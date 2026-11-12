Magdalena Popławska jako Grażyna Kuroń w filmie Nasza rewolucja. W tle brama stoczni i tłum z biało-czerwonymi flagami. Fot. Anna Włoch / mat. pras.

Film o Jacku i Grażynie Kuroniach trafił do kin 11 listopada i został przyjęty jeszcze chłodniej niż pogoda za oknem, zarówno przez krytyków, jak i widzów. Najwięcej zarzutów dotyczy scenariusza, pod którym w napisach nie ma nazwiska żadnego z autorów.

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"Nasza rewolucja" Piotra Domalewskiego opowiada o małżeństwie Kuroniów, a w role Jacka i Grażyny wcielili się Arkadiusz Jakubik i Magdalena Popławska. Według Tomasza Raczka scenariusz jest patchworkiem napisanym przez skłóconych autorów, a pierwszy scenarzysta Maciej Pisuk wycofał swoje nazwisko po sporze z producentem.

O czym jest film "Nasza rewolucja" i kto w nim gra?

To opowieść o miłości Grażyny i Jacka Kuroniów, która przetrwała represje, więzienie i stan wojenny. W tle są protesty robotnicze, Komitet Obrony Robotników i inwigilacja, a mieszkanie bohaterów staje się miejscem konspiracji.

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Za kamerą stanął Piotr Domalewski, autor "Cichej nocy" i "Hiacynta" oraz nagrodzonych w Gdyni "Ministrantów". Producent Robert Kijak przekonywał, że film opowiada o wartościach "w sposób emocjonalny, bliski i uniwersalny dla współczesnego widza".

Droga do kin była też bardzo emocjonalna. Pisuk, który napisał pierwotną wersję scenariusza, odszedł po sporze o zmiany w tekście i o prawa do swojej wersji.

Maciej Pisuk twierdzi, że Robert Kijak uzależnił dalsze rozmowy o scenariuszu od oceny gotowego filmu. Producent nie odpowiedział na pytania "Presserwisu". – Uznałem to za szantaż – przyznał scenarzysta w rozmowie z serwisem.

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Recenzje "Naszej rewolucji". Co piszą krytycy?

Niestety konflikt źle wpłynął na film. Co prawda trafił do Konkursu Głównego festiwalu w Gdyni, ale oceny krytyków na Filmwebie są raczej średnie. Oto najciekawsze głosy.

Tomasz Raczek (5/10) – Winą obarcza scenariusz, który według niego okazał się "patchworkiem wykonanym przez różnych autorów". Aktorzy zagrali dobrze, ale wybitnego filmu z tego nie wyszło. Jakub Nowociński, Filmawka (3/10) – To jego zdaniem "najbardziej generyczne kino biograficzno-społeczne złożone z samych gotowych schematów". Stanisław Sobczyk, Immersja (4/10) – Uważa, że to "najgorszy film Piotra Domalewskiego", a druga połowa jest dla niego nieznośna, choć chwali dwie role. Marcin Stachowicz (4/10) – Wszystko, także wątek miłości Jacka i Gai, "zostaje zadeptane nadobecnością Wielkich Figur Polskiej Historii". Jacek Cygan (5/10) – Nie wie, czyimi oczami patrzymy na historię, a przeszkadza mu "teledyskowy montaż wielu lat walki z reżimem". Łukasz Adamski, Interia (6/10) – Wytyka "plakatowy przegląd wydarzeń z życia KOR i Solidarności", ale role Jakubika i Popławskiej nazywa znakomitymi.

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