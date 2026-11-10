Nowy hit zdetronizował "SOR" Fot. Prime Video

"Campus Drivers" w kilka dni wskoczył na pierwsze miejsce wśród najchętniej oglądanych tytułów w Polsce i pokonał medyczny hit znad Wisły, "SOR". Widzowie piszą, że francuski romans to jeden z najlepszych seriali w historii platformy. A Prime Video po raz kolejny pokazuje, że to ono, a nie Netflix, rządzi gatunkiem young adult.

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"Campus Drivers" to adaptacja bestsellerowej sagi francuskiej pisarki C.S. Quill i pierwszy francuski serial młodzieżowy z metką Prime Original. Wszystkie sześć odcinków trafiło na platformę w piątek 6 listopada, i to od razu w ponad 240 krajach. Serial stworzył Thomas Boullé, znany z "Matki idealnej", a wyreżyserowali go Tom Goris i Vianney Lebasque.

O czym jest "Campus Drivers"? Nowy hit Prime Video podbił Polskę i pokonał "SOR"

Lois (Carmen Kassovitz) dostaje się na prestiżowy uniwersytet Belrose, gdzie ma studiować u boku wieloletniego chłopaka Maxa. Tuż po przyjeździe traci jednak i chłopaka, i mieszkanie.

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Nie mając dokąd pójść, ląduje u Lane'a O’Neilla (Baptiste Masseline), popularnego, ale skrytego studenta, który razem z przyjaciółmi stworzył Campus Drivers, najpopularniejszą aplikację do zamawiania przejazdów na kampusie. Lane słynie z tego, że nigdy się z nikim nie wiąże. Oczywiście wiadomo, co będzie dalej, ale właśnie o to chodzi: przeciwieństwa się przyciągają, wspólne mieszkanie podkręca napięcie, a dawne rany wychodzą na wierzch.

Fabuła odkrywcza nie jest, ale fani gatunku są zachwyceni. W mediach społecznościowych nie brakuje wpisów, że to najlepszy serial Prime Video wszech czasów. Na IMDb ma ocenę 7,4/10. Na razie platforma zamówiła jeden sezon, ale cykl C.S. Quill liczy pięć tomów, więc można spodziewać się kolejnych sezonów. Zwłaszcza że to hit – w Polsce "Campus Drivers" pokonał nawet rodzimy "SOR", medyczną koprodukcję TVP i Prime Video, i jest obecnie jedynką platformy.

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Prime Video jest królem seriali dla młodzieży

Sukces "Campus Drivers" to żaden przypadek. Prime Video od kilku lat konsekwentnie stawia na produkcje dla nastolatków i młodych dorosłych i, jak pisaliśmy w naTemat, zabrało Netfliksowi koronę króla teen dram. Tej jesieni widzowie zachwycali się "Carrie", nową adaptacją powieści Stephena Kinga w reżyserii Mike'a Flanagana ("Nocna msza"), który zamienił klasyczny horror w thriller o licealnym świecie pożeranym przez media społecznościowe.

Wiosną platforma podbiła świat serialem "Off Campus". Według Amazona w ciągu 12 dni od premiery romans hokeisty i studentki muzyki obejrzało 36 mln widzów, co dało mu trzeci najlepszy debiut w historii serwisu. Szał był tak duży, że książkowy pierwowzór został książką miesiąca.

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Latem Prime Video dało nam "Sterling Point", jeden z najlepszych seriali młodzieżowych ostatnich lat, w którym nastolatkowie wreszcie rozmawiają jak prawdziwi nastolatkowie. Wcześniej był wzruszający thriller "Byliśmy łgarzami" z mocnym zwrotem akcji, a do tego hity takie jak "Tego lata stałam się piękna" i niemieckie "Maxton Hall", najpopularniejszy nieanglojęzyczny serial w historii platformy. Jego finałowy sezon zadebiutuje 9 grudnia.