Warszawa.
Polska na gospodarczym zakręcie. Niemiecki dziennik wskazuje konkretną datę. Fot. Canva

"Coraz więcej wskazuje na to, że okres turbowzrostu gospodarczego w Polsce kończy się" – pisze niemiecki "Handelsblatt”.

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"Czy boom w Polsce przekroczył już swój szczyt?" – pyta w czwartkowym wydaniu (12.11.2026) niemiecki dziennik gospodarczy "Handelsblatt". "Coraz więcej wskazuje na to, że okres turbowzrostu gospodarczego w Polsce dobiega końca. Następny rząd będzie musiał oszczędzać i opracować strategię imigracyjną" – czytamy.

Autor Carsten Volkery pisze m.in. o sukcesie wałbrzyskiej specjalnej strefy ekonomicznej InvestPark i transformacji gospodarczej regionu dolnośląskiego.

Polska czempionem

Rozmówca niemieckiego dziennika – ekonomista Marcin Piątkowski – mówi, że "od dziesięcioleci Polska jest najszybciej rozwijającą się gospodarką Europy", a Komisja Europejska prognozuje na ten rok wzrost PKB o 3,5 proc., co może dać Polsce ponownie pierwsze miejsce w UE.

Jak czytamy dalej, dochód na mieszkańca wzrósł od 1990 roku z 44 do 81 proc. średniej unijnej, Polska będzie po raz pierwszy reprezentowana na szczycie G20, a niebawem może wyprzedzić Francję jako czwarty najważniejszy partner handlowy Niemiec.

Według Piątkowskiego sukces Polski jest wyjątkowy, ponieważ kraj nie dysponuje znaczącymi surowcami naturalnymi, nie ma wysokiego zadłużenia, zachował stabilną demokrację, a dobrobyt jest stosunkowo równomiernie rozłożony – pisze "Handelsblatt".

Wzrost gospodarczy zwalnia

Coraz więcej sygnałów wskazuje jednak na to, że długi okres boomu osiąga swój szczyt. Prognozy zakładają, że w najbliższych latach tempo wzrostu spadnie, choć nadal pozostanie wysokie i przekroczy 2 proc.

"Kolejny rząd będzie musiał ograniczyć wydatki publiczne. Fundusze unijne będą maleć. Dodatkowo starzenie się społeczeństwa będzie hamować rozwój, jeśli państwo nie podejmie działań zaradczych" – czytamy.

Boom miał wiele przyczyn. Dziennik wymienia m.in. tworzenie specjalnych stref ekonomicznych i niskie koszty pracy w porównaniu np. z Niemcami, a rozmówcy wskazują też na większą efektywność polskich pracowników: ludzie są ambitni, chcą zarabiać i wydawać pieniądze.

Obecnie spowolnienie gospodarki i spadek inwestycji widoczne są także w różnych regionach poza Warszawą. Jeszcze pięć lat temu InvestPark otrzymywał dwa zapytania inwestycyjne tygodniowo, dzisiaj już tylko jedno miesięcznie.

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Nowe wyzwania około 2035 roku

Według cytowanego przez "Handelsblatt" ekonomisty Polska musi teraz przejść "od imitacji do innowacji". Przewaga wynikająca z niższych kosztów pracy zniknie około 2035 roku. Wtedy rozwój będzie musiał opierać się na własnych technologiach i innowacjach.

Kolejnym wyzwaniem będzie stopniowy spadek środków unijnych, które były jednym z najważniejszych motorów wzrostu. Według prognoz około 2035 roku Polska może stać się płatnikiem netto do budżetu UE, czyli więcej do niego wpłacać niż otrzymywać – podkreśla "Handelsblatt".

Niepokój ekonomistów budzi także wysoki deficyt budżetowy. Od lat wynosi on 5-6 proc. PKB, a w tym roku może zbliżyć się do 7 proc. Warszawa przeznacza już około 7 proc. budżetu państwa na obsługę zadłużenia, co jest trzecim najwyższym wynikiem w Europie Środkowo-Wschodniej po Rumunii i Węgrzech, które przeznaczają po 9 proc.

Brak pracowników zagrożeniem

Rząd będzie też musiał opracować spójną politykę migracyjną, bo z powodu zmian demograficznych Polsce może zabraknąć do 2050 roku nawet 5 mln pracowników. Dotychczas lukę na rynku pracy wypełniali uchodźcy z Ukrainy, jednak akceptacja społeczna dla nich maleje. Według sondaży około 40 proc. Polaków deklaruje niechęć wobec Ukraińców, wzrosła też liczba przestępstw motywowanych nienawiścią – przypomina "Handelsblatt".

Jak mówi gazecie Marcin Piątkowski, Polska potrzebuje strategii migracyjnej i stopniowego podnoszenia wieku emerytalnego. Mimo wyzwań pozostaje jednak optymistą. "Dopóki dochód na mieszkańca pozostaje poniżej średniej unijnej, jest jeszcze przestrzeń do dalszego rozwoju" – mówi ekonomista. Jego prognoza brzmi: polski cud gospodarczy może potrwać jeszcze dziesięć lat.

Opracowanie: Katarzyna Domagała-Pereira

Artykuł ukazał się pierwotnie na stronach Redakcji Polskiej DW.