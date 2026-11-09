Tusk ucina plotki o Marszu Niepodległości w Warszawie. Fot. shutterstock

Donald Tusk odniósł się do spekulacji o możliwym zakazie tegorocznego Marszu Niepodległości w Warszawie. Premier zapewnił, że wydarzenie nie zostanie odwołane, a uczestników poprosił o pokojowy przebieg zgromadzenia i szacunek wobec policjantów.

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"Nikt nie zamierza zakazać marszu Niepodległości. Spekulacje w tej sprawie to zwykła dezinformacja. Apeluję do wszystkich uczestników o powstrzymanie się od agresji i szacunek wobec policjantów zabezpieczających marsz" – napisał premier na platformie x.

Czy Marsz Niepodległości w Warszawie zostanie odwołany? Donald Tusk ucina spekulacje

I zaapelował: "Proszę również o zaniechanie kontrmanifestacji, by nie utrudniać utrzymania porządku i bezpieczeństwa na warszawskich ulicach. W tej smutnej chwili liczę na Waszą odpowiedzialność i głęboką refleksję".

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Marsz Niepodległości 2026 odbędzie się w środę 11 listopada w Warszawie. Uczestnicy wyruszą o godz. 14:30 z ronda Romana Dmowskiego. Następnie przejdą Alejami Jerozolimskimi i przez Most Poniatowskiego, kierując się na błonia Stadionu Narodowego.

Tam zaplanowano zakończenie przemarszu oraz wydarzenia na tzw. Scenie Niepodległości. W godz. 9:00–14:00 przy Alei Centralnej będzie działać Miasteczko Niepodległości. Po zakończeniu marszu na błoniach Stadionu Narodowego mają odbyć się koncerty.

Po tragedii w Krakowie pojawiły się pytania o bezpieczeństwo marszu

Po sobotniej tragedii w Krakowie pojawiły się głosy, że Marsz Niepodległości w Warszawie może się nie odbyć. 7 listopada 24-letni Michał Oksiński wjechał czarnym Subaru na płytę Rynku Głównego i otworzył ogień do przypadkowych przechodniów.

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Zginęło sześć osób: cztery kobiety i dwóch mężczyzn. Kilkanaście kolejnych zostało rannych. Po strzelaninie w centrum Krakowa sprawca uciekał ulicami miasta. Podczas policyjnej interwencji doszło do wymiany ognia, a mężczyzna został postrzelony i trafił do szpitala.

Michał Oksiński nie żyje – zmarł 9 listopada o godz. 4:30. Jak wyjaśnia Prokuratura Krajowa, śledczy nie będą już podejmować czynności bezpośrednio dotyczących sprawcy, takich jak przedstawienie mu zarzutów czy zastosowanie aresztu. Nadal będą natomiast gromadzić i analizować dowody.

Prokurator Eryk Stasielak z Prokuratury Krajowej zapowiedział przesłuchanie wszystkich wytypowanych świadków. Śledczy będą też badać możliwe motywy działania 24-latka oraz sprawdzać, czy miał powiązania z innymi osobami.– W pozostałym zakresie postępowanie będzie się toczyć, bo jesteśmy na wczesnym etapie. Postępowanie toczy się w tym momencie niecałe 24 godziny, a do przeanalizowania jest bardzo dużo dowodów – przekazał prok. Stasielak.

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Śledztwo ws. zamachu w Krakowie prowadzi małopolski wydział zamiejscowy Prokuratury Krajowej. Zostało wszczęte 8 listopada, dzień po ataku na Rynku Głównym. Prokuratura zakwalifikowała go jako czyn o charakterze terrorystycznym. Dochodzenie dotyczy także zabójstwa rodziców i siostry Michała Oksińskiego w Ostrowcu Świętokrzyskim.

Według ustaleń śledczych za obie tragedie odpowiada ta sama osoba. O zgromadzonych dowodach mówił w niedzielę wieczorem w TVP minister sprawiedliwości i prokurator generalny Waldemar Żurek. Nie chciał jednak ujawniać szczegółów postępowania.

– Nie chcę ujawniać materiałów z postępowania, ale mamy pewne dowody, które rzucają głębsze światło na cały ten dramat – powiedział Żurek, cytowany przez PAP.Mimo tragicznych wydarzeń w Krakowie Marsz Niepodległości w Warszawie ma odbyć się zgodnie z planem.