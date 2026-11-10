Wojna o Trybunał i oskarżenia o zamach. Niemcy z niepokojem patrzą na Warszawę. Fot. mishelo0/Marco Iacobucci Epp/shutterstock

W związku z konfliktem o TK w Polsce rosną obawy o bezpieczeństwo przed Marszem Niepodległości – pisze niemiecki dziennik. Na spotkaniu z zagranicznymi dziennikarzami premier Tusk demonstrował spokój – relacjonuje.

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"Europa, a przynajmniej instytucje w Brukseli, uważnie obserwują Polskę od dnia Wszystkich Świętych. Liberalno-konserwatywno-lewicowy rząd Donalda Tuska próbuje przywrócić Trybunał Konstytucyjny do roli niezależnej i bezstronnej instytucji – zgodnie z prawem UE, które od dziesięciu lat jest przez ten trybunał ignorowane – relacjonuje we wtorek (10.11.2026) niemiecki dziennik "Sueddeutsche Zeitung" (SZ).

Według gazety szefowa Parlamentu Europejskiego Roberta Metsola, która w ubiegłym tygodniu złożyła wizytę w Warszawie, mogła na własne oczy przekonać się o politycznej polaryzacji". W czasie jej wystąpienia w Sejmie rozwinięto czarny transparent z napisem "Tusk = dyktator", a posłowie trzymali żółte plakaty oskarżające premiera donalda Tuska o zainicjowanie "zamachu stanu" – relacjonują Viktoria Grossmann i Jan Diesteldorf .

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"W walce o Trybunał Konstytucyjny UE po raz kolejny zostaje uznana za wroga" – oceniają.

"Od tygodni zwolennicy prawicowo-narodowego PiS i innych prawicowych partii opozycyjnych blokują wejście do Trybunału Konstytucyjnego. PiS ciągle nazywa Tuska niemieckim agentem, wykonawcą niemieckich rozkazów albo po prostu Niemcem. W ubiegłym tygodniu posłowie PiS rozpowszechniali informacje, że Tusk z pomocą Brukseli sprowadza do kraju niemieckie wojska, żeby przeprowadzić swój rzekomy zamach stanu. W tym celu opublikowano filmy i zdjęcia żołnierzy Bundeswehry oraz pojazdów wojskowych w Polsce" – relacjonuje SZ. Przypomina, że ambasada Niemiec wyjaśniła w oświadczeniu, iż obecność niemieckich żołnierzy w Warszawie miała związek z otwarciem wystawy w związku z rocznicą utworzenia Bundeswehry.

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Obawy przed Marszem Niepodległości

"W obliczu tych napiętych nastrojów pojawiły się obawy, że w Dzień Niepodległości, 11 listopada, mogą dojść do zamieszek – tak jak w poprzednich latach” – dodaje niemeicki dziennik. Jak relacjonuje w Marszu Niepodległości w Warszawie „regularnie biorą udział też organizacje skrajnie prawicowe”. Po sobotnim zamachu na Ryku w Krakowie „czujność jeszcze wzrosła". Pogłosi, że marsz zostanie odwołany, Tusk jednak zdementował.

Według "SZ" pretekstem do ataków ze strony opozycji stała się obecność pod siedzibą TK oddziałów policji w hełmach i z tarczami. Maja oni chronić Trybunał przed demonstrantami, ale widok policjantów "też przyczynił się do tego, że prezydent Karol Nawrocki mówi teraz o 'zamachu stanu'".

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„Ponieważ nawet defensywna interwencja daje tak dużą okazję do ataków politycznych, rząd premiera Donalda Tuska stawia na deeskalację” – ocenia niemiecki dziennik. „Po objęciu władzy czekał ponad dwa lata, aż skończy się kadencja sędziów mianowanych przez PiS, żeby powołać nowych, trzyma się prawa UEi dba o ścisłą zgodność z konstytucją” – dodaje gazeta, powołując się na wyjaśnienia samego Tuska z jego spotkania z zagranicznymi dziennikarzami.

Spokojny jak Tusk

Według autorów na spotkaniu tym Tusk "pokazał spokój" i ocenił: "Myślę, że zbliżamy się do końca bardzo emocjonalnej fazy tego konfliktu".

Jak zauważa "SZ", „Tusk nie wspomina jednak, że (zawieszony prezes TK Bogdan Święczkowski może pozostać na stanowisku do początku 2031 roku, bo jego odwołanie nie jest łatwe do przeprowadzenia". "Przeciwko Święczkowskiemu i jego zastępcy toczy się kilka postępowań przygotowawczych, między innymi w sprawie zarzutów o nadużycie zaufania i nielegalne wykorzystanie oprogramowania inwigilacyjnego" – wyjaśnia niemiecki dziennik. Jak dodaje, prokurator generalny Waldemar Żurek złożył wnioski o uchylenie ich immunitetu w pięciu sprawach. Decyzję musi podjąć Zgromadzenie Ogólne TK, a grupa sędziów wybranych za czasów rządów PiS to dotąd utrudniała. "Dlatego na razie nie ma aktu oskarżenia" – mówił Żurek, cytowany przez "SZ". „Nie brzmi to tak, jakby spodziewał się, że wkrótce coś się zmieni" – komentuje niemiecki dziennik.