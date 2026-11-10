Do Action wróciły kultowe perfumy. Fot. action.com // Fot. shutterstock

Woda perfumowana Elaira z Action, która zdążyła swego czasu podbić serca klientek i zrobić furorę w sieci, właśnie wróciła na sklepowe półki. To zapach, który niektórzy porównują do znanych perfum za 350 zł. A w dyskoncie damy za niego teraz 7 zł.

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O tym, że sklepy szczególnie te z budżetowym asortymentem rywalizują z luksusowymi markami kosmetycznymi, nie trzeba chyba nikomu przypominać. Ostatnio znów głośno zrobiło się o perełce sprzedażowej z Action (nic dziwnego, że gdy konsumenci wybrali sklepy w Polsce, które mają najlepsze promocje, Action znalazł się wśród laureatów).

Promocja w Action na kultowe perfumy

Okazało się bowiem, że na regałach ponownie pojawił się produkt, który podbił media społecznościowe. Chodzi o wodę perfumowaną Figenzi Ma Richesse Elaira (100 ml), która kosztuje zaledwie 7,49 zł, a swoją kompozycją zapachową budzi skojarzenia z absolutną klasyką – kultowym Yves Saint Laurent Libre, za który w niektórych sklepach internetowych trzeba zapłacić ponad 350 zł.

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O tej promocji poinformowała internautów autorka facebookowego profilu PatrycjaPerline. W krótkim nagraniu pokazała, co ciekawego oferują najnowsze promocje w Action od 10 listopada. Właśnie w tym zestawieniu pojawił się też flakonik Figenzi Ma Richesse Elaira i porównanie do słynnych YSL.

Woda perfumowana Elaira z Action łączy w sobie nuty kwiatowe ze słodką bazą. Na pierwszym planie wyczuwalna jest lawenda i pomarańcza, a po chwili także wanilia, z których słynie YSL. "Woda perfumowana Ma Richesse to Twój sekret eleganckiego, kuszącego zapachu, który utrzymuje się przez cały dzień. Co więcej, woda jest wegańska – dzięki niej nie tylko pięknie pachniesz, ale także dokonujesz świadomego wyboru" – czytamy w opisie produktu na stronie Action.

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Fot. action.com

Największym (pozytywnym) zaskoczeniem dla kupujących ten zapach pozostaje relacja ceny do jakości. Choć od zapachu za niecałe 8 złotych trudniej oczekiwać wielogodzinnej wytrzymałości i wielowarstwowego rozwijania się nut zapachowych jak w oryginalnym flakonie za setki złotych, Elaira radzi sobie zaskakująco dobrze.

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Inny kultowy zapach z Action, który podbił Tik-Toka

Ponadto kilka tygodni temu na profilu promkowe.hity autorka zachwycała się mydłem Atelier de Luxe w wariancie Pure Rose. Okazało się, że mydło z Action za 11,95 zł pachnie jak perfumy za 1000 zł. Tiktokerka zestawiła je z flakonem Baccarat Rouge 540.

Dodajmy, że oryginał perfum, które wyczuwalne są w mydle z Action, wyszedł w 2015 roku ze współpracy domu Maison Francis Kurkdjian z manufakturą kryształów Baccarat, dla uczczenia jej 250. urodzin. Kompozycję ułożył sam Francis Kurkdjian.