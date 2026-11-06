Ambasada odpowiada na zarzuty polityków PiS ws. żołnierzy Bundeswehry w Warszawie. Fot. Bundeswehr / Jane Schmidt

Poseł PiS sfilmował kilku niemieckich żołnierzy spotkanych w Warszawie. Gazeta "Bild" i agencja prasowa DPA opisują insynuacje, jakie pojawiły się w sieci na ten temat.

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"Nieostry film z telefonu wywołał w Polsce wielkie poruszenie. Widać na nim dwóch żołnierzy w mundurach Bundeswehry – w środku polskiej stolicy Warszawy!" – relacjonuje w piątek (06.11.2026) niemiecki dziennik "Bild" incydent sprzed kilku dni.

Film, o którym mowa, opublikował w sieci poseł PiS Dariusz Matecki. Na nagraniu słychać, jak polityk zwraca się do napotkanych na ul. Wiejskiej w pobliżu gmachu Sejmu żołnierzy Bundeswehry po niemiecku i angielsku z pytaniem. "Przepraszam, co tu robicie?". Jeden z żołnierzy odpowiada, że są w niemieckiej ambasadzie w związku z wystawą.

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Wojskowe pojazdy na terenie ambasady Niemiec

Matecki komentuje następnie: "Nie chcemy w Polsce niemieckiej policji, nie chcemy niemieckich żołnierzy. Nie chcemy armii Unii Europejskiej, która mogłaby interweniować w Polsce, mówiąc o tym, że przyszły konserwatywny rząd mógłby naruszać zasady demokracji". Mówi też o negatywnych skojarzeniach, jakie wywołuje w Polsce niemiecki mundur, zagrabionych przez Niemcy dobrach kultury w czasie II wojny światowej, a także nawiązuje do konfliktu o Trybunał Konstytucyjny. Na kolejnym nagraniu poseł pokazuje z kolei pojazdy wojska na terenie ambasady Niemiec w Warszawie.

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"Bild" donosi, że klip stał się wiralem na platformie X. "Mowa jest nawet o 'posiłkach' dla premiera Donalda Tuska w czasie kryzysu konstytucyjnego" – relacjonuje gazeta w internetowym wydaniu.

Eskalacja sporu o TK

Dziennik wyjaśnia także czytelnikom, że w minionych dniach w Polsce doszło do eskalacji wieloletniego sporu o Trybunał Konstytucyjny: "Rząd Tuska próbował odsunąć nominowanego przez PiS prezesa TK. Wywodzący się z szeregów PiS prezydent Karol Nawrocki oskarżył Tuska o siłowe i sprzeczne z prawem przejęcie Trybunału".

"Ale co wspólnego z tymi wydarzeniami ma nasza Bundeswehra?" – zastanawia się niemiecka gazeta.

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I dodaje, że dla posła Mateckiego "sprawa jest jasna: żołnierze mają interweniować po stronie Tuska". "Bild" cytuje też posła Nowej Nadziei Konrada Berkowicza, który stwierdził, że "Tusk sprowadził posiłki z Niemiec".

Reakcja ambasady Niemiec

W komunikacie prasowym ambasada Niemiec wyjaśniła, że obecność żołnierzy Bundeswehry ma związek z wystawą z okazji 71. rocznicy powstania Bundeswehry i 70-lecia niemieckich Sił Powietrznych. Organizacja wystawy w Warszawie stanowi "świadomy wyraz szacunku" dla roli Polski w ochronie wschodniej flanki NATO – wyjaśniono. Zarzuty o ingerowanie w polską politykę wewnętrzną ambasada stanowczo odrzuciła, określając je dezinformacją.

W ocenie "Bilda" poseł Matecki musiał o tym wiedzieć. "Jednak później na X podtrzymywał swoją wersję" – pisze gazeta.

Informację na temat widea Mateckiego i komentarzy o obecności niemieckich żołnierzy w Warszawie, a wcześniej niemieckich policjantów widzianych w Polsce, nadała także niemiecka agencja prasowa DPA.

"W związku z trwającym od kilku dni konfliktem wokół Trybunału Konstytucyjnego w mediach społecznościowych krążyła ostatnio fałszywa informacja rozpowszechniana przez prawicowe kręgi, jakoby Tusk wezwał niemieckich policjantów na pomoc, żeby chronić Trybunał przed demonstrantami" – relacjonuje DPA w depeszy, przejętej przez niemieckie portale informacyjne.