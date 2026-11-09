Marsz Niepodległości.
Tusk ucina plotki o Marszu Niepodległości w Warszawie. Fot. shutterstock

Donald Tusk odniósł się do spekulacji o możliwym zakazie tegorocznego Marszu Niepodległości w Warszawie. Premier zapewnił, że wydarzenie nie zostanie odwołane, a uczestników poprosił o pokojowy przebieg zgromadzenia i szacunek wobec policjantów.

Ustaw naTemat jako preferowane medium w Google
REKLAMA

"Nikt nie zamierza zakazać marszu Niepodległości. Spekulacje w tej sprawie to zwykła dezinformacja. Apeluję do wszystkich uczestników o powstrzymanie się od agresji i szacunek wobec policjantów zabezpieczających marsz" – napisał premier na platformie x.

Czy Marsz Niepodległości w Warszawie zostanie odwołany? Donald Tusk ucina spekulacje

I zaapelował: "Proszę również o zaniechanie kontrmanifestacji, by nie utrudniać utrzymania porządku i bezpieczeństwa na warszawskich ulicach. W tej smutnej chwili liczę na Waszą odpowiedzialność i głęboką refleksję".

Marsz Niepodległości 2026 odbędzie się w środę 11 listopada w Warszawie. Uczestnicy wyruszą o godz. 14:30 z ronda Romana Dmowskiego. Następnie przejdą Alejami Jerozolimskimi i przez Most Poniatowskiego, kierując się na błonia Stadionu Narodowego.

Tam zaplanowano zakończenie przemarszu oraz wydarzenia na tzw. Scenie Niepodległości. W godz. 9:00–14:00 przy Alei Centralnej będzie działać Miasteczko Niepodległości. Po zakończeniu marszu na błoniach Stadionu Narodowego mają odbyć się koncerty.

Zobacz także

Jarosław Kaczyński.
Kaczyński wierzy Sakiewiczowi, nie policji. MSWiA punktuje go jednym wpisem
nicze, kwiaty i szalik klubowy z białą gwiazdą przy kamiennym słupku z łańcuchem w miejscu pamięci ofiar zamachu w Krakowie
Zamachowiec z Krakowa nie żyje, ale śledztwo trwa. Prokuratura musi odpuścić jedną rzecz
Michał O. nie żyje. Pilna wiadomość o zamachowcu z Krakowa nadeszła nad ranem
taśma policyjna.
Prokuratura ujawnia, co znalazła w domu zamachowca z Krakowa. Dementuje plotki
miejsce zatrzymania sprawcy masakry w Krakowie
Znajomi Michała O. przemówili. "Mówiliśmy między sobą, że on kiedyś kogoś zabije"
policyjny radiowóz w Krakowie
Nowe informacje ws. drugiego rannego policjanta w Krakowie. Odzyskał przytomność

Po tragedii w Krakowie pojawiły się pytania o bezpieczeństwo marszu

Po sobotniej tragedii w Krakowie pojawiły się głosy, że Marsz Niepodległości w Warszawie może się nie odbyć. 7 listopada 24-letni Michał Oksiński wjechał czarnym Subaru na płytę Rynku Głównego i otworzył ogień do przypadkowych przechodniów.

Zginęło sześć osób: cztery kobiety i dwóch mężczyzn. Kilkanaście kolejnych zostało rannych. Po strzelaninie w centrum Krakowa sprawca uciekał ulicami miasta. Podczas policyjnej interwencji doszło do wymiany ognia, a mężczyzna został postrzelony i trafił do szpitala.

Michał Oksiński nie żyje – zmarł 9 listopada o godz. 4:30. Jak wyjaśnia Prokuratura Krajowa, śledczy nie będą już podejmować czynności bezpośrednio dotyczących sprawcy, takich jak przedstawienie mu zarzutów czy zastosowanie aresztu. Nadal będą natomiast gromadzić i analizować dowody.

Prokurator Eryk Stasielak z Prokuratury Krajowej zapowiedział przesłuchanie wszystkich wytypowanych świadków. Śledczy będą też badać możliwe motywy działania 24-latka oraz sprawdzać, czy miał powiązania z innymi osobami.– W pozostałym zakresie postępowanie będzie się toczyć, bo jesteśmy na wczesnym etapie. Postępowanie toczy się w tym momencie niecałe 24 godziny, a do przeanalizowania jest bardzo dużo dowodów – przekazał prok. Stasielak.

Śledztwo ws. zamachu w Krakowie prowadzi małopolski wydział zamiejscowy Prokuratury Krajowej. Zostało wszczęte 8 listopada, dzień po ataku na Rynku Głównym. Prokuratura zakwalifikowała go jako czyn o charakterze terrorystycznym. Dochodzenie dotyczy także zabójstwa rodziców i siostry Michała Oksińskiego w Ostrowcu Świętokrzyskim.

Według ustaleń śledczych za obie tragedie odpowiada ta sama osoba. O zgromadzonych dowodach mówił w niedzielę wieczorem w TVP minister sprawiedliwości i prokurator generalny Waldemar Żurek. Nie chciał jednak ujawniać szczegółów postępowania.

– Nie chcę ujawniać materiałów z postępowania, ale mamy pewne dowody, które rzucają głębsze światło na cały ten dramat – powiedział Żurek, cytowany przez PAP.Mimo tragicznych wydarzeń w Krakowie Marsz Niepodległości w Warszawie ma odbyć się zgodnie z planem.

Mimo tragicznych wydarzeń w Krakowie Marsz Niepodległości w Warszawie ma odbyć się zgodnie z planem – 11 listopada pod specjalnym nadzorem policji i służb.