Johnny Depp powraca Fot. materiały prasowe

Pierwsze reakcje na "Ebenezera", nową ekranizację "Opowieści wigilijnej" z Johnnym Deppem w roli Scrooge’a, są już w sieci. Krytycy chwalą przede wszystkim gwiazdora i gotycki, horrorowy klimat, który do Dickensa wniósł Ti West. Pojawiają się jednak też głosy, że to film całkowicie zbędny i że bardziej niż o świąteczny klasyk chodzi w nim o powrót Deppa do Hollywood. To jego pierwszy duży film po procesie z byłą żoną Amber Heard.

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Paramount pokazał w końcu "Ebenezera" pierwszym widzom. Światowa premiera odbyła się 9 listopada na londyńskim Leicester Square, a dziennikarze i krytycy po pokazach prasowych w Londynie i Nowym Jorku zaczęli wrzucać pierwsze opinie na X. Na pełne recenzje trzeba jeszcze chwilę poczekać, bo embargo podobno zdejmą 12 listopada, czyli dzień przed premierą kinową.

"Ebenezer Scrooge" to kolejna wersja "Opowieści wigilijnej". Za kamerą specjalista od horrorów

"Ebenezer Scrooge. Opowieść wigilijna" to kolejna ekranizacja "Opowieści wigilijnej", noweli Charlesa Dickensa z 1843 roku, która doczekała się już dziesiątek wersji. Scrooge'a grali m.in. Alastair Sim (1951), George C. Scott (1984), Michael Caine w "Opowieści wigilijnej Muppetów" (1992) i Jim Carrey w animacji Roberta Zemeckisa (2009).

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Tym razem ma być jednak mroczniej. Za kamerą stanął Ti West, specjalista od horrorów znany z trylogii "X", "Pearl" i "MaXXXine". Scenariusz napisał z kolei Nathaniel Halpern ("Opowieści z Pętli", "Legion"). Studio opisuje film jako historię o duchach osadzoną w dickensowskim Londynie: nadprzyrodzoną podróż człowieka, który musi zmierzyć się ze swoją przeszłością, teraźniejszością i przyszłością, żeby zawalczyć o drugą szansę.

Johnny Depp ("Piraci z Karaibów") gra oczywiście Ebenezera Scrooge'a, zgorzkniałego skąpca, którego w Wigilię nawiedzają duchy. Obok niego występują Ian McKellen ("Władca Pierścieni") jako Jacob Marley, Rupert Grint ("Harry Potter") jako Bob Cratchit i Daisy Ridley ("Gwiezdne wojny: Przebudzenie Mocy") jako Clara. Fred to Sam Claflin ("Igrzyska śmierci: W pierścieniu ognia"), a w Ducha Minionych Świąt wciela się nominowana do Oscara Andrea Riseborough ("Dla Leslie"). Duchem Obecnych Świąt jest Tramell Tillman ("Rozdzielenie"), a młodego Ebenezera gra Arthur Conti ("Beetlejuice Beetlejuice").

Johnny Depp wraca do Hollywood po procesie z Amber Heard

O tym, że Depp zagra Scrooge'a, pisaliśmy już w październiku zeszłego roku, kiedy aktor dopiero negocjował rolę. Od początku było jasne, że to coś więcej niż kolejna świąteczna premiera – "Ebenezer" to pierwszy duży hollywoodzki film Deppa w głównej roli od "Fantastycznych zwierząt: Zbrodni Grindelwalda" z 2018 roku.

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Wszystko przez płomienny spór z Amber Heard. W 2016 roku aktorka oskarżyła byłego męża o przemoc domową. W 2020 roku Depp przegrał w Wielkiej Brytanii proces o zniesławienie z wydawcą "The Sun", który nazwał go "damskim bokserem". Sąd uznał, że w świetle dowodów to określenie było w istocie prawdziwe. Wkrótce potem Warner Bros. poprosił go o odejście z serii "Fantastyczne zwierzęta", a rolę Grindelwalda przejął Mads Mikkelsen.

Z kolei w 2022 roku, po głośnym procesie transmitowanym na żywo, amerykańska ława przysięgłych orzekła, że to Heard zniesławiła Deppa w swoim felietonie. Jednocześnie przyznała aktorce rację w jednym z jej roszczeń, a na jaw wyszły mroczne szczegóły pary – okazało się, że przemocy dopuszczali się zarówno Heard, jak i Depp. Ostatecznie byli małżonkowie zawarli ugodę.

