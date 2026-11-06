Przepychanka na konferencji ludowców z udziałem Mateckiego. Fot. @d_smiecinski/Zrzut ekranu/X

Dariusz Matecki zakłócił konferencję PSL w Sejmie, a chwilę później doszło do przepychanki z działaczem ludowców Konradem Gwoździem. "Pan poseł Matecki robi burdy jak zawsze” – zareagował Władysław Kosiniak-Kamysz".

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Ludowcy zaprezentowali projekt zmian w Konstytucji i zapowiedzieli rozpoczęcie konsultacji społecznych. – Dzisiaj rozpoczynamy konsultacje społeczne tego projektu. Zapraszamy wszystkie organizacje pozarządowe, stowarzyszenia, wszystkie środowiska do tego, aby razem z nami pracowały nad tym projektem – powiedział Władysław Kosiniak-Kamysz.

Jak informowaliśmy, Kosiniak-Kamysz chce zmiany konstytucji, by przeprowadzić reset Trybunału Konstytucyjnego.

Awantura na konferencji w Sejmie. Incydent z udziałem Dariusza Mateckiego

Podczas konferencji uwagę przyciągnął incydent z udziałem Dariusza Mateckiego. W pewnym momencie doszło do wymiany zdań między posłem PiS a Konradem Gwoździem.

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Na nagraniu opublikowanym w mediach społecznościowych przez pracownika TV Republika widać, jak Matecki nagrywa telefonem sytuację nad ramieniem Gwoździa. Poseł PiS mówi do niego: "precz mi stąd". Prezes Forum Młodych Ludowców odpowiada, że polityk przeszkadza, i robi krok w tył, wchodząc na niego, najprawdopodobniej cofał się razem z operatorem kamery przed nim.

Widzimy jak Matecki obiema rękami uderza Gwoździa w plecy. Wśród zgromadzonych osób nagrywających konferencję robi się zamieszanie.

– Co pan robi? – pyta Gwóźdź. – A co ty się pchasz na mnie? – odpowiada poseł PiS. Działacz PSL tłumaczy, że Matecki przeszkadza. Polityk kilkukrotnie powtarza do Gwoździa "nie pchaj się na mnie". Zarzuca mu też, że narusza nietykalność posła na terenie Sejmu.

– Wychodziłem – odpowiada prezes młodzieżówki PSL. Matecki zwraca się do niego "precz chamie". Wymiana zdań trwa jeszcze kilkadziesiąt sekund, po czym poseł PiS odchodzi.

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Przepychanka na korytarzu sejmowym

Odgłosy przepychanki było słychać również w relacjach telewizyjnych. Do zachowania posła PiS odniósł się w trakcie konferencji Władysław Kosiniak-Kamysz.

– Pan poseł Matecki przyszedł. Oczywiście robi burdy jak zawsze. No trudno, damy sobie z tym radę – skomentował wicepremier.

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Po konferencji uczestnicy zajścia zabrali głos w mediach społecznościowych, a Matecki od dawna jest jedną z gwiazd cyfrowego cyrku na Wiejskiej.

"PSL-owskie chamy atakują posłów opozycji w Sejmie. Dobrze, że się nagrało. Żadnego dogadywania się z największymi politycznymi prostytutkami od Kosiniaka i Pawlaka!" – napisał poseł PiS.

Później dopisał w komentarzu: "*pslowiec tam nie stał wcześniej, wlazł przede mnie jak przyszedłem".