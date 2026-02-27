"Chopin, Chopin!" wlatuje do streamingu Fot. materiały prasowe

Od soboty 28 lutego film "Chopin, Chopin!" trafia do streamingu. Produkcja, która jesienią była prezentowana w kinach, od tego weekendu będzie dostępna do obejrzenia w domu. Nietypowa biografia Fryderyka Chopina z Erykiem Kulmem podzieliła krytyków i widzów, ale w marcu ma szansę aż na osiem "polskich Oscarów".

"Chopin, Chopin!" to polski dramat biograficzny z 2025 roku w reżyserii Michała Kwiecińskiego ("Filip", "Jutro idziemy do kina"), zrealizowany według scenariusza Bartosza Janiszewskiego. Po kinie i VOD teraz trafi na streaming – biografia Chopina od 28 lutego będzie dostępna na CANAL+.

O czym jest "Chopin, Chopin!" z Erykiem Kulmem? To nowoczesna opowieść o słynnym kompozytorze

Film koncentruje się na młodym Fryderyku Chopinie – dwudziestopięcioletnim kompozytorze, który jest już rozpoznawalną postacią paryskich salonów, bywalcem bali i dworów, a przy okazji kobieciarzem.

Zewnętrznie postrzegany jako czarujący i dowcipny artysta, Chopin zmaga się z postępującą chorobą oraz rosnącą świadomością upływu czasu. Wraz z dojrzewaniem zaczyna coraz wyraźniej dostrzegać, że najważniejszym elementem jego życia pozostaje muzyka. Twórcy filmu starają się przedstawić kompozytora nie tylko jako ikonę epoki, lecz także jako człowieka zanurzonego w intensywnym życiu towarzyskim i emocjonalnym.

"Chopin, Chopin!" był przedsięwzięciem na ogromną skalę, która w Polsce rzadko się zdarza. W produkcji wzięło udział ponad 260 aktorów oraz około 5000 statystów. Na potrzeby zdjęć przygotowano setki kostiumów i historycznych pojazdów, a prace na planie trwały cztery miesiące. Zdjęcia realizowano zarówno we Francji, jak i w Polsce.

Całość kosztowała aż 72 mln zł, co plasuje "Chopina, Chopina!" w czołówce najdroższych polskich filmów w historii. Przed nim znalazł się tylko "Quo vadis" Jerzego Kawalerowicza z 2001 roku, który przekroczył próg 76 mln zł – mógł kosztować nawet 80 mln. Trzecia jest "Bitwa pod Wiedniem" z 2021 roku z budżetem 50 mln zł.

W rolę Fryderyka Chopina wcielił się Eryk Kulm Jr, laureat Orła i nagrody im. Zbyszka Cybulskiego za rolę w "Filipie". W obsadzie znaleźli się również Lambert Wilson, Karolina Gruszka, Maja Ostaszewska, Dominika Ostałowska, Martyna Byczkowska oraz Joséphine de La Baume.

"Chopin, Chopin!" ma szansę aż na 8 "polskich Oscarów"

Film został nagrodzony na Festiwalu Polskich Filmów Fabularnych w Gdyni za najlepszą scenografię oraz kostiumy. "Chopin, Chopin!" otrzymał również 8 nominacji do Orłów, których gala odbędzie się 9 marca. Produkcja została doceniona m.in. w kategoriach: najlepsza główna rola męska, najlepsza drugoplanowa rola kobieca (Karolina Gruszka), zdjęcia, scenografia, kostiumy, montaż, charakteryzacja oraz dźwięk.

Opinie na temat filmu są jednak wyraźnie podzielone. Na portalu Filmweb produkcja uzyskała ocenę 6,4/10 od widzów oraz 5,4/10 od krytyków. W recenzjach chwalony jest wizualny rozmach filmu, a także jego rozedrgana forma, próba odbrązowienia postaci Fryderyka Chopina oraz znakomita rola Eryka Kulma Jr.