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Od tamtej pory Depp grał głównie w Europie ("Jeanne du Barry"), a co jakiś czas wracają też plotki o jego powrocie do roli Jacka Sparrowa. Teraz Hollywood rozwija przed nim czerwony dywan i to mimo ujawnionych aktów przemocy. Dodajmy, że Paramount, który stoi za "Ebenezerem", w październiku sfinalizował przejęcie Warner Bros. Discovery, czyli właściciela studia, które sześć lat temu bez ceregieli pokazało Deppowi drzwi.

Kiedy w lipcu Paramount pokazał pierwszy zwiastun, w którym Scrooge mówi do kamery "Dobrze znów tu być", pisaliśmy, że tego rozgrzeszenia nie kupujemy.

"Gdyby to Heard wróciła w tak wielkim filmie, zniszczono by ją w sieci błyskawicznie. Ale w przypadku dawnego odtwórcy roli Jacka Sparrowa wszystko jest w porządku. Hollywood dało mu rolę Ebenezera Scrooge'a – człowieka z mroczną przeszłością, który przechodzi transformację. To bezczelna, marketingowa zagrywka: graj potwora, który dostaje rozgrzeszenie, a widownia rozgrzeszy ciebie. Naprawdę nie widzicie, że to manipulacja publiką?" – zauważyliśmy.

Pierwsze reakcje na "Ebenezera". Krytycy zachwyceni Johnnym Deppem

Pierwsze reakcje pokazują, że branża tę starannie wyreżyserowaną narrację łyka bez mrugnięcia okiem. Opinie o samym filmie są podzielone, ale prawie wszyscy zgadzają się co do jednego: Depp jako Scrooge daje radę. To zresztą nie dziwi, bo aktor od lat słynie z ról ekscentrycznych dziwaków.

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Tom Chatalbash, główny krytyk filmowy FilmSpeak, przyznaje, że jest pozytywnie zaskoczony: ""Ebenezer" to diabelnie zabawna świąteczna gratka i solidna trampolina do powrotu dla jego gwiazdy". Z kolei brytyjski krytyk Phil Roberts pisze o śmiałym podejściu do klasyki Dickensa i szczerym kinie kostiumowym pełnym serca i rozpaczy. O samym aktorze mówi: "Johnny Depp jest magnetyczny przez całą łagodną drogę Scrooge'a ku odkupieniu". Jego zdaniem finał jest też mocniejszy emocjonalnie niż w poprzednich wersjach.

Dalsza część artykułu poniżej.

Członek Critics Choice, Tony Mosello, chwali gotycki, horrorowy klimat i niepokojące zdjęcia, ale przede wszystkim "zabawną, dziwaczną i energiczną rolę Johnny'ego Deppa". Jeszcze dalej idzie portal The HoloFiles: "Johnny Depp to idealny Scrooge, na równi z Alastairem Simem i Michaelem Caine’em".

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Andrea Carnevali przyznaje: "Nie sądziłem, że potrzebuję kolejnej 'Opowieści wigilijnej', ale 'Ebenezer' naprawdę mnie zaskoczył". Pisze też, że film w pełni wykorzystuje horrorową stronę historii, a on sam wzruszył się na zakończeniu. Redakcja Epic Film Guys porównuje z kolei gotycki vibe filmu do klasycznych horrorów wytwórni Hammer i stwierdza: "Johnny Depp w roli Ebenezera jest w szczytowej formie".

"Całkowicie zbędny". Nie wszyscy łyknęli Deppa jako Ebenezera Scrooge'a

Nie wszyscy wyszli z kina zachwyceni. W negatywnych reakcjach najczęściej wraca jeden zarzut: wtórność.

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Krytyk Ren Vieira przyznaje, że film odhacza wszystkie punkty z klasycznej historii i ma świetną scenografię i udźwiękowienie, ale nie wyróżnia się niczym na tle poprzednich wersji: "To po prostu Depp grający zwariowanego Scrooge'a, nic ponad jego stare sztuczki". Robert Ortiz docenia, że Depp wygląda i gra jak trzeba, ale sam film ocenia jako "łatwy do zapomnienia i po prostu nudny, zwłaszcza jeśli widzieliście już jakąś 'Opowieść wigilijną'".

Najkrócej podsumowała go MaryAnn Johanson z FlickFilosopher: "Całkowicie zbędny". Najostrzej wypowiedział się z kolei Lewis Powell, który docenił jedynie scenografię i muzykę: "Każdy element jest chaotyczny, niedopasowany i przerażająco chybiony". Radzi omijać film szerokim łukiem.

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Najwięcej mówi jednak wymowny wpis twórcy znanego jako DawsOnScreen. Docenia gotycki styl Westa, ale zauważa, że "Ebenezer" "służy bardziej jako sposób na przywrócenie Johnny'ego Deppa do mainstreamu" niż jako okazja do stworzenia wyjątkowego kina.