Lichota błyszczy w serialu sprzed 12 lat Fot. Kadr z "Watahy" / HBO Max

Leszek Lichota jest w świetnej formie. "Znieczulenie", pierwszy polski serial medyczny Netfliksa, w dobę wskoczył na szczyt rankingu, a widzowie i krytycy zgadzają się co do jednego: to serial Lichoty. To totalna prawda, ale jeśli mam wskazać najlepszą rolę w jego karierze, wybieram tę sprzed ponad dekady. Mowa oczywiście o "Watasze".

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W "Znieczuleniu" Leszek Lichota gra Dawida Łazarza, wybitnego neurochirurga z warszawskiej kliniki, któremu kariera rozsypuje się po śmiałej, ale nieudanej operacji. Łazarz ląduje w szpitalu w Suwałkach, gdzie łamie zasady, by ratować pacjentów, i wchodzi w konflikt ze wszystkimi wokół. To trochę polski dr House: genialny, arogancki i pozbawiony pokory.

Serial zadebiutował 4 listopada ze wszystkimi ośmioma odcinkami i od razu podbił Netfliksa. Twórcom pomagał Neal Baer, lekarz i producent kultowego "Ostrego dyżuru", a efekt widać na ekranie. Na Filmwebie serial ma średnią 7,9/10, a recenzenci chwalą przede wszystkim 49-letniego aktora. Lichota sprawia, że Łazarza raz się podziwia, a raz ma się ochotę mu wygarnąć. To jest jego serial.

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Fot. Netflix

To zresztą kolejny dowód na to, jak różnorodna jest filmografia Lichoty. Widzowie pokochali go jako Grzegorza Ziębę w "Na Wspólnej", oglądali go w "Prawie Agaty", zagrał wójta w nominowanym do Oscara "Bożym Ciele", wiceministra w netfliksowej "Wielkiej wodzie" i Michała Barczyka w "Zachowaj spokój" według Harlana Cobena. W 2023 roku został profesorem Rafałem Wilczurem w nowym "Znachorze", który okazał się wielkim hitem Netfliksa. To znakomity aktor, ale jedna przyćmiewa wszystkie pozostałe.

"Wataha" to jeden z najlepszych polskich seriali w historii

"Wataha" zadebiutowała na HBO 12 października 2014 roku i od razu udowodniła, że polskie seriale mogą wyglądać światowo. To ścisła czołówka nie tylko najlepszych polskich kryminałów, ale również rodzimych seriali w ogóle.

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Wszystko zaczyna się od zamachu bombowego w Bieszczadach, w którym giną funkcjonariusze straży granicznej. Przeżywa tylko kapitan Wiktor Rebrow (Lichota), który traci przyjaciół i ukochaną Ewę. Rozbity, ale zdeterminowany, sam próbuje dojść do prawdy, a oficjalne śledztwo prowadzi prokurator Iga Dobosz z Przemyśla (Aleksandra Popławska). Im głębiej w las, tym gęstsza sieć powiązań: przemyt, korupcja, służby i polityka.

Fot. Kadr z "Watahy" / HBO Max

Dalsza część artykułu poniżej.

To mieszanka kryminału, thrillera, sensacji i politycznego dramatu, w której napięcie w ogóle nie siada. Dzikie, surowe Bieszczady są niemal osobnym bohaterem: zachwycają, ale też przytłaczają i budzą lęk. Serial stworzyli Wiktor Piątkowski, Kamil Chomiuk i Krzysztof Maćkowski, a za kamerą stanęli m.in. Kasia Adamik, Michał Gazda (późniejszy reżyser "Znachora"), Olga Chajdas i Jan P. Matuszyński. W rewelacyjnej obsadzie są też Bartłomiej Topa, Andrzej Zieliński, Dagmara Bąk, Piotr Żurawski, Jarosław Boberek i Borys Szyc.

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Rebrow Lichoty to poraniony twardziel, który nie mówi za dużo, ale wcale nie musi. W drugim sezonie, oskarżony o zabójstwo koleżanki z jednostki, ukrywa się w lasach (z długą brodą Lichota przypomina netfliksowego znachora) i jest jeszcze bardziej na krawędzi. To rola zagrana fenomenalnie: z wyczuciem i bez grama przesady. To właśnie dzięki "Watasze" Lichota przestał być "tym aktorem z telenoweli" i zaczął być brany poważnie.