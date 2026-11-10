Nowe wieści po zamachu w Krakowie. Stan rannych. Fot. naTemat

Są nowe informacje o rannych w zamachu w Krakowie. W sześciu szpitalach przebywa obecnie 13 poszkodowanych, a ich stan jest stabilny. Dwoje pacjentów opuściło już szpitale, w tym obywatel Austrii, który został przetransportowany do swojego kraju.

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Jak wyjaśnił wojewoda małopolski Krzysztof Klęczar, transport mężczyzny zorganizowano we współpracy ze służbami konsularnymi. Jego stan zdrowia pozwalał na powrót do Austrii.

Stan rannych po zamachu w Krakowie

W poniedziałek rano przedstawiciele policji oraz wicepremier Władysław Kosiniak-Kamysz odwiedzili jednego z rannych funkcjonariuszy. Policjant był przytomny i można było z nim swobodnie rozmawiać.

– Komendant miejski już nawet na łożu szpitalnym wydał funkcjonariuszowi polecenie, by jak najszybciej wracał do służby, bo jest nam potrzebny. Policjant wraca do zdrowia – mówił wojewoda.

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Klęczar opowiedział też o spotkaniu dwóch rannych policjantów w Krakowie, którzy z powodu hospitalizacji w różnych placówkach nie mogli zobaczyć się osobiście. Funkcjonariusze połączyli się za pośrednictwem wideorozmowy.

– Piękna, wzruszająca chwila (...) Ten piękny, ludzki wyraz solidarności stał się ikoną, symbolem – podkreślił wojewoda. Jak dodał, rozmowa przebiegała w serdecznej atmosferze, a policjanci wzajemnie dodawali sobie otuchy.

Wojewoda zapytany o to, kiedy policjanci wyjdą ze szpitala, przyznał, że jest jeszcze za wcześnie, by to określić. Jak relacjonował, jeden z rannych funkcjonariuszy, którego odwiedził, nadal zmaga się z bólem i poważnymi obrażeniami.

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– Myślę, że to jeszcze nie jest ten moment, żeby mówić o tym, kiedy będą mogli opuścić szpital – zaznaczył Klęczar.

Prezydent uhonorował funkcjonariuszy

Prezydent Karol Nawrocki uhonorował dwóch policjantów, którzy podczas sobotniego ataku w Krakowie zatrzymali napastnika, narażając własne życie. Starsi posterunkowi Jakub Kulik i Artur Morański otrzymali Krzyże Oficerskie Orderu Odrodzenia Polski.

O decyzji prezydenta poinformował szef Biura Bezpieczeństwa Narodowego Bartosz Grodecki. Jak przekazał, funkcjonariusze zostali wyróżnieni za zasługi na rzecz bezpieczeństwa i porządku publicznego, a także odwagę i wyjątkową ofiarność. Policjanci odebrali odznaczenia z rąk prezydenta.

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Strzały w centrum Krakowa padły w sobotę 7 listopada po godz. 15. Michał Oksiński wjechał samochodem na Rynek Główny, a następnie zaczął strzelać do przechodniów. Zginęło sześć osób, a 16 zostało rannych. Wśród poszkodowanych było 11 Polaków i pięciu cudzoziemców.

W weekend w mieszkaniu zamachowca z Krakowa w Ostrowcu Świętokrzyskim znaleziono ciała trzech członków rodziny napastnika: jego rodziców oraz 21-letniej siostry.