Niemcy obiecali pieniądze polskim ofiarom wojny. Fot. Unsplash.com / Alexas_Fotos

Zwykli Niemcy zaczynają wpłacać pieniądze na rzecz polskich ofiar wojny. W budżecie państwa brakuje środków na "gest humanitarny".

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Opóźnia się zapowiadany przez niemiecki rząd "gest humanitarny" pod adresem żyjących jeszcze polskich ofiar III Rzeszy.

Niemiecki dziennik "Frankfurter Allgemeine Zeitung" ("FAZ") pisze w środowym wydaniu (11.11.2026) o apelu do niemieckiego społeczeństwa, jaki na początku listopada wystosowały organizacje reprezentujące ofiary prześladowań nazistowskich. W apelu "Nie możemy już czekać" organizacje zwróciły się do niemieckiej opinii publicznej o pomoc dla około 50 tys. Polek i Polaków, które podczas niemieckiej okupacji Polski doznały ciężkich krzywd, a obecnie są już w podeszłym wieku.

W budżecie brak środków

Warszawski korespondent "FAZ" Stefan Locke wyjaśnia, że dwa lata temu ówczesny kanclerz Niemiec Olaf Scholz zaproponował 200 mln euro, ale polski rząd uznał tę kwotę za niewystarczającą. "Wówczas żyło jeszcze o około 20 tys. więcej ocalałych" – pisze frankfurcki dziennik.

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Rok temu kanclerz Niemiec Friedrich Merz podczas polsko-niemieckich konsultacji międzyrządowych obiecał rozważyć "dalsze możliwości gestów humanitarnych", nie podał jednak konkretnej kwoty. W aktualnym projekcie budżetu ponownie nie przewidziano środków na ten cel.

Odrzucony wniosek Zielonych

W ubiegłym tygodniu odrzucony został wniosek Zielonych o utworzenie w budżecie pozycji przeznaczonej na "gest humanitarny". "To wstyd, że kanclerz Merz po raz kolejny nie dotrzymuje swoich obietnic" – powiedział "FAZ" poseł Zielonych Robin Wagener. "To podsyca uprzedzenia i nieufność" – dodał.

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Wagener, który jest członkiem komisji spraw zagranicznych i komisji obrony niemieckiego Bundestagu, mówi dziennikowi, że Niemcy muszą w końcu znaleźć rozwiązanie, które odzwierciedlałoby ich historyczną odpowiedzialność wobec polskich ofiar.

Niemcy zaczynają wpłacać pieniądze

"FAZ" przypomina też o poprzednim apelu, jaki kilka miesięcy temu organizacje wystosowały do niemieckiego rządu i w którym chodziło o stworzenie trwałego mechanizmu wsparcia dla poszkodowanych.

A kiedy miesiąc temu w jednym z artykułów dziennik opisał sytuację żyjących polskich ofiar, po publikacji zgłosili się zarówno do redakcji "FAZ", jak i bezpośrednio do Fundacji "Polsko-Niemieckie Pojednanie" (FPNP), liczni czytelnicy, deklarując chęć pomocy. "Niektórzy nawet uruchomili stałe zlecenia przelewów i objęli poszkodowanych patronatem" – mówi dziennikowi Jakub Deka, przewodniczący zarządu FPNP.

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"Szczególnie poruszyło mnie to, że wśród darczyńców było wielu przedstawicieli tego samego pokolenia, którzy sami przeżyli wojnę i jej skutki. Los tych ludzi nie jest im obojętny i chcą konkretnie pomagać" – powiedział Deka. Jak podkreślił, każda darowizna trafia bezpośrednio do ofiar, pomagając im m.in. finansować leki, rehabilitację i opiekę. Bo polsko-niemieckie pojednanie nie jest wyłącznie efektem traktatów i porozumień politycznych. Od dziesięcioleci budują je także zwykli ludzie po obu stronach granicy – czytamy w "FAZ".