Warto włączyć polskie nowości? Sprawdzamy Fot. Kadr z "SOR" / materiały prasowe

Jesień przyniosła wysyp polskich seriali – zarówno nowości, jak i kolejnych sezonów. Mamy nowy kryminał, serial medyczny i nowe odcinki hitu Netfliksa docenionego za granicą. Sprawdzamy, czy warto je włączyć.

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3 nowe polskie seriale w streamingu

Jesienią szczególnie obrodziło w polskie produkcje. Sprawdzamy najgorętsze nowości.

1. SOR

Co? Serial medyczny

Gdzie? TVP i Prime Video

"SOR" to nowy serial TVP przygotowany we współpracy z Prime Video, który reklamowany jest jako nowoczesny serial medyczny. Akcja dzieje się na szpitalnym oddziale ratunkowym (a te w Polsce są owiane złą sławą). "Produkcja połączy elementy emocjonującego dramatu, thrillera i historii obyczajowej, pokazując pracę lekarzy z perspektywy miejsca, w którym liczy się każda sekunda" – brzmiał oficjalny opis.

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Akcje ratunkowe to jedno, "SOR" to też historie i problemy personelu oraz historia miłosna Piotra Hajduka (Sebastian Dela) i Kasi Zawadzkiej (Sonia Mietielicа), którzy spotykają się po latach. 12-odcinkowy serial – za którego reżyserię odpowiadają Sara Bustamante-Drozdek i Sylwia Rosak, a za scenariusz – Maciej Sobczyk i Zbigniew Zborowski – już przed premierą porównywany był do "The Pitt", medycznego fenomenu HBO, który postawił na szpitalny realizm.

A jak wyszło? Już w pierwszym odcinkach mocno czuć inspirację hitem z Noah Wyle'em, momentami... aż za mocno. Polskie "The Pitt"? Na razie zdecydowanie nie ma o tym mowy – za wysokie progi. Fabuła i realizm "SOR" pozostawiają wiele do życzenia. Twórcy przynajmniej starali się jednak zrobić coś innego niż "Na dobre i na złe" czy "Szpital świętej Anny" – seriali bardziej obyczajowych, niż medycznych, a za to już należy się pochwała. Opinie samych widzów są na razie podzielone: niektórzy są zachwyceni, inni porównują go do... paradokumentów.

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Wszystkie odcinki są już dostępne na Prime Video. Z kolei na TVP premiera nowych epizodów we wtorki o godz. 21:50 na antenie TVP2. "SOR" złapiemy też na TVP VOD. Nowy polski serial medyczny w mig odniósł sukces – jest hitem Prime Video, a pierwszy odcinek obejrzało prawie 1,2 mln widzów Telewizji Polskiej.

2. Matki pingwinów, 2 sezon

Co? Serial obyczajowy, komediodramat

Gdzie? Netflix

Serial "Matki pingwinów" o czworgu rodziców dzieci z atypowością i niepełnosprawnością podbił Netfliksa, zdobył Orła dla najlepszego serialu i znalazł się na liście najlepszych seriali 2024 "The New York Timesa". Widzowie docenili produkcję Klary Kochańskiej-Bajon i Jagody Szelc za poruszenie trudnego tematu z czułością, empatią i poczuciem humoru, bez stereotypów i stygmatyzacji. Drugiemu sezonowi wystarczył jeden dzień, żeby zasiąść na tronie najpopularniejszych seriali na polskim Netfliksie. Znowu jest mądrze, uroczo, zabawnie i wzruszająco.

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"Półtora roku po wydarzeniach z pierwszego sezonu, Kama, Ula, Tatiana i Jerzy otwierają własną szkołę – Biegun Szczęścia. Wymarzona placówka, która miała dać ich dzieciom bezpieczeństwo i akceptację, szybko staje się areną walki z biurokracją, finansami i emocjonalnym przeciążeniem. Dodatkowo wraz z dorastającymi dziećmi rosną również wyzwania, z którymi muszą mierzyć się jako rodzice" – brzmi opis drugiego sezonu "Matek Pingwinów", w którym powrócili Masza Wągrocka, Barbara Wypych, Magdalena Różczka i Tomasz Tyndyk oraz dziecięcy aktorzy: Jan Lubas, Amelia Sarzyńska, Tola Będzikowska i Maksymilian Młodawski.

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3. Zmora

Co? Serial kryminalny

Gdzie? HBO Max

"Zmora" z Magdaleną Cielecką w roli głównej, adaptacja książki Roberta Małeckiego, opowiada o dziennikarce Kamie Kossowskiej, która po latach wraca do rodzinnego Torunia. Jej pojawienie się uruchamia lawinę wspomnień związanych z zaginięciem jej przyjaciela z dzieciństwa. Historia rozgrywa się na dwóch płaszczyznach czasowych – współcześnie oraz w latach 80. i 90. XX wieku. Komisarz Tomasz Korcz ponownie zajmuje się sprawą Piotrka, a Kama angażuje się w śledztwo.

W serialu obok Magdaleny Cieleckiej występują m.in. Łukasz Simlat, Piotr Żurawski, Piotr Głowacki, Katarzyna Bujakiewicz, Robert Gulaczyk i Oliwia Gołębiowska. Reżyserem jest Łukasz Jaworski, a scenariusz napisali Kacper Wysocki i Adam Guziński. "Zmora" będzie liczyć sześć odcinków (premiera co piątek), a finał zaplanowano na 6 listopada. Serial jest hitem HBO Max.

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