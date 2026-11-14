Zełenski poinformował o propozycji od USA ws. członkostwa Ukrainy w NATO. Fot. Shutterstock.com

Wołodymyr Zełenski poinformował, że USA postawiły Ukrainie propozycję ewentualnego wejścia do NATO. Jest jednak jeden warunek: wycofanie się ukraińskich wojsk z Donbasu.

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W piątek 13 listopada podczas spotkania z dziennikarzami prezydent Ukrainy Wołodymyr Zełenski miał podzielić się nową propozycją od USA ws. ewentualnego członkostwa Ukrainy w NATO. Ukraińskie media, w tym Interfax-Ukraina lub Kyiv Post, opisały te ustalenia w sobotę 14 listopada.

Wołodymyr Zełenski ogłasza ws. członkostwa Ukrainy w NATO

"Wielokrotnie powtarzałem: Ukraina nie wycofa się i nie odda swojego terytorium terrorystom. Amerykanie zapytali: 'Jeśli Ukraina dołączy do NATO, czy wycofa się z Donbasu?'. Taka propozycja padła po raz pierwszy" – powiedział Wołodymyr Zełenski, cytowany przez ukraińską agencję informacyjną Interfax-Ukraina.

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"Rozmawiamy z naszymi partnerami o kompleksowym pakiecie bezpieczeństwa, który mógłby zostać nam zaoferowany podczas negocjacji: konkretnych gwarancjach bezpieczeństwa ze strony NATO i UE, silnej ukraińskiej armii – co oznacza odpowiednią liczbę żołnierzy, uzbrojenie oraz wsparcie finansowe przez określony czas – oraz Planie Dobrobytu, czyli planie odbudowy popartym środkami z jasno określonych źródeł" – podkreślał prezydent Ukrainy, wyliczając, jak miałyby wyglądać gwarancje bezpieczeństwa dla Ukrainy. Na ten plan czeka też biznes nad Wisłą, bo Polska chce zarobić na odbudowie Ukrainy.

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Zełenski zaznaczał, że jeżeli tylko strona amerykańska i pozostali partnerzy z NATO potwierdzą taką propozycję, to podda on ją pod dyskusję ukraińskiego społeczeństwa. Jak podkreślał, nie mógłby podjąć takiej decyzji samodzielnie.

"Jeśli strona amerykańska potwierdzi nam to wspólnie z pozostałymi partnerami z NATO, wówczas zapytam o zdanie nasze społeczeństwo: akceptujemy to czy nie? Nie mam prawa tego nie zrobić według własnego uznania. Potrzebne są jednak konkrety, których jeszcze nie ma, a wszystko to jest przedmiotem dyskusji" – mówił Zełenski, cytowany przez Kyiv Post.

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Prezydent Ukrainy podkreślił jednak stanowczo, że pod żadnym warunkiem nie uzna okupowanych terytoriów jego kraju za część Rosji. "Jeśli taka propozycja padnie, ja jako prezydent podejmę otwarty dialog ze społeczeństwem i powiem: 'Spójrzcie, taka jest nasza sytuacja, tak porozumieli się wszyscy nasi partnerzy i tak widzą dalszy rozwój wydarzeń'. Oczywiście bez jakiegokolwiek uznania terytoriów okupowanych przez Rosję" – zaznaczał.

Rozmowy w Abu Zabi ws. Ukrainy

Przypomnijmy, że w Abu Zabi, stolicy Zjednoczonych Emiratów Arabskich, 12 listopada zakończyły się dwudniowe rozmowy przedstawicieli Ukrainy, Rosji i USA. Dwóch amerykańskich wysłanników poleciało następnie do Moskwy na spotkanie z Putinem, a później spotkało się z prezydentem Ukrainy Wołodymyrem Zełenskim w Dublinie. Pierwsze od lutego trójstronne rozmowy w ZEA ws. Ukrainy nie przyniosły przełomu w sprawie zakończenia wojny, ale strony uzgodniły dużą wymianę jeńców wojennych.

Mowa już o kolejnej rundzie spotkań. Mieliby w niej uczestniczyć także przedstawiciele UE (premier Donald Tusk zapowiedział już, że Polska odegra kluczową rolę w negocjacjach z Rosją). Tak przynajmniej twierdził specjalny przedstawiciel prezydenta USA Jared Kushner. Nawet przekonywał, że Ukraina i Rosja są za. Można się było spodziewać, że Moskwa tak szybko nie przystanie na takie "nowości", będzie stawiała własne warunki i tak też się stało.

– Gdy zrozumiemy ich (przedstawicieli Europy – przyp. red.) rzeczywiste intencje i chęć wniesienia wkładu w proces pokojowy, będziemy mogli podjąć decyzję o przeprowadzeniu dialogu w rozszerzonym formacie – przemówił Dmitrij Pieskow na konferencji, cytowany m.in. przez Reuters.

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