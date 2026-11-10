Bohaterski policjant został przeniesiony do innego szpitala. Fot. Shutterstock / Zdjęcie poglądowe

Pojawiły się nowe informacje na temat jednego z poszkodowanych w sobotnim zamachu policjantów. Starszy posterunkowy Artur Morański został przeniesiony we wtorek 10 listopada do innego szpitala, aby tam kontynuować proces rekonwalescencji. O szczegółach poinformował szef MON Władysław Kosiniak-Kamysz.

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Podczas interwencji w sobotnim zamachu w Krakowie postrzelonych zostało dwóch policjantów: Jakub Kulik i Artur Morański. Obaj są starszymi posterunkowymi na krakowskiej komendzie. Po akcji trafili oni do szpitala: w szczególnie ciężkim stanie był pierwszy z nich. Następnie funkcjonariusze przeszli operacje i obaj zostali już wybudzeni ze śpiączki. Wiadomo nawet, jakie były pierwsze słowa Artura Morańskiego chwilę po wybudzeniu. Teraz pojawiły się informacje o dalszych etapach leczenia jednego z policjantów.

Kosiniak-Kamysz poinformował o przeniesieniu Artura Morańskiego do nowego szpitala

"Poszkodowany w krakowskim zamachu starszy posterunkowy Artur Morański trafił dziś do 5 Wojskowego Szpitala Klinicznego z Polikliniką, gdzie będzie przechodził dalszy proces leczenia. Na jutro zaplanowano kolejny zabieg" – poinformował we wtorek 10 listopada Władysław Kosiniak-Kamysz za pośrednictwem serwisu X.

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Szef MON przekazał również podziękowania dla "całego zespołu medycznego za wsparcie udzielonemu bohaterskiemu funkcjonariuszowi".

Wcześniej wojewoda małopolski Krzysztof Klęczar informował o dobrych wieściach z Krakowa, w tym m.in. o spotkaniu dwóch rannych policjantów, którzy z powodu hospitalizacji w różnych placówkach nie mogli zobaczyć się osobiście. Funkcjonariusze połączyli się za pośrednictwem wideorozmowy.

– Piękna, wzruszająca chwila (...) Ten piękny, ludzki wyraz solidarności stał się ikoną, symbolem – podkreślił wojewoda. Jak dodał, rozmowa przebiegała w serdecznej atmosferze, a policjanci wzajemnie dodawali sobie otuchy.

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Wojewoda zapytany o to, kiedy policjanci wyjdą ze szpitala, przyznał, że jest jeszcze za wcześnie, by to określić. Jak relacjonował, jeden z rannych funkcjonariuszy, którego odwiedził, nadal zmaga się z bólem i poważnymi obrażeniami.

– Myślę, że to jeszcze nie jest ten moment, żeby mówić o tym, kiedy będą mogli opuścić szpital – zaznaczył Klęczar.

Karol Nawrocki uhonorował dwóch funkcjonariuszy

Prezydent Karol Nawrocki uhonorował wcześniej dwóch policjantów, którzy podczas sobotniego ataku w Krakowie zatrzymali napastnika, narażając własne życie. Starsi posterunkowi Jakub Kulik i Artur Morański otrzymali Krzyże Oficerskie Orderu Odrodzenia Polski.

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O decyzji prezydenta poinformował w poniedziałek 9 listopada szef Biura Bezpieczeństwa Narodowego Bartosz Grodecki. Jak przekazał, funkcjonariusze zostali wyróżnieni "za wybitne zasługi na rzecz zapewniania porządku i bezpieczeństwa oraz wyjątkową ofiarność i odwagę".

Zamach na Rynku Głównym w Krakowie

Przypomnijmy, że do tragicznych wydarzeń w centrum Krakowa doszło w sobotę, 7 listopada po godz. 15:00. Michał Oksiński wjechał samochodem na Rynek Główny w Krakowie i zaczął strzelać do przechodniów. W wyniku tego życie straciło 6 osób, a kilkanaście zostało rannych. Ponadto w weekend rodzice i 21-letnia siostra zamachowca zostali odnalezieni martwi w mieszkaniu w Ostrowcu Świętokrzyskim.

W ataku w Krakowie zginęło sześć osób: trzy Polki w wieku 47, 53 i 61 lat, 32-letni Brytyjczyk, 51-letnia cudzoziemka i około 50-letni mężczyzna. Rannych zostało 16 osób, w tym 11 Polaków i pięciu obcokrajowców.