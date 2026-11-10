Poruszająca historia Roberta, który zginął w Krakowie. Kupcy szukali jego rodziny Fot. Facebook.com; Michał Panek / naTemat.pl

Był jedną z sześciu ofiar zamachu w Krakowie. Zginął tuż przed Zarą. Podobno zabrakło mu kilku sekund, żeby się schować. 51-letni Robert Kosidło był doskonale znany na krakowskim Rynku. Od lat pracował tu i pomagał tutejszym kupcom. – On nigdy nie miał szczęścia w życiu – te słowa brzmią dziś niezwykle przejmująco. Robert pochodził z Rybnika. Po jego śmierci kupcy zaczęli szukać jego rodziny. Apele pojawiły się w internecie.

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Według ostatnich informacji, rodzina Roberta Kosidło została już odnaleziona. Jednak zanim to się stało, w sieci pojawił się apel. "Znajomi z krakowskiego Rynku robią wszystko, aby odnaleźć jego bliskich na Śląsku. Zależy im na tym, by zorganizować dla niego godne pożegnanie" – przekazywali sobie mieszkańcy Rybnika.

"Poszukiwana jest rodzina śp. Roberta Kosidło, który zginął podczas ataku zamachowca 7 listopada w Krakowie. Mężczyzna pochodził z Rybnika. Pomóżcie. Może ktoś zna rodzinę?", "Halo Rybnik. Podajcie dalej. Człowiek stracił kontakt z rodziną" – apelowano.

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We wtorek 10 listopada pojawiły się informacje, że udało się nawiązać kontakt z rodziną Roberta Kosidły. Jak podkreśliła na Facebooku Fatima Orlińska, dziennikarka ze Śląska, poszukiwania były oddolną inicjatywą jego przyjaciół, a nie oficjalnie prowadzone przez służby.

O poszukiwaniach informowały lokalne media. A historia 51-letniego mężyczyzny poruszyła wielu ludzi.

Kupcy z krakowskiego Rynku: "Straciliśmy naszego kolegę Roberta"

"Był bardzo uczciwy, pomocny, pomagał pchać i dowozić do Rynku nasze wózki z pamiątkami, rozpakowywać je, rozkładać towar z rana i pakować po południu. Wcześniej pracował przy kwiatach, pomagał kwiaciarkom. A ostatnio także pod Sukiennicami, pod arkadami z osobami handlującymi obrazami, sprzedawał pamiątki, obrazy" – powiedziała o nim Stanisława Gzyl, założycielka Stowarzyszenia Kupców Prowadzących Handel Obwoźny w Centrum Krakowa. Jej słowa cytuje "Dziennik Polski" i "Gazeta Krakowska",

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To ona, w elektronicznej księdze kondolencyjnej napisała po zamachu, że kupcy handlujący pamiątkami osobiście doświadczyli tej tragedii: "Straciliśmy naszego kolegę Roberta".

Z relacji kupców, które przedstawiają oba media, wynika, że w dniu zamachu Robert Kosidło pracował przy sprzedaży obrazów pod Sukiennicami. I gdyby tam został, zapewne nic by się nie stało. Jednak o godzinie 15. przyszedł do handlujących pamiątkami ze straganów na wózkach, żeby zapytać, kiedy będą pakować pamiątki.

Adam Szyfko, jeden z kupców, powiedział, że było zimno i miał wcześniej zakończyć pracę. W rozmowie z "Dziennikiem Polskim" relacjonował tamte chwile:

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"On przyszedł pomóc pakować. Minutę później rozległ się huk. Strzały usłyszeliśmy od strony ul. Sławkowskiej. Podszedłem jeszcze bliżej Kościoła Mariackiego, żeby zobaczyć co się tam dzieje, czy jakieś fajerwerki, czy pokazy. Okazało się, że zamachowiec strzela".

Adam Szyfko wrócił do wózka z pamiątkami: "Powiedziałem Robertowi, że chowamy się do Zary. On szedł za mną, trochę wolniej. Był już w drzwiach, gdy dostał kulę. Oglądnąłem się i kątem oka zobaczyłem jak upadł na macie przed wejściem. Jeszcze kilka sekund i mógł się uratować".

