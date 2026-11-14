Putin chce tego samego co Stalin. Niemiecka gazeta: to byłaby kapitulacja Europy

"Putin marzy o tym samym co Stalin" – pisze „Die Welt”. I ostrzega, że pokój na jego warunkach byłby kapitulacją Europy.

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Komentator niemieckiego dziennika "Die Welt" Jacques Schuster podkreślił, że Kreml żąda, aby NATO cofnęło się do granic z 1997 roku. "Pokój na tych warunkach oznaczałby kapitulację Europy" – ostrzegł Schuster. Sojusz musiałby zrezygnować z ochrony państw z Europy Środkowej i Wschodniej.

Rosja domaga się ponadto wycofania amerykańskiej broni atomowej z Europy. Gdyby ten warunek został spełniony, Europejczycy "staliby się bezbronni wobec ataku rosyjskich rakiet nuklearnych i byliby niezdolni do skutecznej atomowej reakcji". Byłby to koniec strategii wzajemnego odstraszania, a układ sił zmieniłby się na korzyść Rosji. "Moskwa mogłaby w każdej chwili wywrzeć na Europę presję polityczną" – pisze dziennikarz "Die Welt".

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Celem Putina wypchnięcie Amerykanów z Europy

Celem prezydenta Rosji Władimira Putina jest "spełnienie sowiecko-rosyjskiego marzenia, które było celem Stalina od końca II wojny światowej – usunięcia Amerykanów z kontynentu europejskiego". Dlatego Rosja domaga się nie tylko wycofania rakiet z głowicami atomowymi, ale także strategicznych bombowców i marynarki wojennej – wyjaśnia "Die Welt".

Żądania Moskwy są identyczne z tymi, które Rosja postawiła 17 grudnia 2021 roku, przed atakiem na Ukrainę. "Innymi słowy – Moskwa obstaje przy żądaniach maksymalnych. Z takim państwem nie można zawrzeć pokoju. Pokój na tych warunkach oznaczałby kapitulację Europy" – pisze w konkluzji Schuster w "Die Welt".

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Europejczycy kłócą się

"Kreml zrobił z rozmów o Ukrainie platformę dla swojej propagandy. Jeżeli Europa nie zacznie mówić jednym głosem, Putin będzie współdecydował o europejskiej architekturze bezpieczeństwa" – pisze Elisabeth Postl w "Handelsblatt".

Putin uważa się za imperatora – mało interesuje go realny świat wokół niego. Podczas gdy Putin wygłaszał na Kremlu w obecności Steve Witkoffa i Jareda Kushnera wykład o historii Rosji, Europejczycy w Dublinie ujawnili podziały kłócąc się między sobą, kto ma reprezentować Europę w rozmowach o Ukrainie. Wsparcie dla Ukrainy zeszło na dalszy plan. Rządy w Pradze i Bratysławie nie chcą dłużej płacić, a Bułgaria odmówiła podpisania proukraińskiej deklaracji po spotkaniu na szczycie europejskiej wspólnoty politycznej.

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Kanclerz Merz ma rację, zarzuty Fico kpiną

"Sueddeutsche Zeitung" wsparła kanclerza Friedricha Merza, który uzależnił zgodę Niemiec na budżet UE od gotowości państw środkowoeuropejskich do finansowej pomocy dla Ukrainy, co zostało uznane za próbę szantażu. "To mądra postawa" – ocenił Daniel Broessler.

Podczas negocjacji finansowych w UE, zawsze "wszystko powiązane jest ze wszystkim", dlatego zarzuty wysuwane przez premiera Słowacji Roberta Fico, że Merz stosuje szantaż, są kpiną – ocenił komentator.

"Żeby nie widzieć, że pomoc dla Ukrainy jest zadaniem ogólnoeuropejskim, trzeba patrzeć na tę sprawę oczami Fico, który z lubością osobiście żebrze u dyktatora Władimira Putina o dostawy gazu" – czytamy w "SZ”. Lewicowy populista Fico dawno temu pożegnał się z europejską solidarnością. Europejski instynkt budzi się w nim i podobnie myślących dopiero wtedy, gdy chodzi o miliardy na gospodarkę i infrastrukturę w ich krajach. Nie da się tego wytłumaczyć krajom, które finansują pomoc dla Ukrainy oraz budżet UE. Dotyczy to przede wszystkim Niemiec – podkreślił Broessler.

Komentator tłumaczy, że "niedyplomatyczne zapowiedź" Merza wynika z malejącego poparcia dla Ukrainy w niemieckim społeczeństwie w czasach cięć budżetowych. "Merz przekazuje Europie presję, którą sam odczuwa" – pisze "SZ".

Twarde realia: Europa nie ma mocnej pozycji

"Oburzenie (Europejczyków), że w Abu Zabi rozmawiano ponad ich głowami, są zrozumiałe, ale wynikają z realiów" – pisze Jochen Buchsteiner we "Frankfurter Allgemeine Sonntagszeitung". Europejczycy nie mają mocnej pozycji, a ich rola w obecnej sytuacji jest "niewdzięczna" – ocenił komentator. Będą nadal finansować Ukrainę – poprzez dostawy bronilub pomoc w odbudowie, a pomimo tego "nie wyznaczają rytmu negocjacji".

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"Rosja myśli w kategoriach carskich, wysuwając roszczenia historyczne. Mówi o gwarancjach bezpieczeństwa i sprawiedliwym pokoju, a w rzeczywistości ma na myśli dominację w Europie" – czytamy w "FAS".

Europejczycy słusznie sprzeciwiają się tym roszczeniom, dlatego Ukraina stała się państwem frontowym. Chodzi nie tylko o obronę suwerennego, podstępnie zaatakowanego kraju, lecz także o obronę zachodniego porządku powojennego – tłumaczy komentator.

Europejczycy nie są zupełnie bezradni – ocenił "FAS". "Jeżeli uda im się zapewnić szybko finansowanie ukraińskiej obrony na następne lata, ich znaczenie przy stole rokowań zwiększy się. Putin będzie przynajmniej wiedział, z czym musi się liczyć, jeżeli nadal będzie stawiał maksymalne żądania i jedynie markował wolę pokoju".

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