicza policja istnieje tylko wtedy, gdy otacza go szczelnym kordonem i śpiewa mu sto lat, ewentualnie chroni jego reporterów podczas prowokacji pod Trybunałem Konstytucyjnym. Albo wtedy, gdy można ją oskarżać o bezprawie – jak po głośnej interwencji w jego domu.

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Kiedy policjant z narażeniem życia zatrzymuje terrorystę, kamera Republiki go nie widzi. Serio, oglądałem ten popis Sakiewicza. Facet naprawdę celowo ustawił się tak sprytnie, by zasłonić krzątających się w tle funkcjonariuszy. Poprawiał się, przesuwał, właśnie po to, by swoim ciałem przesłonić stojącego za nim policjanta!

Przechodzący obok mężczyzna nie wytrzymał tego seansu kłamstw, rzucając prosto w kadr: "Jak można takie bzdury. Co za bzdury pan gadasz!". Sakiewicz, niewzruszony faktem, że właśnie został sprowadzony na ziemię przez przypadkowego świadka, wolał skwitować to uwagą o "bardzo agresywnych ludziach". To nie on, to nie jego wina, to inni. To inni kłamią, on nie kłamie. Mentalność dziecka.

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"Grupa cudzoziemców". Plotki zamiast faktów

Na tym jednak nie koniec. Sakiewicz bez cienia wahania obwieścił, że "prawdopodobnie strzelaniny dokonała jakaś grupa cudzoziemców". Bo takie nieoficjalne informacje otrzymał. Tymczasem sprawcą zamachu w Krakowie okazał się 24-letni Polak z Ostrowca Świętokrzyskiego. Dziennikarze mają swoje nieoficjalne źródła i informatorów. Tomasz Sakiewicz nie ma.

Powtarza najgłupsze i najbardziej obrzydliwe plotki, które ktoś sufluje, które jacyś durnie wypisują w sieci. A Sakiewicz to powtarza. Ma tylko swoją nieograniczoną wyobraźnię i cel polityczny do zrealizowania. Facet, który przez lata lansował bzdurne teorie o zamachu w Smoleńsku i bez mrugnięcia okiem powiązał ataki w szkołach z rządem Donalda Tuska, po raz kolejny pokazał, że jego opus magnum – TV Republika – to generator medialnego fetoru.

Chociaż nie wiem, czy to cel polityczny, moim zdaniem bardziej finansowy. Sakiewicz znalazł na rynku niszę, odbiorców naiwnych, dzielących się z nim pieniędzmi, kiedy tylko TV Republika prosi o datki. Bez cienia żenady wysysał pieniądze z państwowych spółek w zamian za pokazywanie polityków jednej partii i z jednego metra ciętych. O tym, jak państwowe spółki zasilają media Sakiewicza, pisał już INNPoland. Politycznie źródełko wyschło, ale ludzi wierzących w opowiadane przez niego bzdury ciągle jest na tyle, by kasa w miarę się zgadzała. Kasa Sakiewicza, rzecz jasna, bo z terminowego wypłacania pensji to on raczej nie słynie.

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Reakcje dziennikarzy i polityków na relację Sakiewicza

Reakcja środowiska dziennikarskiego była dla niego miażdżąca. Bartosz Wieliński podsumował to krótko i celnie: "Niewiarygodne szmaciarstwo". Janusz Schwertner zauważył, że stacja szczuła na polską policję dokładnie w momencie, gdy bohaterski krakowski funkcjonariusz ratował ludzkie życia – tego samego wieczoru Donald Tusk ujawnił nazwiska rannych policjantów w Krakowie. Z kolei Paweł Kapusta z "Rzeczpospolitej" celnie zapytał, jak tacy ludzie mogą później patrzeć w lustro. Niestety, mogą.

Co gorsza, w ślad za naczelnym Republiki poszli politycy. Krystyna Pawłowicz i Mariusz Gosek ochoczo powielali w sieci zmyśloną narrację o braku mundurowych, zmuszając rzeczniczkę MSWiA do otwartego zaapelowania: "Przestańcie kłamać i wykorzystywać ludzką tragedię do politycznej propagandy. Wstyd!".

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Ale większość polityków z obu stron barykady zachowała się przyzwoicie. Wsparcie dla ofiar, wyrazy solidarności. Poważny człowiek wie, że z ocenami lepiej się wstrzymać. Plotki rzadko się potwierdzają, dziś wiemy, że cały zamach trwał minuty a nie godziny, że policjanci szybko pojawili się na miejscu, podjęli pościg i dopadli zbira. Czy popełnili jakieś błędy? Pewnie tak, ale dwóch policjantów z krótką bronią na faceta z karabinem to nie jest element standardowego szkolenia, to nie jest scenariusz, który codziennie ćwiczą. Mogli działać ostrożniej, bezpieczniej dla siebie. Ale oni tak nie myśleli: podjęli działanie, zapłacili straszną cenę. I uratowali nie wiadomo ile ludzkich żyć.

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TV Republika bez wstydu po zamachu w Krakowie

Wstyd to kategoria, której w stacji Sakiewicza po prostu nie ma. Zastąpiły ją paski pseudoinformacyjne i kalkulacja w Excelu. Tomasz Sakiewicz udowodnił, że w imię partyjnej lojalności i utrzymania atencji swoich widzów jest gotów wejść w każdą kałużę krwi i zrobić z niej polityczne błoto.