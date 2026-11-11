Marsz Niepodległości 2026 – NA ŻYWO – PROGRAM SPECJALNY naTemat fot. naTemat

11 listopada Warszawa ponownie staje się centrum obchodów Narodowego Święta Niepodległości. Ulicami stolicy tradycyjnie przejdzie Marsz Niepodległości. Tegoroczne wydarzenie odbywa się jednak w cieniu tragicznego zamachu w Krakowie. Łukasz Grzegorczyk i Paweł Orlikowski zapraszają na relację na żywo ze studia naTemat.

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Tegoroczny Marsz Niepodległości rozpoczął się o godzinie 14:00 na rondzie Dmowskiego w Warszawie. Pół godziny później uczestnicy wyruszyli Alejami Jerozolimskimi, przejdą przez Most Poniatowskiego i Wybrzeżem Szczecińskim dotrą na błonia Stadionu Narodowego.

Marsz Niepodległości w cieniu zamachu w Krakowie

Zakończenie przemarszu zaplanowano około godziny 16:30. Później odbędą się koncerty i wydarzenia na Scenie Niepodległości. Tegoroczne Święto Niepodległości przypada zaledwie cztery dni po dramatycznych wydarzeniach w Krakowie. 7 listopada 24-letni Michał Oksiński wjechał samochodem na Rynek Główny i otworzył ogień do przypadkowych przechodniów. Zginęło sześć osób, a kilkanaście zostało rannych.

W związku z zamachem służby w Warszawie wprowadziły dodatkowe środki bezpieczeństwa. W centrum stolicy ustawiono betonowe zapory, obowiązują też zakazy dotyczące broni i pirotechniki. Policja zapowiada wzmożone działania. Tragedia wywołała również pytania o to, czy w obecnych okolicznościach Marsz Niepodległości powinien się odbyć.

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Donald Tusk: Nikt nie zamierza zakazać Marszu Niepodległości

"Nikt nie zamierza zakazać marszu Niepodległości. Spekulacje w tej sprawie to zwykła dezinformacja. Apeluję do wszystkich uczestników o powstrzymanie się od agresji i szacunek wobec policjantów zabezpieczających marsz. Proszę również o zaniechanie kontrmanifestacji, by nie utrudniać utrzymania porządku i bezpieczeństwa na warszawskich ulicach. W tej smutnej chwili liczę na Waszą odpowiedzialność i głęboką refleksję" – pisał 8 listopada Donald Tusk.

Prezydent Karol Nawrocki zapowiedział swój udział w wydarzeniu. "11 listopada, w tym szczególnym momencie dla Polski, wezmę, jak co roku, udział w Marszu Niepodległości w Warszawie" – potwierdził w mediach społecznościowych.

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"Święto Niepodległości w 1918 roku było opowieścią o wolności, zrzuceniu kajdan i dołączeniu do rodziny nowoczesnych narodów. Prawdziwy patriotyzm nie potrzebuje dymu z rac, nie szuka wrogów za każdą granicą i nie mierzy polskości wykluczeniem" – pisał w naTemat Konrad Bagiński.

Transmisja na żywo w naTemat.pl. Kto będzie gościem?

Co wydarzy się na ulicach Warszawy? Czy tegoroczny marsz okaże się rekordowy? Jak tragedia w Krakowie wpłynie na atmosferę obchodów i czy politycy będą potrafili choć na jeden dzień odłożyć spory? O tym wszystkim porozmawiamy podczas specjalnego programu na żywo w naTemat.pl, który poprowadzą Paweł Orlikowski i Łukasz Grzegorczyk.

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W studiu pojawią się Kacper Nowicki oraz Jacek Pałasiński, z którymi przeanalizujemy polityczne znaczenie tegorocznego marszu, atmosferę Święta Niepodległości i najważniejsze wydarzenia dnia. Połączymy się również z Dobromirem Sośnierzem z Konfederacji, by porozmawiać o oczekiwaniach środowisk prawicowych wobec marszu i sytuacji politycznej w Polsce.