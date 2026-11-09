Leszek Lichota jest w świetnej formie. "Znieczulenie", pierwszy polski serial medyczny Netfliksa, w dobę wskoczył na szczyt rankingu, a widzowie i krytycy zgadzają się co do jednego: to serial Lichoty. To totalna prawda, ale jeśli mam wskazać najlepszą rolę w jego karierze, wybieram tę sprzed ponad dekady. Mowa oczywiście o "Watasze".
W "Znieczuleniu" Leszek Lichota gra Dawida Łazarza, wybitnego neurochirurga z warszawskiej kliniki, któremu kariera rozsypuje się po śmiałej, ale nieudanej operacji. Łazarz ląduje w szpitalu w Suwałkach, gdzie łamie zasady, by ratować pacjentów, i wchodzi w konflikt ze wszystkimi wokół. To trochę polski dr House: genialny, arogancki i pozbawiony pokory.
Serial zadebiutował 4 listopada ze wszystkimi ośmioma odcinkami i od razu podbił Netfliksa. Twórcom pomagał Neal Baer, lekarz i producent kultowego "Ostrego dyżuru", a efekt widać na ekranie. Na Filmwebie serial ma średnią 7,9/10, a recenzenci chwalą przede wszystkim 49-letniego aktora. Lichota sprawia, że Łazarza raz się podziwia, a raz ma się ochotę mu wygarnąć. To jest jego serial.
To zresztą kolejny dowód na to, jak różnorodna jest filmografia Lichoty. Widzowie pokochali go jako Grzegorza Ziębę w "Na Wspólnej", oglądali go w "Prawie Agaty", zagrał wójta w nominowanym do Oscara "Bożym Ciele", wiceministra w netfliksowej "Wielkiej wodzie" i Michała Barczyka w "Zachowaj spokój" według Harlana Cobena. W 2023 roku został profesorem Rafałem Wilczurem w nowym "Znachorze", który okazał się wielkim hitem Netfliksa. To znakomity aktor, ale jedna przyćmiewa wszystkie pozostałe.
"Wataha" to jeden z najlepszych polskich seriali w historii
"Wataha" zadebiutowała na HBO 12 października 2014 roku i od razu udowodniła, że polskie seriale mogą wyglądać światowo. To ścisła czołówka nie tylko najlepszych polskich kryminałów, ale również rodzimych seriali w ogóle.
Wszystko zaczyna się od zamachu bombowego w Bieszczadach, w którym giną funkcjonariusze straży granicznej. Przeżywa tylko kapitan Wiktor Rebrow (Lichota), który traci przyjaciół i ukochaną Ewę. Rozbity, ale zdeterminowany, sam próbuje dojść do prawdy, a oficjalne śledztwo prowadzi prokurator Iga Dobosz z Przemyśla (Aleksandra Popławska). Im głębiej w las, tym gęstsza sieć powiązań: przemyt, korupcja, służby i polityka.
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To mieszanka kryminału, thrillera, sensacji i politycznego dramatu, w której napięcie w ogóle nie siada. Dzikie, surowe Bieszczady są niemal osobnym bohaterem: zachwycają, ale też przytłaczają i budzą lęk. Serial stworzyli Wiktor Piątkowski, Kamil Chomiuk i Krzysztof Maćkowski, a za kamerą stanęli m.in. Kasia Adamik, Michał Gazda (późniejszy reżyser "Znachora"), Olga Chajdas i Jan P. Matuszyński. W rewelacyjnej obsadzie są też Bartłomiej Topa, Andrzej Zieliński, Dagmara Bąk, Piotr Żurawski, Jarosław Boberek i Borys Szyc.
Rebrow Lichoty to poraniony twardziel, który nie mówi za dużo, ale wcale nie musi. W drugim sezonie, oskarżony o zabójstwo koleżanki z jednostki, ukrywa się w lasach (z długą brodą Lichota przypomina netfliksowego znachora) i jest jeszcze bardziej na krawędzi. To rola zagrana fenomenalnie: z wyczuciem i bez grama przesady. To właśnie dzięki "Watasze" Lichota przestał być "tym aktorem z telenoweli" i zaczął być brany poważnie.
"Wataha" ma trzy sezony po sześć odcinków. Ostatni wyemitowano na przełomie 2019 i 2020 roku, a każdy jest świetny. Widzowie też to wiedzą: w zestawieniu najlepszych polskich seriali kryminalnych według ocen widzów "Wataha" zajęła drugie miejsce. Jeśli więc po seansie serialu Netfliksa macie ochotę na więcej Lichoty, wiecie, co robić. Wszystkie sezony "Watahy" obejrzycie na HBO Max.