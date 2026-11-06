W listopadzie pobiegniemy do kina aż kilka razy Fot. materiały prasowe / kadr z "Igrzysk śmierci: Wschodu słońca w dniu dożynek"

Listopad w kinach zapowiada się genialnie. Mamy dokument, który pobił rekordy w USA, nowy film twórcy "Duchów Inisherin", powrót do Panem, kulisy powstania "Rocky’ego" i długo wyczekiwaną biografię Violetty Villas. Oto 5 premier, których nie możecie przegapić.

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Jesień rozpoczyna sezon oscarowy i listopad tylko to potwierdza: do kin wchodzą dwaj mocni gracze. Ale wybrałam łącznie pięć filmów, na które czekam najbardziej. Każdy z zupełnie innej bajki, ale wszystkie łączy jedno: trzeba je zobaczyć na dużym ekranie.

5 premier kinowych w listopadzie, na które czekamy

Podajemy daty polskich premier kinowych.

1. Zobaczysz wszystko

Fot. materiały prasowe

Fenomen tej jesieni. Nathan Fielder i Lance Oppenheim dostali mieli szczęście: Elizabeth Holmes, oszustka z Theranosu, wpuściła ich kamery do domu tuż przed odsiadką. Efekt? Prawie trzygodzinny dokument, o którym mówi cały świat.

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W USA "Zobaczysz wszystko" kosztowało 7 mln dolarów, a zarobiło już blisko 65 mln. W Halloween wygrało weekend nawet z komiksowym "Clayface". Film ma 99 proc. pozytywnych recenzji na Rotten Tomatoes i może zostać pierwszym dokumentem w historii z nominacją do Oscara za najlepszy film. Co dokładnie zobaczycie? Lepiej tego nie wiedzieć. Spoilery przed seanem to w przypadku tego filmu największa zbrodnia.

Premiera: 6 listopada

2. Dziki Koń Dziewięć

Fot. materiały prasowe

Martin McDonagh, twórca genialnych "Najpierw strzelaj, potem zwiedzaj", "Trzech billboardów za Ebbing, Missouri" i "Duchów Inisherin", wraca po czterech latach. Tym razem zabiera nas do 1973 roku. Dwaj agenci CIA, Lee (laureat Oscara Sam Rockwell) i Chris (legendarny John Malkovich), zostają wysłani z Santiago na Wyspę Wielkanocną tuż przed wojskowym zamachem stanu w Chile. Jak to u McDonagha: będzie śmiesznie, okrutnie, znakomicie aktorsko i "z jajem".

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Na festiwalu w Wenecji "Dziki Kon Dziewięć" dostał 13 minut owacji na stojąco, a Malkovich zdobył Puchar Volpiego dla najlepszego aktora. Bukmacherzy już widzą film wśród oscarowych faworytów. Raczej nie ma co do tego wątpliwości, biorąc pod uwagę miłość Amerykańskiej Akademii Filmowej do poprzednich dzieł McDonagha.

Premiera: 6 listopada

3. Igrzyska śmierci: Wschód słońca w dniu dożynek

Fot. materiały prasowe

Wracamy do Panem, 24 lata przed losowaniem Katniss. Film "Wschód słońca w dniu dożynek" na podstawie powieści Suzanne Collins – drugi prequel po "Balladzie ptaków i węży" – opowiada o 50. Głodowych Igrzyskach, w których 16-letni Haymitch Abernathy (Joseph Zada) musi stanąć do walki z aż 47 innymi trybutami. W głównej trylogii Haymitcha grał pamiętnie Woody Harrelson.

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Obsada jest gwiazdorska: Ralph Fiennes jako prezydent Snow, Elle Fanning jako młoda Effie Trinket, a do tego Jesse Plemons, Kieran Culkin, Maya Hawke, Mckenna Grace, Whitney Peak i Glenn Close. Reżyseruje Francis Lawrence, weteran serii. Pierwsze recenzje są znakomite. Nastawmy się na traumę.

Premiera: 20 listopada

4. Jestem Rocky

Fot. materiały prasowe

Mija dokładnie 50 lat od premiery "Rocky'ego", a Peter Farrelly, reżyser oscarowego "Green Booka", opowiada, jak ten kultowy film w ogóle powstał. Połowa lat 70., Nowy Jork. Nikomu nieznany Sylvester Stallone nie ma pieniędzy ani dachu nad głową, za to ma scenariusz i upór, by zagrać w nim główną rolę, choć nikt w niego nie wierzy.

Stallone'a gra Anthony Ippolito i to o jego roli z podziwem mówią wszyscy krytycy. Film zadebiutował na festiwalu w Toronto i już mówi się o nim w kontekście Oscarów. Na Rotten Tomatoes "Jestem Rocky" ma aż 88 procent pozytywnych recenzji. Jeśli kochacie historie o tym, jak marzenia stają się rzeczywistością, ten film jest dla was.

Premiera: 20 listopada

5. Violetta Villas

Fot. materiały prasowe

Karolina Bielawska, reżyserka dokumentu "Mów mi Marianna", opowiada historię największej polskiej divy, którą talent wyniósł na sceny Paryża i Las Vegas. Ale robi to z nieoczywistej perspektywy: oczami jej syna, mimowolnego świadka narodzin i upadku gwiazdy.

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W Violettę Villas wciela się Sandra Drzymalska ("Simona Kossak", "Lalka") i już zwiastuny pokazywały, że to może być rola jej życia. W obsadzie są też Jowita Budnik, Mateusz Banasiuk i Borys Szyc. Charakteryzację przygotował duet nominowany do Oscara za "Brzydką siostrę", Anne Cathrine Sauerberg i Thomas Foldberg, oraz Agnieszka Sasim i Aneta Brzozowska. Film brał udział w konkursie głównym festiwalu w Gdyni, gdzie zgarnął nagrodę dla wspomnianych charakteryzatorów. Recenzję potencjalnego polskiego hitu przeczytacie w naTemat.