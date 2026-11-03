Zatrzymano trzeciego podejrzanego ws. podpalenia stacji Starlink w Polsce. Fot. Unsplash.com / Mika Baumeister

Sześć tygodni po domniemanym podpaleniu naziemnej stacji systemu łączności satelitarnej Starlink w Polsce, w Badenii-Wirtembergii zatrzymano kolejnego podejrzanego.

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Funkcjonariusze jednostek specjalnych zatrzymali dziś (wtorek, 3 listopada 2026 r.) obywatela Turcji w powiecie Reutlingen – poinformowały Prokuratura Generalna w Stuttgarcie oraz Krajowy Urząd Kryminalny Badenii-Wirtembergii. Mężczyzna miał zlecić dokonanie podpalenia dwóm podejrzanym, którzy również zostali wcześniej zatrzymani w Badenii-Wirtembergii.

Jak informowały wcześniej służby, dwóch pierwszych podejrzanych zatrzymano około trzech tygodni temu w Nürtingen na wniosek polskich śledczych. Obaj przebywają w areszcie tymczasowym, a Polska wystąpiła o ich ekstradycję.

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Turek miał nakłaniać do podpalenia terminala Starlinka

Wobec trzeciego zatrzymanego, na podstawie "dodatkowych ustaleń", wszczęto odrębne krajowe postępowanie karne – poinformowały niemieckie służby. Mężczyźnie zarzuca się "przygotowywanie przestępstwa o charakterze terrorystycznym".

Według dotychczasowych ustaleń śledczych podejrzany miał nakłonić dwóch pozostałych mężczyzn, aby w nocy z 22 na 23 września skorzystali z transportu do Polski zapewnionego przez inną podejrzaną, a następnie podpalili tam terminal systemu łączności satelitarnej na południe od Warszawy. Zatrzymany został już doprowadzony przed sędziego, który zdecydował o zastosowaniu wobec niego tymczasowego aresztowania. Śledczy nie ujawnili dalszych szczegółów sprawy.

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Poprzednimi zatrzymanymi w tej sprawie w Badenii-Wirtembergii są również obywatele Turcji w wieku 34 i 38 lat. W Berlinie w osobnej akcji jednostka antyterrorystyczna zatrzymała kolejną osobę – mężczyznę podejrzewanego o pomoc sprawcom.

Polska: za podpaleniem stoją rosyjskie służby

23 września br. wybuchł pożar w terminalu należącym do satelitarnego dostawcy internetu Starlink w miejscowości Wola Karbowska, położonej 50 kilometrów na południe od Warszawy. Wkrótce potem polski rząd określił to zdarzenie jako prawdopodobny akt sabotażu wymierzony w stację, która zapewnia również bezpieczeństwo łączności internetowej w Ukrainie.

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"To kolejny akt wojny hybrydowej. Sprawcy sabotażu odpowiedzą przed polskim wymiarem sprawiedliwości" – skomentował zatrzymanie dwóch pierwszych podejrzanych w serwisie X premier Donald Tusk. Tomasz Siemoniak, koordynator służb specjalnych, podkreślił wówczas, że "nie ma żadnych wątpliwości, iż za tym aktem sabotażu stoją rosyjskie służby wywiadowcze". A minister spraw wewnętrznych Marcin Kierwiński oświadczył, że po sprowadzeniu zatrzymanych podejrzanych do Polski usłyszą oni zarzuty dotyczące sabotażu oraz działania na rzecz obcego wywiadu.