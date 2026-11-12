Film o Jacku i Grażynie Kuroniach trafił do kin 11 listopada i został przyjęty jeszcze chłodniej niż pogoda za oknem, zarówno przez krytyków, jak i widzów. Najwięcej zarzutów dotyczy scenariusza, pod którym w napisach nie ma nazwiska żadnego z autorów.
"Nasza rewolucja" Piotra Domalewskiego opowiada o małżeństwie Kuroniów, a w role Jacka i Grażyny wcielili się Arkadiusz Jakubik i Magdalena Popławska. Według Tomasza Raczka scenariusz jest patchworkiem napisanym przez skłóconych autorów, a pierwszy scenarzysta Maciej Pisuk wycofał swoje nazwisko po sporze z producentem.
O czym jest film "Nasza rewolucja" i kto w nim gra?
To opowieść o miłości Grażyny i Jacka Kuroniów, która przetrwała represje, więzienie i stan wojenny. W tle są protesty robotnicze, Komitet Obrony Robotników i inwigilacja, a mieszkanie bohaterów staje się miejscem konspiracji.
Za kamerą stanął Piotr Domalewski, autor "Cichej nocy" i "Hiacynta" oraz nagrodzonych w Gdyni "Ministrantów". Producent Robert Kijak przekonywał, że film opowiada o wartościach "w sposób emocjonalny, bliski i uniwersalny dla współczesnego widza".
Droga do kin była też bardzo emocjonalna. Pisuk, który napisał pierwotną wersję scenariusza, odszedł po sporze o zmiany w tekście i o prawa do swojej wersji.
Maciej Pisuk twierdzi, że Robert Kijak uzależnił dalsze rozmowy o scenariuszu od oceny gotowego filmu. Producent nie odpowiedział na pytania "Presserwisu". – Uznałem to za szantaż – przyznał scenarzysta w rozmowie z serwisem.
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Recenzje "Naszej rewolucji". Co piszą krytycy?
Niestety konflikt źle wpłynął na film. Co prawda trafił do Konkursu Głównego festiwalu w Gdyni, ale oceny krytyków na Filmwebie są raczej średnie. Oto najciekawsze głosy.
Średnia ocen krytyków na Filmwebie wynosi 4,7 na 10 (16 ocen), a najczęściej pada piątka. Najniższe noty to 3, najwyższe 6. Widzowie również nie są zachwyceni, bo ich średnia ocen to 6,3 na 10.