RTV EURO AGD odcinka się od Sakiewicza i TV Republika. Fot. shutterstock

Polska sieć RTV Euro AGD zdecydowała o wstrzymaniu emisji reklam na antenie TV Republika. Przedsiębiorstwo tłumaczy ten krok kontrowersjami wokół sposobu, w jaki stacja relacjonowała tragiczne wydarzenia w Krakowie.

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Na profilu sieci w poniedziałek 9 listopada pojawiło się oficjalne oświadczenie. "RTV EURO AGD nie utożsamia się z poglądami ani treściami redakcyjnymi prezentowanymi przez poszczególnych nadawców. Nasze działania reklamowe planujemy w oparciu o założenia marketingowe i mediowe, a dobór kanałów komunikacji podlega bieżącej analizie, uwzględniającej również kwestie wizerunkowe" – brzmiał sam początek.

Odcinają się od Republiki

W kolejnym akapicie firma poinformowała, że po tym, jak Telewizja Republika relacjonowała w bulwersujący sposób zamach w Krakowie, postanowili przerwać z nią współpracę. "Proces wyłączania reklam internetowych rozpoczęliśmy już w niedzielę i zakończyliśmy go dzisiaj. Obecnie jesteśmy również w trakcie wycofywania emisji telewizyjnych" – dodano.

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"Zależy nam na tym, aby nasze działania reklamowe były spójne z wartościami, którymi kierujemy się jako firma" – podsumowali autorzy komunikatu. To nie pierwszy taki przypadek – z Telewizji Republika odchodzą reklamodawcy i to już kolejna marka, która odcina się od stacji.

Tomasz Sakiewicz już zareagował na decyzję RTV EURO AGD. "Do białoruskich standardów zastraszania dziennikarzy, którzy relacjonowali wydarzenia na krakowskim rynku dołączyło kierownictwo RTV Euro AGD. Apeluje o całkowity bojkot tej firmy, zwracanie już zamówionych towarów, rozmowy z sąsiadami i przyjaciółmi na temat szkodliwości korzystania z tej sieci" – napisał na X.

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"Na wolnym rynku nie może być tolerancji dla niszczenia wolności słowa. Tym razem chodzi nie tylko o wolność słowa ale także o osobiste bezpieczeństwo każdego z nas, które zostało zagrożone nieudolnością władzy wobec terroryzmu" – dodał. W kolejnym wpisie wrzucił grafikę z hasłem "Nie kupuję w RTV EURO AGD", którą opatrzył komentarzem "Dosyć tej bolszewii".

Bulwersująca relacja Sakiewicza z Krakowa

Przypomnijmy, że sprawa dotyczy relacji Tomasza Sakiewicza. Naczelny TV Republika, który był niedaleko miejsca tragedii w Krakowie, patrzył prosto w obiektyw i z grobową miną pytał: "Gdzie jest policja?". A potem z pełnym przekonaniem brnął w narrację, że na miejscu nie ma ani jednego mundurowego, ponieważ "wszystkie rezerwy policji zostały wywiezione do Warszawy".

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Przechodzący obok mężczyzna nie wytrzymał tyrady Sakiewicza, rzucając prosto w kadr: "Co za bzdury pan gadasz!". Szef TV Republika, niewzruszony tym faktem, skwitował to słowami: "Nie widać ani jednego policjanta, widać za to bardzo agresywnych ludzi". Więcej w naTemat.pl piszemy o tym w artykule: "Wczoraj nie pisaliśmy, bo nie wypadało. Ale akcji Sakiewicza w Krakowie przemilczeć nie można".

To, co zrobił naczelny TV Republika, oburzyło mnóstwo osób. Nie wszystkich – Jarosław Kaczyński uwierzył Sakiewiczowi, nie policji, a MSWiA wypunktowało go jednym wpisem. Dane, które przekazała też Polska Policja, mogą jednak zamknąć usta szefowi Republiki. W akcji w Krakowie łącznie udział wzięło 1146 policjantów, 24 zastępy Państwowej Straży Pożarnej i 62 strażaków ratowników. Mundurowi rozpoczęli akcję w 3. minucie po wpłynięciu zgłoszenia.

5 tys. skarg na Republikę do KRRiT

Także KRRiT bierze się za TV Republika – po relacji Sakiewicza wpłynęło ponad 5 tys. skarg. Procedura już ruszyła i działania wyjaśniające uruchomiła przewodnicząca KRRiT Agnieszka Glapiak.

"Do nadawcy zostanie skierowane oficjalne pismo z prośbą o wyjaśnienia odnoszące się do zarzutów widzów oraz przesłanie zapisu nagrania. Po otrzymaniu materiałów od nadawcy przeprowadzona będzie szczegółowa analiza pod kątem przepisów ustawy o radiofonii i telewizji, a następnie podjęta zostanie decyzja. Ustawa o radiofonii i telewizji określa ramy czasowe, w jakich KRRiT może podejmować działania. Przewodniczący KRRiT ma określony czas na nałożenie kar finansowych na nadawcę. W przypadku audycji radiowych i telewizyjnych jest to 1 rok od dnia naruszenia" – wyjaśniono w oświadczeniu.