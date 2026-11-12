Radiowozy przy Rynku Głównym w Krakowie. W kółku kadr z nagrania, na którym mężczyzna o kulach rusza na ratunek policjanta. Fot. Michał Panek / naTemat, screen z X

Przez kilka dni był anonimowym bohaterem. Wszyscy nazywali go "mężczyzną o kulach", a na nagraniach z zamachu widać, że jako pierwszy rusza na ratunek rannemu policjantowi w Krakowie. Teraz wiadomo, kim jest.

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To Patrick, 70-letni Amerykanin z polskim obywatelstwem, który prosi, by nie podawać jego nazwiska. Jak opisuje "Gość Niedzielny", w sobotę (7 listopada) około 15:00 wracał do domu i czekał na tramwaj na skrzyżowaniu ulic Dietla i Stradomskiej, gdy rozległy się strzały.

Mężczyzna o kulach na Stradomskiej. Co zobaczył Patrick?

Z jego relacji dla "Gościa Niedzielnego" wynika, że z początku nikt wokół nie rozumiał, co się dzieje. – Pomyślałem, że to może fajerwerki. Po chwili usłyszałem kolejny huk i dotarło do mnie, że to było zderzenie dwóch samochodów – opowiada.

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Gdy napastnik upadł, a po nim jeden z policjantów, Patrick postanowił podejść i zapytać, jak może pomóc. Pomimo poruszania się o kulach, ruszył na pomoc.

– Oglądając później nagrania byłem zaskoczony, jak szybko udało mi się przejść przez ulicę – przyznaje.

Pierwsza pomoc rannym policjantom. Jak ratowano ich na ulicy?

Na miejscu zobaczył dużo krwi, więc zamiast pytać, zaczął udzielać pierwszej pomocy. Najpierw zajął się policjantem.

– Zobaczyłem, że krew wypływa z górnej części klatki piersiowej, więc było dla mnie oczywiste, że trzeba ją zatamować. Czym? Najpierw swoimi rękami, a niedługo potem szalem, który podała jakaś kobieta – mówi.

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Wkrótce dołączyli kolejni pomocnicy, w tym dwaj chirurdzy ze Szpitala Uniwersyteckiego, prof. Michał Pędziwiatr i dr Mateusz Wierdak. Patrick uciskał wtedy ranę w nodze zamachowca, aż przejął ją ktoś z opatrunkiem.

– Ta osoba okryła też zamachowca folią termiczną, ale wiatr ją zwiewał, dlatego przycisnąłem folię swoimi kulami – wspomina.

Gdy bliscy pytają, czy się bał, odpowiada tak samo. – Nie, a brak lęku wypływał z mojej wiary. Wiedziałem, że w tym momencie jest ze mną Bóg i że nie mam się czego bać.

Jaki jest stan rannych policjantów z Krakowa?

Starsi posterunkowi Artur Morański i Jakub Kulik przeszli operacje i zostali wybudzeni ze śpiączki. Morański trafił we wtorek (10 listopada) do 5 Wojskowego Szpitala Klinicznego z Polikliniką, gdzie zaplanowano kolejny zabieg.

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Wojewoda małopolski Krzysztof Klęczar mówił, że policjant wraca do zdrowia, ale z prognozami trzeba poczekać. – Myślę, że to jeszcze nie jest ten moment, żeby mówić o tym, kiedy będą mogli opuścić szpital – zaznaczył.