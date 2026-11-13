Rzecznik Kremla Dmitrij Pieskow o udziale przedstawicieli Europy w rozmowach pokojowych. Fot. shutterstock

"Rosja i Ukraina zgodziły się, by rozszerzyć negocjacje o europejskich partnerów" – takie wieści ogłosił dzień wcześniej zięć prezydenta USA Jared Kushner. Tymczasem rzecznik Kremla studzi emocje i stawia warunek, który najpierw mieliby spełnić Europejczycy, aby uczestniczyć w rozmowach.

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W Abu Zabi, stolicy Zjednoczonych Emiratów Arabskich, 12 listopada zakończyły się dwudniowe rozmowy przedstawicieli Ukrainy, Rosji i USA. Dwóch amerykańskich wysłanników poleciało następnie do Moskwy na spotkanie z Putinem, a później spotkało się z prezydentem Ukrainy Wołodymyrem Zełenskim w Dublinie. Pierwsze od lutego trójstronne rozmowy w ZEA ws. Ukrainy nie przyniosły przełomu w sprawie zakończenia wojny, ale strony uzgodniły dużą wymianę jeńców wojennych.

Mowa już o kolejnej rundzie spotkań. Mieliby w niej uczestniczyć także przedstawiciele UE. Tak przynajmniej twierdził specjalny przedstawiciel prezydenta USA Jared Kushner. Nawet przekonywał, że Ukraina i Rosja są za. Można się było spodziewać, że Moskwa tak szybko nie przystanie na takie "nowości", będzie stawiała własne warunki i tak też się stało.

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Kreml stawia warunek Europie

– Gdy zrozumiemy ich (przedstawicieli Europy – przyp. red.) rzeczywiste intencje i chęć wniesienia wkładu w proces pokojowy, będziemy mogli podjąć decyzję o przeprowadzeniu dialogu w rozszerzonym formacie – przemówił Dmitrij Pieskow na konferencji, cytowany m.in. przez Reuters.

Rzecznik Kremla próbował przekonać, że rzekomo Europa wysyła sprzeczne sygnały: – Z jednej strony werbalnie starają się jak najlepiej zademonstrować jakieś pokojowe nastawienie, ale jednocześnie, pierwszego dnia negocjacji w Abu Zabi, dają do zrozumienia, że ​​przygotowują się do rozmieszczenia w Ukrainie kontyngentu pokojowego.

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Przypomnijmy, że – jak podał "Le Monde" – 3 tys. obcych żołnierzy przećwiczy w Polsce misję w Ukrainie.

Pieskow nie chciał komentować potencjalnych europejskich kandydatur do roli negocjatora, czyli szefowej unijnej dyplomacji Kai Kallas oraz prezydenta Francji Emmanuela Macrona. – W tej chwili co godzinę pojawiają się informacje wymieniające zupełnie innych kandydatów. Dlatego nie jesteśmy jeszcze w stanie powiedzieć niczego konkretnego – stwierdził.

To te słowa Kushnera skontrował teraz Pieskow

Dodajmy, że kwestię udziału przedstawicieli Europy poruszył jako pierwszy Jared Kushner. "Obie strony (Rosja i Ukraina – przyp. red.) zgodziły się teraz rozszerzyć kolejną rundę negocjacji o naszych europejskich partnerów. Pozwoli nam to zająć się szerszymi powojennymi ustaleniami w sprawie bezpieczeństwa Europy równolegle z kwestiami terytorialnymi między Ukrainą a Rosją" – napisał we wpisie na platformie X zięć Trumpa. Ale nie określił, kto będzie reprezentować Europę.

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