W Zarze, jak relacjonował, na podłodze leżało z 50 osób. Chronili się za ścianą, bo zamachowiec ostrzelał całą witrynę. Leżąc na podłodze dzwonił na 112.

Jak informuje "Dziennik Polski", ciężko ranny Robert Kosidło zmarł w szpitalu. Gdy kupcy zaczęli myśleć o pogrzebie, okazało się, że ciało może odebrać tylko rodzina. Według medialnych doniesień miał nie utrzymywać z nią kontaktu. Dlatego ruszyły apele w internecie.

Pod postami reakcje: "Wyrazy współczucia. Tak bardzo żal. Mnie się wydaje, że ja tego Pana kojarzę z widzenia z Rynku", "Druzgocąca historia człowieka", "Serce pęka".

"Tak mi żal Roberta. On nigdy nie miał szczęścia w życiu"

Sądząc z relacji kupców, wszyscy na rynku go znali. Bywał tam codziennie. Przynosił im nawet herbatę i kawę, czy obiady, z pobliskich restauracji.

Z wypowiedzi Stanisławy Gzyl wynika, że przed laty wyjechał z Rybnika do Włoch i miał tam wypadek. Po operacji został w Krakowie, wynajmował z kolegami mieszkanie w Nowej Hucie.

Portal dziennikpolski24.pl przytacza jej słowa: "Tak mi żal Roberta. On nigdy nie miał szczęścia w życiu. Rozstał się ze swoją rodziną ze Śląska. We Włoszech miał wypadek, ciężko rannego przywieziono do Krakowa. Był bezdomny. Przeszedł ciężką operację. Nie był do końca sprawny, utykał na nogę, ale chciał pracować i z nami miał taką możliwość".

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Według niej "w związku z tym, że chodził wolniej niż inni, to nie zdążył się skryć w Zarze".

10 listopada Stanisława Gzyl przekazała PAP, że kupcom udało się nawiązać kontakt z rodziną zmarłego. Jak podaje Interia, zapewniła też, że "jeśli zajdzie taka potrzeba, przedsiębiorcy zorganizują Robertowi Kosidle pogrzeb w Krakowie". "To jest straszna tragedia. Bardzo mi go żal, bo my wszyscy bardzo go lubiliśmy. To był porządny, uczciwy, spokojny człowiek" – cytuje jej słowa serwis.

Dalsza część artykułu poniżej.

"Wstępne ustalenia wskazują, że wszystkie ofiary zginęły w wyniku ran postrzałowych"

Przypomnijmy, do zamachu w Krakowie doszło w sobotę 7 listopada. Michał Oksiński wjechał samochodem na Rynek Główny w Krakowie i zaczął strzelać do przechodniów. Życie straciło 6 osób, a 16 zostało rannych. Tego samego dnia okazało się, że rodzice i 21-letnia siostra zamachowca zostali odnalezieni martwi w mieszkaniu w Ostrowcu Świętokrzyskim.

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Podczas interwencji postrzelonych zostało również dwóch policjantów: Jakub Kulik i Artur Morański. Po akcji trafili do szpitala, przeszli operacje i obaj zostali już wybudzeni ze śpiączki.

Zamachowiec, 24-letni Michał Oksiński, zmarł w poniedziałek 9 listopada w szpitalu. 10 listopada odbyła się sekcja jego zwłok. Przeprowadzono też sekcje zwłok 6 ofiar jego ataku.

– Wstępne ustalenia wskazują, że wszystkie ofiary zginęły w wyniku ran postrzałowych, które spowodowały rozległe obrażenia narządów wewnętrznych – przekazał w rozmowie z Interią prok. Eryk Stasielak, naczelnik Małopolskiego Wydziału Zamiejscowego Prokuratury Krajowej w Krakowie.

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Według ostatnich informacji, w sześciu szpitalach wciąż przebywa 13 poszkodowanych. Ich stan jest stabilny. Jak pisaliśmy w naTemat, dwoje pacjentów opuściło już szpitale, w tym obywatel Austrii, który został przetransportowany do swojego kraju.